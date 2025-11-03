Colombia

El tránsito entre Quindío y Tolima será modificado durante varios meses, por cuenta de obras: anuncian cierre parcial en la vía Cajamarca–Calarcá

Cambios temporales en el tránsito impactarán a transportadores y viajeros frecuentes, quienes deberán adaptarse a nuevas condiciones y horarios en una de las rutas más importantes para el transporte nacional

Guardar
La inversión de 30.000 millones
La inversión de 30.000 millones de pesos en el puente Perales garantiza la modernización y seguridad vial del corredor - crédito Google Maps

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció el cierre parcial de la vía Cajamarca – Calarcá desde el 30 de octubre de 2025, entre los kilómetros 37+0260 y 38+0400, debido a la construcción del puente Perales.

Esta obra estratégica, que se extenderá hasta el 31 de julio de 2026, busca reducir los riesgos asociados a la inestabilidad de taludes y fortalecer la conectividad entre los departamentos del Quindío y Tolima, uniéndose a los esfuerzos por mejorar la seguridad y la eficiencia del Cruce de la Cordillera Central.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El nuevo puente de 250
El nuevo puente de 250 metros eliminará el paso por una zona de alto riesgo geológico en la Cordillera Central - crédito Google Maps

La ejecución del puente Perales es una respuesta directa a los problemas históricos de la zona, marcada por constantes cierres viales, pérdida de banca y afectaciones recurrentes en la movilidad motivadas por deslizamientos e inestabilidad geológica. Con la edificación de una estructura tipo viga cajón de concreto armado y una longitud de 250 metros, se eliminará la necesidad de atravesar una zona de alto riesgo, brindando a los usuarios una ruta más segura y eficiente en uno de los corredores viales más importantes del país.

La inversión en el proyecto asciende a 30.000 millones de pesos, recursos destinados a garantizar la solidez estructural y la modernización del paso. Durante todo el periodo de construcción, Invías implementará un detallado Plan de Manejo de Tráfico, que establecerá la movilidad controlada en el tramo, con paso alterno de vehículos y señalización preventiva. El personal técnico y operativo estará presente supervisando el tráfico y dirigiendo a los conductores para minimizar inconvenientes y mantener la seguridad de todos los viajeros.

Invías implementará un Plan de
Invías implementará un Plan de Manejo de Tráfico con paso alterno y señalización preventiva durante la construcción - crédito Invias

El instituto recomienda a quienes transiten por la vía Cajamarca – Calarcá que planifiquen sus desplazamientos con antelación, presten atención a la señalización instalada en la zona y sigan las indicaciones del personal autorizado. Para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro, se invita especialmente a los transportadores y viajeros frecuentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Invías sobre el estado de la vía y los horarios de paso controlado durante la ejecución de la obra.

La vía Cajamarca – Calarcá, conocida también como el Cruce de la Cordillera Central, se ha consolidado como uno de los ejes viales más relevantes para el transporte de carga y pasajeros, conectando el suroccidente del país con el centro y facilitando el acceso al puerto de Buenaventura. El corredor opera como un par vial con dos carriles por sentido y está diseñado para ser transitado en ambos sentidos, garantizando la reducción de tiempos de viaje, menores costos operativos y un significativo incremento en la seguridad vial.

La obra del puente Perales
La obra del puente Perales busca reducir riesgos de inestabilidad y mejorar la conectividad entre Quindío y Tolima - crédito Google Maps

Quienes se movilizan en el sentido Armenia – Ibagué ascienden por la vía existente en dos carriles, atraviesan el sistema del túnel de La Línea y descienden por la nueva vía hacia Ibagué. En el sentido contrario, desde Ibagué – Armenia, el ascenso se realiza desde Cajamarca por el alto de La Línea en la vía actual, mientras que el descenso desde el intercambiador Américas hasta Calarcá es por la nueva vía. Al llegar a Calarcá, los viajeros pueden distribuirse hacia otros municipios a través del intercambiador de Versalles y la vía tradicional.

El trayecto entre Calarcá y Cajamarca destaca por su infraestructura compleja, integrando 31 puentes (15 en Quindío y 16 en Tolima) y 25 túneles (8 en Quindío y 15 en Tolima, además del túnel de La Línea y el túnel de rescate entre ambos departamentos). Del total de 30 kilómetros que conforman el proyecto, 22 kilómetros corresponden a túneles, incluido el túnel piloto de 8,5 kilómetros de longitud, y 5 kilómetros corresponden a puentes, reflejando el reto de comunicación vial en la cordillera.

El cierre parcial de la
El cierre parcial de la vía Cajamarca – Calarcá inicia el 30 de octubre de 2025 por la construcción del puente Perales - crédito Google Maps

El cierre parcial por el avance en la construcción del puente Perales constituye el paso fundamental para resolver los problemas de inestabilidad del sector y, una vez finalizada la obra, permitirá reforzar la operatividad y seguridad para todos los usuarios de la carretera que une el Quindío y el Tolima, facilitando de manera sustancial el paso por la Cordillera Central.

Temas Relacionados

Puente Perales Instituto Nacional de Vías Cruce de la Cordillera Central Invías Quindío Tolima Infraestructura vial Movilidad Túnel de La Línea ArmeniaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín: “derbi” antioqueño para las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor

El equipo de Alejandro Restrepo visita a los dirigidos por Andrés Orozco, que afrontan la decisiva instancia teniendo conocimiento de que jugarán en la segunda división del fútbol colombiano en 2026

EN VIVO l Envigado vs.

Hombre fue asesinado a puñaladas por su hijo de 17 años durante una riña en Cartagena

El menor quedó a disposición de las autoridades después de protagonizar el brutal acto de violencia

Hombre fue asesinado a puñaladas

El presupuesto de Bogotá para 2026 superaría los $40 billones: cuánto buscaría destinar Carlos Fernando Galán para el metro

La nueva asignación de recursos, que informó la Secretaría de Hacienda, tiene el objetivo de fortalecer sectores clave y garantizar la continuidad de obras de largo plazo

El presupuesto de Bogotá para

Ciudadano venezolano fue asesinado en medio de una riña en Santander: tenía dos heridas con arma blanca

Según explicaron las autoridades, la víctima había protagonizado un enfrentamiento con otro sujeto minutos antes de que fuera reportado como fallecido

Ciudadano venezolano fue asesinado en

Con notable emoción, bombero que halló al extranjero perdido en Monserrate relató cómo fue rescate y la curiosa frase del hombre cuando fue encontrado

El excursionista presentaba hipotermia y lesiones, pero se encuentra estable bajo observación médica

Con notable emoción, bombero que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan presunto secuestro de jóvenes

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano olvidó a

Aida Victoria Merlano olvidó a ‘El agropecuario’ y reapareció en público con nuevo galán junto a su hijo en Medellín

La ‘Barbie colombiana’ confesó que lleva un año sin tener relaciones íntimas por un procedimiento que se realizó

Yina Calderón tuvo un nuevo altercado con ‘La Bella Chanel’ durante una dinámica en ‘La mansión de Luinny’

Director de cine Zack Snyder dedicó sentido mensaje al país tras rodaje de su nueva película: “Big thanks to my Colombian crew”

Inician las votaciones para el tercer grupo de ‘La casa de los famosos Colombia’: influenciadores y deportistas destacan

Deportes

EN VIVO l Envigado vs.

EN VIVO l Envigado vs. Deportivo Independiente Medellín: “derbi” antioqueño para las semifinales de la Copa BetPlay Dimayor

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”

La FIFA ratificó la sanción a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, por falsificación documental: esto deberá pagar

Colombia vs. Alemania: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Catar 2025