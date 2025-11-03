Gustavo Petro y concejal de Bogotá se enfrentaron en redes sociales por caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió

Gustavo Petro, presidente de Colombia ; Sandra Forero; concejal del Centro Democrático - crédito Luisa González/REUTERS/Prensa Sandra Forero

El presidente Gustavo Petro y la concejal de Bogotá, Sandra Forero, protagonizaron un debate público en redes sociales tras el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.

El intercambio se produjo a raíz del llamado de Forero a las autoridades distritales para ejecutar controles a establecimientos nocturnos implicados en la ruta final del joven.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sandra Forero, integrante del partido Centro Democrático y concejal en el cabildo distrital, publicó en la red social X un mensaje solicitando a la Secretaría de Gobierno de Bogotá verificar las condiciones del bar Before Club, lugar donde habría estado Moreno antes de su muerte.

“Sobre el bar Before Club, de donde salió el joven Jaime Esteban Moreno: cuántas veces se les ha hecho IVC desde su apertura a la fecha. Solicito a la Secretaría de Gobierno de Bogotá se realice IVC inmediatamente y verifiquen que cumple con las normas de ruido, horas de cierre, etc? Y al Ministerio de Trabajo una verificación del estado de sus empleados y sus afiliaciones a seguridad social. Alcaldía de Chapinero pilas”, escribió la concejal.

Gustavo Petro, jefe de Estado, respondió en la misma plataforma: “Oiga concejal no use la muerte del joven Jaime Esteban Moreno en Bogotá, cuyas causas deben ser investigados con eficiencia por la Fiscalía, con la política. Es abusivo y violento también, dado que las personas que menciona nada tienen que ver con el crimen”. Esta intervención abrió una discusión sobre la pertinencia de las exigencias hechas por la concejal y el alcance de las funciones de control político tras sucesos de interés público.

Respuesta de Gustavo Petro a la concejal Sandra Forero - crédito @petrogustavo/X

Forero sostuvo su postura e insistió en que su labor conlleva velar por el cumplimiento de las normas de los establecimientos.

“Oiga Presidente Gustavo Petro, como Concejal de Bogotá estoy en el DEBER de exigir IVC para cualquier establecimiento en la ciudad. Es abusivo y violento que usted entorpezca mi labor. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo para verificar que los empleados tengan todas las prestaciones? ¿Dónde está la secretaría de Gobierno de Bogotá para verificar que este sitio cumpla con la normativa vigente?”, replicó Forero.

Respuesta de Sandra Forero a Gustavo Petro - crédito @Sandra_ForeroR/X

Causa de muerte

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, falleció tras ser víctima de una golpiza al salir de un local nocturno en el norte de Bogotá durante la madrugada del 31 de octubre de 2025. El caso fue expuesto por Camilo Rincón, abogado de la familia, durante entrevistas concedidas a W Radio y Citytv.

Según relató el abogado a W Radio, la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo, provocado por puntapiés en la cabeza y el tórax.

Rincón describió el ataque como brutal y desproporcionado. En ese contexto, solicitó a la Alcaldía Distrital aplicar los procedimientos administrativos de control para atender la situación.

El abogado informó que, antes del incidente, no se registró discusión previa ni antecedentes de agresión. Sin embargo, en declaraciones a ambos medios, expuso que testigos refieren que dentro del establecimiento sucedió un cruce de palabras durante una celebración de Halloween, por lo que el grupo al que pertenecía Moreno Jaramillo optó por retirarse y evitar una confrontación mayor.

Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, reveló que la causa de muerte del joven de 20 años fue por múltiples traumas - crédito Daniel Cole/Reuters/Redes sociales

Después de dejar el lugar, fueron interceptados cerca del local. Rincón aseguró que el joven recibió los primeros golpes de un individuo, y posteriormente una segunda persona, aún no identificada, aseguró la agresión mortal. El jurista también indicó a Citytv que el juez 37 de control de garantías respaldó la detención de Suárez Ortiz, señalado por su presunta participación en el ataque.

Calificó los hechos como una muestra lamentable de violencia y subrayó, con base en los registros audiovisuales, que la víctima fue perseguida e interceptada fuera del local tras el altercado inicial.