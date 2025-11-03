Colombia

Imágenes: así se vivió la emotiva despedida de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió tras recibir brutal golpiza en Bogotá

La misa de despedida del joven de 20 años se llevó a cabo en la Parroquia Cristo Rey, ubicada al norte de la capital


El joven de 20 años
El joven de 20 años murió al norte de la capital colombiano tras recibir múltiples golpes - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

La Parroquia Cristo Rey, ubicada en el norte de Bogotá, recibió a decenas de personas que acudieron a la misa celebrada por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años, estudiante de la Universidad de los Andes, cuya trágica muerte el 31 de octubre de 2025 conmocionó a todo el país.

La despedida, realizada en la parroquia de la zona, reunió a familiares, amigos, compañeros y docentes para expresar solidaridad y despedida.

Infobae Colombia tuvo acceso a imágenes a las afueras del lugar donde se oficializó la misa de Moreno Jaramillo.

Triste partida de Jaime Esteban
Triste partida de Jaime Esteban Moreno al norte de Bogotá - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

En las fotografías, se observa a numerosos asistentes abrazando a los seres queridos del joven, así como momentos de silencio mientras se desarrollaban los rituales religiosos.

Estos registros dan cuenta del profundo pesar que generó la partida de Jaime Esteban en su entorno más cercano.

Familiares y amigos rinden homenaje
Familiares y amigos rinden homenaje a Juan Esteban Moreno en emotiva misa al norte de Bogotá - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

Numerosos compañeros de la Universidad de los Andes expresaron su dolor y compartieron recuerdos de Moreno, conocido por su dedicación académica y carácter amable.

Nuevos elementos a la investigación por la muerte de Jaime Esteban Moreno

Las investigaciones sobre el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, han generado nuevas revelaciones y versiones contrapuestas.

La muerte ocurrió tras una agresión registrada cerca de la discoteca Before Club en Chapinero, Bogotá.

La justicia formalizó la detención de Juan Carlos Suárez Ortiz por su presunta responsabilidad y prepara la audiencia de imputación y medida de aseguramiento para el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Sepelio de Jaime Esteban Moreno
Sepelio de Jaime Esteban Moreno en la Parroquia Cristo Rey en Bogotá - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

En la vista judicial, el defensor del acusado adujo que la víctima, según los señalados, habría tenido una “conducta impropia” con otra integrante del grupo, circunstancia que, afirman, desencadenó la agresión. La familia de Moreno Jaramillo, representada legalmente, rechazó esas explicaciones y trasladó insatisfacción ante la opinión pública.

El testigo principal, amigo de la víctima, únicamente describió disfraces y no reconoció a los atacantes en la detención. Las autoridades descartaron vulneraciones al derecho de los detenidos a guardar silencio durante el proceso.

La parroquia recibió a familiares,
La parroquia recibió a familiares, amigos y docentes para honrar la memoria de Jaime Esteban Moreno - crédito - Lucía Henríquez Bermúdez /Infobae Colombia

La congresista María del Mar Pizarro, copropietaria de Before Club, notificó que la Fiscalía no ha requerido imágenes de seguridad del establecimiento, aunque los detalles indican que el ataque ocurrió a unas cinco cuadras.

La dueña del escenario dijo: “Lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con la familia”. Comentó que la riña habría comenzado por una disputa en torno a un taxi.

Jaime Esteban Moreno fue despedido
Jaime Esteban Moreno fue despedido por amigos y familiares - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

Amiga de Jaime Esteban Moreno invitó a la ciudadanía a brindar información para esclarecer el caso: “Es urgente”

Tras el velorio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, en el norte de Bogotá, nuevas revelaciones han surgido en medio de la investigación para identificar al segundo agresor involucrado en el ataque ocurrido tras una fiesta de Halloween en Chapinero.

Imágenes recuperadas de cámaras de seguridad muestran cómo uno de los atacantes, aún prófugo, embiste a Moreno por la espalda momentos después de ser derribado por Juan Carlos Suárez Ortiz, único detenido hasta ahora.

La fiscalía solicitará reclusión carcelaria para Suárez Ortiz este miércoles 5 de noviembre, bajo cargos de homicidio agravado.

Varios allegados a Jaime Esteban
Varios allegados a Jaime Esteban Moreno se reunieron para darle su último adiós - crédito Juan Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia

La grabación evidencia que, mientras la víctima permanecía indefensa, ambos agresores lo golpearon repetidamente. Una de las mujeres acompañantes, disfrazada de azul, se acercó mientras el ataque sucedía.

Tanto ella como otra joven recuperaron su libertad tras la captura inicial. El hecho sucedió una cuadra abajo de la avenida Caracas durante la celebración en la discoteca Before Club.

A través de mensajes anónimos difundidos en Instagram, allegados y testigos piden colaboración ciudadana para identificar al sospechoso que vestía de negro y llevaba máscara.

“Es URGENTE”, afirmó una amiga de Jaime, quien llama a cualquier persona con información relevante a presentarla para apoyar el esclarecimiento del crimen que conmocionó a la comunidad.

