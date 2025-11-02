Mon Laferte regresa a Colombia con su “Femme Fatale Tour” en mayo de 2026: fechas y ciudades

Imagen oficial de la portada del álbum “Femme Fatale” de Mon Laferte. - crédito @monlaferte/Instagram

La artista chileno-mexicana Mon Laferte anunció su regreso a escenarios colombianos en mayo de 2026, presentando su nueva gira “Femme Fatale Tour”. Bogotá y Medellín han sido confirmadas como las ciudades seleccionadas para recibir este espectáculo, que marca una nueva etapa en la trayectoria de la cantante.

De acuerdo con la información disponible, las presentaciones en territorio colombiano están programadas para el 7 de mayo en Bogotá y el 9 de mayo en Medellín. Estas fechas forman parte de un recorrido más amplio por América Latina, en el que la artista llevará su espectáculo a países como República Dominicana, México, El Salvador, Honduras, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cronograma confirmado hasta ahora es el siguiente:

07 de marzo: Santo Domingo , República Dominicana

11 de abril: Mérida , México

16 de abril: San Salvador , El Salvador

18 de abril: Tegucigalpa , Honduras

23 de abril: Puebla , México

25 de abril: Querétaro , México

30 de abril: Guadalajara , México

02 de mayo: Tuxtla Gutiérrez , México

07 de mayo: Bogotá, Colombia

09 de mayo: Medellín, Colombia

12 de mayo: Quito , Ecuador

16 de mayo: Sao Paulo , Brasil

21 de mayo: Buenos Aires , Argentina

23 de mayo: Lima , Perú

27 de mayo: Monterrey , México

29 de mayo: Ciudad de México, México

Por el momento, no se han dado a conocer los recintos concretos para los conciertos en ninguna de las ciudades listadas. Se espera que esta información sea anunciada próximamente a través de los canales oficiales de Mon Laferte.

Cartel oficial con las fechas y países confirmados para la nueva gira internacional de Mon Laferte en 2026. - crédito @monlaferte/Instagram

Un disco que transforma su carrera

“Femme Fatale” se presenta como el noveno trabajo discográfico de Mon Laferte, compuesto por 14 temas originales. El álbum ha sido calificado como una propuesta donde convergen el pop alternativo, el jazz, el bolero y el swing, atravesando líricas ligadas a la melancolía, el deseo y la fortaleza femenina.

El concepto central del disco se desarrolla alrededor de la figura de la femme fatale contemporánea, que representa a una mujer que se acepta con sus contradicciones y convierte la vulnerabilidad en poder. En palabras de la propia artista: “Soy libre y algunos hombres me temen”.

La propuesta musical incluye experimentación sonora y colaboraciones con otros artistas latinoamericanos, dialogando con temas ligados al amor, la soledad y la reconciliación. Entre los invitados se encuentran músicos como Nathy Peluso, Conociendo Rusia, Tiago Iorc, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

Vista de la lista completa de canciones que forman parte de “Femme Fatale”. - crédito @monlaferte/Instagram

Una experiencia escénica diferente

La gira “Femme Fatale Tour” no solo traerá las nuevas canciones de la artista, sino que también está concebida como una experiencia multisensorial. Mon Laferte ha señalado que esta serie de presentaciones busca diferenciarse de sus giras previas, dejando atrás el formato de concierto estándar para ofrecer un espectáculo con una puesta en escena inspirada en la estética del cabaret y el teatro musical.

Se prevé un repertorio que integrará temas nuevos con clásicos como “Tu Falta de Querer” y “Amor Completo”. El contenido visual y sonoro está diseñado para transportar al público a un ambiente que combine intimidad y teatralidad.

Retrato de Mon Laferte previo a su gira internacional. - crédito @monlaferte/Instagram

Colombia, punto clave en el recorrido

Para Mon Laferte, el público colombiano ha sido determinante en diversas etapas de su carrera. Tanto Bogotá como Medellín se han consolidado como plazas de relevancia dentro de su gira, pues fueron incluidos en su anterior gira.

En marzo de 2024, Mon Laferte se presentó en Bogotá (Movistar Arena) y Medellín (Centro de Eventos La Macarena), como parte del Autopoiética Tour.

Las fechas de la gira se actualizan periódicamente a través de las redes oficiales de Mon Laferte. Los seguidores en Colombia permanecen atentos para asegurar su lugar en uno de los conciertos más esperados del año 2026 en la escena musical latinoamericana.