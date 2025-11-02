Colombia

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga habló de la frontera de Colombia y Venezuela: “Hoy solo es una zona de terror y zozobra”

El precandidato presidencial destacó la necesidad de fortalecer la frontera para el comercio legal y combatir la influencia de grupos armados que operan en dicha zona

Guardar
El precandidato presidencial criticó la
El precandidato presidencial criticó la inseguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela - (Colprensa - Álvaro Tavera)

Juan Guillermo Zuluaga se refirió a la situación que atraviesa la frontera entre Colombia y Venezuela, advirtiendo sobre la gravedad del panorama al expresar: “Hoy solo es una zona de terror y zozobra”.

Zuluaga cuenta con una amplia experiencia en la administración pública, habiendo sido alcalde de Villavicencio, gobernador del Meta y ministro de Agricultura. Actualmente, se posiciona como uno de los cuatro precandidatos presidenciales en el proyecto conocido como La Fuerza de las Regiones.

En su mensaje sobre la situación en la frontera colombo-venezolana, Zuluaga lamentó el deterioro, que en sus palabras hay en la zona, y planteó la necesidad de acciones firmes para recuperarla. También subrayó el contraste entre el pasado económico de esa región y la actual situación de inseguridad, señalando además la presencia de grupos ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Lo que fue una de las fronteras con mayor dinámica económica de América Latina, hoy solo es una zona de terror y zozobra. Vamos a cerrarle la frontera a los criminales que protege la dictadura y la vamos a fortalecer para el comercio legal”, escribió el aspirante a ocupar la Casa de Nariño en un mensaje en su cuenta de la red social.

Juan Guillermo Zuluaga describió el ambiente,
Juan Guillermo Zuluaga describió el ambiente, que de acuerdo con sus palabras hay actualmente en la frontera, señalando los riesgos y la inseguridad que afectan a quienes residen en la zona- crédito @JuanGZuluaga

Junto con su mensaje difundido en X, el exgobernador del Meta publicó un video en el que evocó la época de auge económico en la frontera y destacó el impacto que la crisis actual ha tenido sobre la vitalidad comercial de la región. En sus palabras, resaltó cómo el área metropolitana y sitios como Villa del Rosario alguna vez representaron uno de los ejes económicos más importantes para el país.

“Yo creo que una de las zonas más prósperas de economía que tenía Colombia era esta zona, aquí el área metropolitana, allá en Villa del Rosario. Era impresionante el comercio. Se veía la dinámica comercial”, aseveró el político colombiano en el metraje que compartió en sus redes sociales.

De igual manera, describió el ambiente, que de acuerdo con sus palabras hay actualmente en la frontera, señalando los riesgos y la inseguridad que afectan a quienes residen en la zona. A pesar de reconocer la presencia de comunidades honestas y trabajadoras, insistió en la gravedad de la situación y el temor constante que enfrentan los habitantes.

“Y hoy, de verdad que da grima. Hoy, pasando el río, es una guarida de delincuentes. Claro, también vive gente decente, honorable y trabajadora. Pero la, la zozobra que se vive”, comentó.

Juan Guillermo Zuluaga relató la atmósfera de tensión que, según él, se vive en la frontera, mencionando episodios de violencia en los que miembros de la Policía han sido víctimas de francotiradores - crédito @JuanGZuluaga

Al cierre de su intervención, Juan Guillermo Zuluaga relató la atmósfera de tensión que, según él, se vive en la frontera, mencionando episodios de violencia en los que miembros de la Policía han sido víctimas de francotiradores.

Posteriormente, respondió a quienes, según él, le preguntaron si su posición implicaba bloquear el paso fronterizo. Zuluaga aclaró que su propuesta busca restringir el acceso únicamente a quienes delinquen, mientras que el tránsito legal y comercial debe continuar activo.

“El ambiente tenso, incluso desde el otro lado, nos han matado policías con francotiradores que llegan ahí a la zona de frontera. Entonces, se siente una tensión dolorosa. Entonces, me preguntaron: ¿eso quiere decir que usted va a cerrar la frontera? No, yo no voy a cerrar la frontera, pero yo voy a dejar abierta la frontera para los temas comerciales, pero voy a cerrar la frontera para los bandidos y los criminales. Colombia no va a ser una guarida de los bandidos que están atendiendo al otro lado. Soy Juan Guillermo Zuluaga, Juan Sin Miedo”, narró el exalcalde de la ciudad de Villavicencio.

Posteriormente, respondió a quienes, según
Posteriormente, respondió a quienes, según él, le preguntaron si su posición implicaba bloquear el paso fronterizo. Zuluaga aclaró que su propuesta busca restringir el acceso únicamente a quienes delinquen - crédito Schneyder Mendoza / AFP)

Zuluaga se ha destacado como un crítico del actual Gobierno encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuestionando abiertamente diversas políticas promovidas por la administración, entre ellas la iniciativa conocida como Paz Total.

El exgobernador ha señalado reiteradas veces sus desacuerdos con el enfoque de la Casa de Nariño frente a temas de seguridad y negociación con grupos armados, subrayando que estas posturas han contribuido a la inseguridad en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

Juan Guillermo ZuluagaFrontera Colombia y VenezuelaFronteras ColombiaVenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Fijada la fecha para la consulta que decidirá la autonomía de San Basilio de Palenque

Los habitantes del municipio participarán en una consulta popular para determinar si desean convertirse en un municipio autónomo, independiente del municipio Mahates

Fijada la fecha para la

Tomás Uribe, hijo del expresidente Uribe, apoyó el llamado de Germán Vargas Lleras: “Nos unimos o nos derrota el narco-comunismo”

“El comunismo llega para no irse jamás. Que lo digan en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, para solo referirme a Latinoamérica, tantas veces azotada por esta tragedia”, aseguró el líder político del partido Cambia Radical tras el resultado de la consulta del Pacto Histórico que dejó vencedor al senador Iván Cepeda

Tomás Uribe, hijo del expresidente

Gustavo Petro desafió a Estados Unidos y aseguró que viajará a Nueva York, aunque le retiraron la visa: “Así no quiera recibirme”

El mandatario colombiano anunció en una entrevista internacional que participará en el Consejo de Seguridad de la ONU e insistió en que las sanciones de Washington se deben a sus posiciones críticas sobre intervenciones extranjeras

Gustavo Petro desafió a Estados

Marbelle se enfureció con María José Pizarro por estar bailando durante una marcha: “Es feliz donde huele a m…”

La cantante colombiana expresó su descontento con la senadora del Pacto Histórico, que fue grabada compartiendo con allegados durante una movilización ciudadana en Bogotá

Marbelle se enfureció con María

Ataque sicarial dejó como saldo un joven de 24 años muerto, un herido y un hombre capturado en Cartagena

El crimen ocurrió en la madrugada del 1 de noviembre de 2025, mientras Kleiner Escobar compartía con amigos en una esquina del barrio Policarpa, donde fue atacado a quemarropa por sicarios

Ataque sicarial dejó como saldo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Karol G se

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Aida Victoria Merlano reveló detalles de lo que le dijo Juan David Tejada cuando terminaron su relación y por qué la dejó marcada

Reportan balacera en la casa donde se hospedaba Westcol en Cali: todo comenzó por un fan que burló la seguridad del streamer

Karina García se sinceró sobre sus inseguridades y sorprendió al mostrarse sin maquillaje en ‘La mansión de Luinny’

Deportes

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”

Así formarían Atlético Nacional y América de Cali para las semifinales de la Copa Colombia: se juega la ida en Medellín