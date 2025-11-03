Colombia

El presupuesto de Bogotá para 2026 superaría los $40 billones: cuánto buscaría destinar Carlos Fernando Galán para el metro

La nueva asignación de recursos, que informó la Secretaría de Hacienda, tiene el objetivo de fortalecer sectores clave y garantizar la continuidad de obras de largo plazo

Claudia Marcela Numa, directora distrital de Presupuesto, dijo que las vigencias futuras permiten financiar proyectos que requieren varios años de ejecución, como el metro de Bogotá, el Hospital de Bosa, los subsidios de vivienda o las becas para jóvenes - crédito @HaciendaBogota/X

La radicación del presupuesto de Bogotá para 2026 representa un momento clave en la planeación financiera de la capital colombiana. El Gobierno distrital, encabezado por el alcalde encargado, Gustavo Quintero Ardila, y la Secretaría Distrital de Hacienda, presentó en el Concejo de Bogotá el proyecto de presupuesto anual para la vigencia fiscal 2026, con un valor total de $40,4 billones.

El monto supone un incremento del 4,5% respecto al presupuesto aprobado para 2025 ($38,4 billones) y tiene como objetivo garantizar la ejecución de los programas y metas del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá camina segura’. La asignación y el uso de estos recursos serán determinantes para el desarrollo de proyectos estratégicos que impactan la vida de más de ocho millones de habitantes.

La estructura del presupuesto establece una clara priorización en la inversión pública. Del total de $40,4 billones, el 80,6% se destinará a inversión, el 13% a funcionamiento y el 6,4% al servicio de la deuda. La distribución refleja el compromiso de la ciudad con el fortalecimiento de sectores clave, bajo criterios de eficiencia y austeridad definidos en el Decreto 062 de 2024.

Según la empresa Metro de
Según la empresa Metro de Bogotá, las obras del metro de la capital de la República, a septiembre de 2025, avanzan en 64% - crédito Luisa González/Reuters

La asignación sectorial de los recursos pone el foco en áreas que inciden de manera directa en la calidad de vida de la ciudadanía. Movilidad, educación, salud, integración social y hábitat concentran la mayor parte de la inversión, lo que las consolida como pilares fundamentales para el desarrollo urbano y social de Bogotá.

Ducha distribución permitirá la continuidad de proyectos de infraestructura, la atención social y el fortalecimiento institucional, elementos esenciales para responder a las necesidades de la población.

Vigencias futuras y financiación de proyectos estratégicos

Uno de los aspectos más relevantes del presupuesto Bogotá 2026 es el uso de mecanismos de financiación a largo plazo, en particular las vigencias futuras. Este instrumento permite comprometer recursos de presupuestos posteriores para ejecutar obras y programas que requieren varios años para su culminación.

Las vigencias futuras resultan indispensables para la materialización de grandes proyectos de inversión, ya que facilitan la planeación y el aseguramiento de fondos más allá del periodo fiscal inmediato.

El monto del presupuesto supone
El monto del presupuesto supone un incremento del 4,5% respecto al presupuesto aprobado para 2025 ($38,4 billones) - crédito Secretaría de Hacienda de Bogotá

Proyectos estratégicos

Entre los proyectos estratégicos que se financian mediante vigencias futuras destaca:

  • Construcción del metro de Bogotá, una obra de gran envergadura que demanda recursos sostenidos a lo largo de varios años.
  • Edificación del hospital de Bosa.
  • Entrega de subsidios para la adquisición y mejoramiento de vivienda,
  • Financiación de becas de educación superior para jóvenes
  • Dotación de organismos de seguridad.

Estas iniciativas, consideradas indispensables para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, dependen de la capacidad de la ciudad para comprometer recursos a largo plazo.

Sobre la importancia de estos proyectos y el papel de las vigencias futuras, la directora distrital de Presupuesto Claudia Marcela Numa explicó: “el metro es uno de los proyectos que utiliza el mecanismo de vigencias futuras para su ejecución, pero en Bogotá tenemos otros proyectos que utilizan también este mismo mecanismo”. Numa remarcó que son “proyectos que se necesitan y son indispensables para mejorar la calidad de vida y bienestar de nuestros ciudadanos”.

Carlos Fernando Galán, alcalde de
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se ha mostrado satisfecho con las obras del metro - crédito Alcaldía de Bogotá

Marco Fiscal de Mediano Plazo

El contexto financiero de Bogotá respalda la ambiciosa propuesta presupuestal. Pese a los retos económicos de los últimos años, la ciudad mantiene una posición fiscal sólida y un crecimiento económico superior al promedio nacional. La inversión en infraestructura y educación continúa impulsando el desarrollo, mientras que la disciplina fiscal garantiza un manejo responsable y sostenible de los recursos públicos.

Junto con el proyecto de presupuesto, la Secretaría Distrital de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2036. Este documento contiene los principales balances y proyecciones económicas y financieras del Distrito, y constituye una herramienta fundamental para planificar el uso de los recursos en el mediano plazo.

Al considerar factores económicos globales y nacionales, el Marco Fiscal permite a la ciudad anticipar escenarios y tomar decisiones informadas para asegurar la estabilidad y el crecimiento.

