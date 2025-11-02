Colombia

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

La creadora de contenido recibió tanto mensajes de apoyo como críticas sobre su decisión de mejorar su apariencia física

La famosa sorprendió a sus seguidores con su nueva operación estética y las críticas no se hicieron esperar - crédito La Toxi Costeña / Instagram

La recuperación de La Toxi Costeña tras su más reciente intervención estética ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde la artista compartió con sus seguidores los avances de su proceso y los motivos que la llevaron a someterse a la cirugía.

La cantante, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, optó por una mini abdominoplastia con el objetivo de mejorar la apariencia de su cuerpo, especialmente en la zona del ombligo, después de que un procedimiento anterior no hubiera arrojado los resultados esperados.

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne casi un millón de seguidores, La Toxi Costeña publicó un carrusel de fotografías en el que se le puede ver en su hogar, completamente fajada y con una gorra, mostrando una actitud sonriente y satisfecha por el cambio realizado.

En la descripción de la publicación, la artista escribió: “Mi mejor disfraz de ópera-hada”, frase que acompañó las imágenes y que rápidamente captó la atención de sus fanáticos, ya que forma parte de un trend muy popular en las plataformas digitales.

La cantante explicó que la decisión de someterse a esta intervención se debió a las imperfecciones que quedaron tras el procedimiento anterior, señalando: “Ustedes saben que el ombligo me quedó mal, yo tengo los músculos abiertos porque no hago ejercicio”. Este comentario, compartido con sus seguidores, aportó claridad sobre las razones médicas y estéticas detrás de la cirugía.

La publicación de la artista no tardó en recibir una avalancha de comentarios. Muchos usuarios le desearon una pronta recuperación, mientras que otros aprovecharon para criticar su vanidad, la forma en que administra sus recursos e incluso mencionaron a su rival del reality, Karina García, asegurando que nunca será como ella.

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “Se puso mami, no guardó luto”, en alusión a una de sus canciones, así como elogios del tipo: “Estás preciosa, Cindy” y “Siempre la más, nunca la menos”. Algunos internautas incluso se preguntaron si era posible que la cantante luciera aún mejor: “¿Se puede ser aún más linda? Pues sí, querida”.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. En otro post, en el que mostró detalles de su proceso y que fue acompañado de la descripción “Que viva la ciencia médica que tenemos hoy en día”, recibió reacciones como: “A las únicas que la ciencia médica no ha ayudado es a La Toxi, a Yina y a Melissa”. Asimismo, la criticaron por no haber cumplido la promesa de comprar la casa para sus hijos tras su participación en el concurso: “Ole y la casa para los hijos”.

La famosa subió avances de su recuperación con su característico humor - crédito La Toxi Costeña / Instagram

En medio de todo el debate, la famosa está enfocada en su posoperatorio, por lo que ha compartido detalles sobre los cuidados especiales que debe seguir, ya que padece anemia y suele perder mucha sangre en este tipo de procedimientos.

A pesar de las dificultades, la artista continúa activa en sus redes sociales, donde mantiene entretenida a su audiencia con sus habituales ocurrencias y sigue promocionando su música.

Mientras tanto, parte de su público permanece atento a sus próximas declaraciones, especialmente después de que su nombre fuera mencionado en varias ocasiones debido a la participación de Yina Calderón y Karina García en La mansión de Luinny, un formato digital de convivencia de famosos.

En medio de toda la controversia generada y las críticas por su aspecto, la famosa sigue facturando y dejando en claro que seguirá trabajando para cumplir sus sueños y los de su familia, que expuso en su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

