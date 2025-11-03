El tránsito entre Quindío y Tolima será modificado durante varios meses, por cuenta de obras: anuncian cierre parcial en la vía Cajamarca–Calarcá

La inversión de 30.000 millones de pesos en el puente Perales garantiza la modernización y seguridad vial del corredor - crédito Google Maps

El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció el cierre parcial de la vía Cajamarca – Calarcá desde el 30 de octubre de 2025, entre los kilómetros 37+0260 y 38+0400, debido a la construcción del puente Perales.

Esta obra estratégica, que se extenderá hasta el 31 de julio de 2026, busca reducir los riesgos asociados a la inestabilidad de taludes y fortalecer la conectividad entre los departamentos del Quindío y Tolima, uniéndose a los esfuerzos por mejorar la seguridad y la eficiencia del Cruce de la Cordillera Central.

La ejecución del puente Perales es una respuesta directa a los problemas históricos de la zona, marcada por constantes cierres viales, pérdida de banca y afectaciones recurrentes en la movilidad motivadas por deslizamientos e inestabilidad geológica. Con la edificación de una estructura tipo viga cajón de concreto armado y una longitud de 250 metros, se eliminará la necesidad de atravesar una zona de alto riesgo, brindando a los usuarios una ruta más segura y eficiente en uno de los corredores viales más importantes del país.

La inversión en el proyecto asciende a 30.000 millones de pesos, recursos destinados a garantizar la solidez estructural y la modernización del paso. Durante todo el periodo de construcción, Invías implementará un detallado Plan de Manejo de Tráfico, que establecerá la movilidad controlada en el tramo, con paso alterno de vehículos y señalización preventiva. El personal técnico y operativo estará presente supervisando el tráfico y dirigiendo a los conductores para minimizar inconvenientes y mantener la seguridad de todos los viajeros.

El instituto recomienda a quienes transiten por la vía Cajamarca – Calarcá que planifiquen sus desplazamientos con antelación, presten atención a la señalización instalada en la zona y sigan las indicaciones del personal autorizado. Para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro, se invita especialmente a los transportadores y viajeros frecuentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Invías sobre el estado de la vía y los horarios de paso controlado durante la ejecución de la obra.

La vía Cajamarca – Calarcá, conocida también como el Cruce de la Cordillera Central, se ha consolidado como uno de los ejes viales más relevantes para el transporte de carga y pasajeros, conectando el suroccidente del país con el centro y facilitando el acceso al puerto de Buenaventura. El corredor opera como un par vial con dos carriles por sentido y está diseñado para ser transitado en ambos sentidos, garantizando la reducción de tiempos de viaje, menores costos operativos y un significativo incremento en la seguridad vial.

Quienes se movilizan en el sentido Armenia – Ibagué ascienden por la vía existente en dos carriles, atraviesan el sistema del túnel de La Línea y descienden por la nueva vía hacia Ibagué. En el sentido contrario, desde Ibagué – Armenia, el ascenso se realiza desde Cajamarca por el alto de La Línea en la vía actual, mientras que el descenso desde el intercambiador Américas hasta Calarcá es por la nueva vía. Al llegar a Calarcá, los viajeros pueden distribuirse hacia otros municipios a través del intercambiador de Versalles y la vía tradicional.

El trayecto entre Calarcá y Cajamarca destaca por su infraestructura compleja, integrando 31 puentes (15 en Quindío y 16 en Tolima) y 25 túneles (8 en Quindío y 15 en Tolima, además del túnel de La Línea y el túnel de rescate entre ambos departamentos). Del total de 30 kilómetros que conforman el proyecto, 22 kilómetros corresponden a túneles, incluido el túnel piloto de 8,5 kilómetros de longitud, y 5 kilómetros corresponden a puentes, reflejando el reto de comunicación vial en la cordillera.

El cierre parcial por el avance en la construcción del puente Perales constituye el paso fundamental para resolver los problemas de inestabilidad del sector y, una vez finalizada la obra, permitirá reforzar la operatividad y seguridad para todos los usuarios de la carretera que une el Quindío y el Tolima, facilitando de manera sustancial el paso por la Cordillera Central.