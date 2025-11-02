Sicarios asesinaron a un hombre en silla de ruedas en Bucaramanga: tenía antecedentes criminales

El asesinato ocurrió en el barrio Ciudadela Café Madrid de Bucaramanga - crédito Redes sociales

La madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, el barrio Ciudadela Café Madrid, en el norte de Bucaramanga, fue escenario de un nuevo homicidio cuando sicarios asesinaron a José Armando Gómez Gámez, un hombre en silla de ruedas, frente a su vivienda.

El crimen ocurrió cerca de las 5:00 a. m., momento en el que varios vecinos oyeron detonaciones, aunque optaron por permanecer dentro de sus casas por temor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al llegar al sector anteriormente mencionado, los agentes hallaron a un hombre sin signos vitales con rastros de sangre en el rostro. La víctima recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en el cuello, según precisaron las autoridades.

La víctima identificada como José Armando Gómez Gámez recibió varios disparos que le quitaron la vida- crédito Colprensa

Los residentes del sector relataron que, aunque escucharon los disparos, no lograron identificar a los responsables. Los agresores habrían usado la oscuridad de la madrugada para atacar y huir sin dejar rastro.

El crimen encendió nuevamente la alerta entre la población, preocupada por la seguridad en la zona.

La víctima fue identificada como José Armando Gómez Gámez, conocido en la zona como alias Papero.

Informes policiales, indican que Gómez tenía antecedentes y era reconocido en el sector como presunto expendedor de estupefacientes.

Se supo que no era la primera vez que sufría un atentado: en 2016 sobrevivió a un ataque armado. Además, registraba anotaciones judiciales por porte ilegal de armas en 2024 y violencia intrafamiliar en 2021.

El hecho ha motivado investigaciones intensivas por parte de la Policía para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables. Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con información que permita avanzar en la investigación y garantizar la seguridad en Bucaramanga.

El CTI realizó el levantamiento del cuerpo del hombre fallecido al norte de Bucaramanga - crédito Colprensa

Joven de 17 años murió baleado en Bucaramanga

Un adolescente de 17 años murió luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda ubicada en la peatonal 4 del sector D, en la Etapa 9 del barrio Betania, al norte de Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Cristofer Andrey Alarcón Castro.

El suceso tuvo lugar al mediodía del sábado 1 de noviembre de 2025, cuando el joven fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Local del Norte. Pese a los esfuerzos de los médicos, no logró sobrevivir a la gravedad de la herida.

Tras la alerta sobre el caso, la Policía inició diligencias para determinar el origen de los hechos. Las autoridades llegaron al inmueble señalado por residentes, quienes aseguraron haber escuchado un disparo a esa hora.

En el interior de la casa, que según los testimonios parecía deshabitada salvo por algunos enseres, se reunían habitualmente un grupo de jóvenes, detallaron vecinos a Vanguardia.

Cristofer Andrey Alarcón Castro recibió un disparo en la cabeza - crédito Colprensa

Sobre el hecho, versiones obtenidas por la Policía mencionan dos hipótesis: algunos vecinos afirmaron que alguien ingresó al lugar y atacó al adolescente, mientras otros vecinos señalaron que los presentes manipulaban un arma y se produjo un disparo accidental.

El episodio generó incertidumbre en la comunidad luego de comprobar que todos los asistentes al encuentro huyeron del sitio tras el incidente, dejando a la víctima para ser auxiliada por los propios vecinos.

“Lo sacamos a la carrera, lo bajamos por el callejón, y lo subimos rápidamente, pero llegó sin signos vitales al Hospital”, añadió una vecina.

La Sijín recolectó elementos materiales para avanzar en la investigación e inició el proceso para ubicar al dueño del inmueble y contactar a la familia del menor fallecido. Las evidencias serán fundamentales para determinar lo ocurrido y definir las responsabilidades en este caso que conmocionó al sector norte de Bucaramanga.