Colombia

Sicarios asesinaron a un hombre en silla de ruedas en Bucaramanga: tenía antecedentes criminales

La Policía Metropolitana encontró a la víctima con impactos de bala en el pecho y cuello, mientras testigos relataron que escucharon disparos, pero no pudieron ver a los agresores

Guardar
El asesinato ocurrió en el
El asesinato ocurrió en el barrio Ciudadela Café Madrid de Bucaramanga - crédito Redes sociales

La madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, el barrio Ciudadela Café Madrid, en el norte de Bucaramanga, fue escenario de un nuevo homicidio cuando sicarios asesinaron a José Armando Gómez Gámez, un hombre en silla de ruedas, frente a su vivienda.

El crimen ocurrió cerca de las 5:00 a. m., momento en el que varios vecinos oyeron detonaciones, aunque optaron por permanecer dentro de sus casas por temor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al llegar al sector anteriormente mencionado, los agentes hallaron a un hombre sin signos vitales con rastros de sangre en el rostro. La víctima recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en el cuello, según precisaron las autoridades.

La víctima identificada como José
La víctima identificada como José Armando Gómez Gámez recibió varios disparos que le quitaron la vida- crédito Colprensa

Los residentes del sector relataron que, aunque escucharon los disparos, no lograron identificar a los responsables. Los agresores habrían usado la oscuridad de la madrugada para atacar y huir sin dejar rastro.

El crimen encendió nuevamente la alerta entre la población, preocupada por la seguridad en la zona.

La víctima fue identificada como José Armando Gómez Gámez, conocido en la zona como alias Papero.

Informes policiales, indican que Gómez tenía antecedentes y era reconocido en el sector como presunto expendedor de estupefacientes.

Se supo que no era la primera vez que sufría un atentado: en 2016 sobrevivió a un ataque armado. Además, registraba anotaciones judiciales por porte ilegal de armas en 2024 y violencia intrafamiliar en 2021.

El hecho ha motivado investigaciones intensivas por parte de la Policía para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables. Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con información que permita avanzar en la investigación y garantizar la seguridad en Bucaramanga.

El CTI realizó el levantamiento
El CTI realizó el levantamiento del cuerpo del hombre fallecido al norte de Bucaramanga - crédito Colprensa

Joven de 17 años murió baleado en Bucaramanga

Un adolescente de 17 años murió luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda ubicada en la peatonal 4 del sector D, en la Etapa 9 del barrio Betania, al norte de Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Cristofer Andrey Alarcón Castro.

El suceso tuvo lugar al mediodía del sábado 1 de noviembre de 2025, cuando el joven fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al Hospital Local del Norte. Pese a los esfuerzos de los médicos, no logró sobrevivir a la gravedad de la herida.

Tras la alerta sobre el caso, la Policía inició diligencias para determinar el origen de los hechos. Las autoridades llegaron al inmueble señalado por residentes, quienes aseguraron haber escuchado un disparo a esa hora.

En el interior de la casa, que según los testimonios parecía deshabitada salvo por algunos enseres, se reunían habitualmente un grupo de jóvenes, detallaron vecinos a Vanguardia.

Cristofer Andrey Alarcón Castro recibió
Cristofer Andrey Alarcón Castro recibió un disparo en la cabeza - crédito Colprensa

Sobre el hecho, versiones obtenidas por la Policía mencionan dos hipótesis: algunos vecinos afirmaron que alguien ingresó al lugar y atacó al adolescente, mientras otros vecinos señalaron que los presentes manipulaban un arma y se produjo un disparo accidental.

El episodio generó incertidumbre en la comunidad luego de comprobar que todos los asistentes al encuentro huyeron del sitio tras el incidente, dejando a la víctima para ser auxiliada por los propios vecinos.

“Lo sacamos a la carrera, lo bajamos por el callejón, y lo subimos rápidamente, pero llegó sin signos vitales al Hospital”, añadió una vecina.

La Sijín recolectó elementos materiales para avanzar en la investigación e inició el proceso para ubicar al dueño del inmueble y contactar a la familia del menor fallecido. Las evidencias serán fundamentales para determinar lo ocurrido y definir las responsabilidades en este caso que conmocionó al sector norte de Bucaramanga.

Temas Relacionados

Asesinato en BucaramangaHomicidio en BucaramangaCrimen en BucaramangaAsesinado a tiros en BucaramangaViolencia en BucaramangaInseguridad en BucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Imputan a hombre que tenía 14 perros albergados sin alimento ni agua, en Cali: uno murió y los otros se estaban alimentando de sus restos

Los caninos estaban en mal estado de salud, y habitaban hacinados en un inmueble del barrio Trinidad, en la capital vallecaucana

Imputan a hombre que tenía

Enrique Gómez habla de su tío Álvaro Gómez Hurtado por los 30 años de su asesinato: “Su crimen sigue impune”

A 30 años del asesinato, el sobrino del líder político expuso en un acto conmemorativo las fallas del proceso judicial, la exoneración de implicados y la falta de sanciones por testimonios falsos

Enrique Gómez habla de su

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

El volante cartagenero abandonó el campo con dolor agudo en la espalda. Su recuperación es incierta

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Se conoció nuevo video de los momentos previos al accidente en la av. Mutis de Bogotá, que dejó dos muertos: se ve quiénes se suben al carro

Por este caso buscan al conductor del vehículo, quien no es el propietario del automotor que ocasionó el siniestro, el cual cobró la vida de Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez Isaza. El conductor tuvo que salir a aclarar lo ocurrido debido a varias publicaciones que circulan en las redes sociales

Se conoció nuevo video de

Sellaron un bar con fachada de ‘sindicato’ en el barrio Restrepo, Bogotá, durante Halloween: un perro policía detectó tusi y marihuana

La Policía reportó que el operativo fue sorpresa para los integrantes. Las autoridades informaron la captura de un hombre que tenía un revólver

Sellaron un bar con fachada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Karina García se sinceró sobre

Karina García se sinceró sobre sus inseguridades y sorprendió al mostrarse sin maquillaje en ‘La mansión de Luinny’

Así fue el concierto de Ryan Castro en Bogotá: el cantante dedicó emotivas palabras a sus fans y lanzó aviso con el que emocionó a muchos

Los momentos más recordados de la única presentación de Diomedes Díaz en el estadio El Campín de Bogotá, tras cumplirse 20 años

Karina García habló de su rol como madre y las precauciones que toma antes de presentar una pareja a su hija: “Supercuidadosa”

Mon Laferte regresa a Colombia con su “Femme Fatale Tour” en mayo de 2026: fechas y ciudades

Deportes

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”

Así formarían Atlético Nacional y América de Cali para las semifinales de la Copa Colombia: se juega la ida en Medellín