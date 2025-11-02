Colombia

Estos son los contratos de ‘influencers’ que triunfaron en la consulta del Pacto Histórico con el Gobierno Petro

Lalis y Wally, ‘influencers’ de la coalición, celebraron contratos con instituciones estatales mientras lograban resultados en la cita electoral

Wally obtuvo 137.821 votos, mientras que Lalis consiguió 26.718 sufragios - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Redes sociales

El 26 de octubre de 2025 se realizó la consulta interna del Pacto Histórico, donde se eligió al candidato presidencial (Iván Cepeda) y las listas al Senado y la Cámara de Representantes.

Los resultados evidenciaron el impacto reciente de las plataformas digitales en la conformación de candidaturas. Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (Wally) y Laura Daniela Beltrán Palomares (Lalis) resultaron los principales vencedores en la integración de las listas del Pacto Histórico.

Por un lado, Wally obtuvo 137.821 votos, mientras que Lalis consiguió 26.718 sufragios.

En la consulta del Pacto Histórico, Wally obtuvo 137.821 votos - crédito Wally/Facebook

Ambos influenciadores tienen contratos con el Estado, bajo la dirección de un Gobierno en el que militan y que defienden públicamente.

Información revelada por El Colombiano detalló que Wally celebró dos contratos con Rtvc entre 2024 y 2025. El primer contrato inició en noviembre de 2024 para desarrollar contenidos destinados a las plataformas de esa entidad estatal, con un plazo algo mayor a un mes y un valor de $10.133.333.

El segundo comenzó en febrero de 2025, con el mismo objetivo y una duración de tres meses, finalizando en abril. Por ese vínculo, Wally obtuvo $23.985.600 —aproximadamente $8 millones mensuales—, según detalló el citado medio.

Durante ese periodo, continuó realizando publicaciones en su canal Wally Opina, con contenidos de actualidad política, donde las reproducciones fluctuaron entre 100.000 y 300.000 visitas.

Según el reporte, en ninguno de estos materiales criticó al Gobierno de Gustavo Petro y se enfocó en figuras de oposición, autoridades locales ajenas al petrismo y periodistas.

Por otra parte, Lalis sumó cinco contratos estatales desde 2022: dos con Colombia Compra Eficiente, dos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y uno con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El mencionado medio reportó que la primera contratación con Colombia Compra Eficiente comenzó en octubre de 2022, con responsabilidades en asesoría y apoyo en la estrategia digital para la divulgación de compras públicas, valorada en $10.645.161 y con una duración de dos meses.

En enero de 2023, Beltrán firmó otro contrato similar con la misma entidad, por $51.596.774 y duración hasta noviembre, recibiendo algo más de $5 millones mensuales.

Paralelamente, ejecutó un contrato con el DPS entre mayo y septiembre de 2023 para apoyar la realización de estrategias digitales y de mercadeo gubernamental, con un pago total de $23.600.000 en cuotas mensuales de $5.900.000, según detalló El Colombiano.

A esto se sumó otra vinculación con el DPS desde mediados de octubre a diciembre por $17.503.333, también con pagos mensuales de $5.900.000. Según cifras expuestas por el citado medio, entre enero y noviembre de 2023, recibió ingresos de $16.800.000 mensuales por contratos con distintas entidades, donde asumió los aportes de seguridad social como contratista.

Laura Daniel Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Lalis Smile - crédito pantallazo Instagram/Lalis Smile

El contrato más reciente, actualmente en ejecución, fue firmado con el Fondo Rotatorio de la Cancillería, donde realiza estrategias de marketing digital para el plan de comunicaciones 2025, por $100 millones y pagos mensuales de $10 millones.

El Colombiano informó que durante su actividad como contratista, Beltrán subió diez videos a su canal Lalis Smile, en los que abordó temas sobre el Gobierno Petro, figuras de la oposición y la posibilidad de un “golpe blando” contra el mandatario.

Al ser consultada, Lalis expresó que los necesitaba “para poder vivir, vestirme y alimentarme”.

La propia creadora de contenido indicó que presentó la solicitud para terminar su contrato con la Cancillería el pasado 1 de octubre y la oficina jurídica le aconsejó poner como fecha de finalización el 10 del mismo mes.

Resultados de la consulta

La lista al Senado también registró la aparición de otros perfiles ajenos a la política convencional, como el caricaturista Julio César González y la comunicadora y actriz Alejandra Omaña, aunque ninguna de estas dos candidaturas logró ubicarse entre los primeros lugares alcanzados por Rodríguez.

La lista al Senado también registró la aparición de otros perfiles ajenos a la política convencional, como el caricaturista Julio César González y la comunicadora y actriz Alejandra Omaña - crédito Lina Gasca/Colprensa

En contraste, figuras políticas tradicionales enfrentaron resultados adversos. La senadora Isabel Cristina Zuleta, conocida recientemente por su influencia en el Palacio de Nariño, obtuvo 25.011 votos, ubicándose lejos de las posiciones más altas y quedando en una situación difícil para retener su curul.

