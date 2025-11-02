Rosalía, Arelys Henao, Superlitio y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Rosalía publicó su nuevo sencillo "Berghain" junto con Björk e Yves Tumor - crédito Europa Press

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Arelys Henao y Heredero se juntaron en “Lágrimas de despecho”

“La Reina de la Música Popular” se junto con el exponente de la carranga y responsable de Coqueta en esta nueva composición en la que incursiona de frente en los sentimientos asociados a una ruptura sentimental.

Para la grabación, unieron conocimientos los reconocidos productores Fabio Edilberto Jaimes Herrera y Yohan Úsuga, logrando un sonido que equilibra la esencia campesina y la fuerza de la música popular. El video oficial fue rodado en La Fonda La Indomable, en Copacabana, Antioquia, bajo la dirección del productor cinematográfico Andrés Osorio y su compañía Everest Films.

Walter Silva presenta<i> '</i>El Puñal’: un regreso a las raíces del joropo

Uno de los máximos exponentes de la música llanera, regresa con fuerza en su nueva placa compuesta por 11 canciones con las que se propone reafirmar su lugar como una de las grandes voces del folclor colombiano, llevando al oyente por un viaje sonoro cargado de sentimiento, identidad y tradición.

El tema que da nombre al disco, es una pieza potente de desamor y orgullo herido, interpretada con la intensidad que caracteriza al artista. Con letras que cortan y melodías que abrazan, el disco se convierte en un homenaje a la vida cotidiana del hombre del llano: sus luchas, su fe, y sus pasiones.

Soley y Nanpa Básico presentan “Dulce Maldición”

La nueva referente femenina de la música urbana se junto con un talento plenamente consolidado en la escena, para darle forma a una pista caracterizada por su tono poético y romántico.

“Es una canción muy personal que, cada vez que la escucho, me transporta a ese sentimiento de extrañar a mi pareja. Es una canción que amo, muestra otra faceta de mí. Además es algo que siempre soñé: tener una canción con Nanpa”. - Soley.

Rayo inicia su camino en solitario con “RAYE”

Conocido por su trayectoria como parte de Rayo & Toby, el artista urbano se lnazó en solitario con este sencillo ligado al dancehall con toques de reguetón clásico.

Este lanzamiento es también el primer vistazo a lo que será FREQUENCY, su próximo álbum, un proyecto que el artista definió en el comunicado de lanzamiento como “mi más alta frecuencia artística, emocional y musical”.

Mike Bahía siente “Un Vacío” y lo convierte en canción

El cantautor presentó una canción íntima y profunda que explora el sentimiento de vacío que se experimenta cuando la persona que amamos no está cerca. A través de su letra, el caleño expresa cómo solo esa persona puede llenar ese espacio vacío y cómo la ausencia de su presencia puede hacer que el corazón se apriete, sumergiendo a quien lo vive en una mezcla de nostalgia y anhelo.

Loco Escrito presenta “Colibrí”

El artista colombiano radicado en Suiza presenta una canción que habla del amor en su forma más pura: paciente, libre, con fe y sin imposiciones. Una declaración a favor de las conexiones genuinas, esas que vuelan libres pero siempre regresan.

Dimeloking publica ‘Los Nuevos reyes’

Una de las figuras más influyentes del género y de los medios de comunicación,publicó un proyecto que celebra la unión entre artistas emergentes y consagrados bajo un mismo propósito: marcar el rumbo de la nueva generación del movimiento.

El corte de promoción elegido es La Canción de Los Dos, un tema que enciende la química entre Maisak, Luister La Voz y Hamilton, creando una colaboración explosiva que fusiona romance, sensualidad y calle con una naturalidad adictiva.

Con el lanzamiento del LP, DimeloKing sumó un documental que revela el proceso creativo detrás del proyecto: desde las primeras ideas en el estudio hasta el nacimiento de las ocho canciones que hoy resuenan en la escena.

Duplat

Superlitio se empapa de cumbia en “Estampida”

La banda caleña se prepara para publicar un nuevo álbum de estudio en 2026 y presenta su segundo adelanto, que ve al grupo sumando sus guitarras y teclados característicos a una pista con la cumbia como principal punto de referencia.

Katteyes celebra la fuerza femenina con “Ven Acá”

La chilena presenta un tema con ritmos envolventes que se fusionan con lo mejor del pop, el reguetón y la música electrónica.

“Siempre tuve claro que llegaría el momento de hacerlo sola. Ven Acá es ese paso: mi voz, mi historia, sin filtros, solo con el apoyo de mi equipo. Quiero que la gente escuche y entienda que detrás de Katteyes hay una artista completa, no solo una colaboradora”, expresó en un comunicado.

Rosalía publica “Berghain” con Björk, el primer adelanto de su nuevo álbum

La española se tomó su tiempo para grabar el sucesor de Motomami, y sorprendió con un giro en su sonido alejándose del urbano y apostando por una sonoridad completamente nueva que, a su vez, sirve como adelanto de su próxima placa, Lux.

“El disco está realizado por primera vez sin miedo al fracaso”, declaró la artista durante una reciente entrevista en el programa Radio Noia de Primavera Sound.