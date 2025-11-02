Colombia

Colombia está entre los países que mantienen ventajas comerciales frente a la política de Trump con aranceles de EE. UU.

La combinación de tratados, incentivos y zonas francas posicionó a ciertas naciones en un grupo exclusivo con acceso preferencial

Guardar
Colombia y EE. UU. tienen
Colombia y EE. UU. tienen un TLC firmado hace 12 años. El presidente Gustavo Petro manifestó que es necesario modificarlo - crédito Infobae

Colombia se posiciona como uno de los únicos tres países en el mundo con una ventaja comercial importante frente a los aranceles de Estados Unidos, en un contexto internacional marcado por el endurecimiento de las políticas comerciales estadounidenses.

La situación, respaldada por el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente y por exenciones arancelarias estratégicas, resulta muy relevante para las exportaciones colombianas, que dependen en gran medida del acceso preferencial al mercado estadounidense.

El escenario global actual está marcado por la política arancelaria de Estados Unidos que, aunque se presenta como de cobertura total, tiene un impacto más limitado en la práctica.

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), a pesar de los anuncios de un arancel base del 10 % sobre casi todas las importaciones ―y de la nueva medida contra el país debido a la tensión entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro―, la existencia de múltiples exenciones, acuerdos comerciales vigentes y suspensiones estratégicas ha reducido de manera considerable el alcance efectivo de estas medidas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Países como México, Canadá y Colombia mantienen amplias exenciones en productos sensibles, como alimentos, energía y materias primas, lo que les permite sortear en buena medida las restricciones impuestas a otras economías.

Donald Trump, presidente de EE.
Donald Trump, presidente de EE. UU., anunció, en abril de 2025, un arancel base del 10% a las exportaciones colombianas - crédito Mark Schiefelbein/AP

El gremio dice que el endurecimiento de la política arancelaria estadounidense generó incertidumbre y tensiones a nivel global, lo que afectó a China y Canadá, pero también abrió oportunidades para naciones que saben negociar acuerdos preferenciales.

Así las cosas, Colombia, junto con Guatemala y Panamá, figura entre los únicos tres países que lograron mantener ventajas competitivas claras frente a los aranceles estadounidenses.

Ventajas competitivas de Colombia frente a los aranceles de Estados Unidos

La firma Araujo Ibarra identificó varias razones principales que explican la posición privilegiada de Colombia. En primer lugar, el TLC con Estados Unidos, vigente desde el 15 de mayo de 2012, eliminó de manera gradual los aranceles para la mayoría de bienes y servicios, lo que beneifició a los sectores agroindustrial, manufacturero y de servicios. Productos como flores, azúcar y frutas tropicales encontraron en el mercado estadounidense un destino clave, respaldado por un marco preferencial que facilita el comercio bilateral.

En segundo lugar, la existencia de zonas francas activas en Colombia, Guatemala y Panamá ofrece incentivos fiscales y logísticos atractivos para la relocalización de empresas, lo que refuerza la competitividad de estos países en el escenario internacional.

Se estima que en 2025
Se estima que en 2025 se exportaron más de 65,000 toneladas de flores colombianas a Estados Unidos, un incremento respecto a años anteriores. Para el Día de la Madre, la exportación creció 13%, enviando aproximadamente 20,100 toneladas - crédito Iván Valencia/AP

Impacto real de la política arancelaria estadounidense y exenciones para Colombia

Y es que el impacto real de la política arancelaria estadounidense sobre Colombia se refleja en cifras concretas. De acuerdo con AmCham Colombia, el 51% de las exportaciones colombianas —incluyendo petróleo y oro— continúa exento de aranceles, lo que matiza de manera significativa el efecto de las medidas anunciadas. Además, más del 30% de las exportaciones no minero-energéticas del país tienen como destino Estados Unidos, lo que resalta la importancia de mantener y fortalecer las condiciones preferenciales de acceso a ese mercado.

De esta maenra, el arancel efectivo promedio para Colombia es menor al nominal, al situarse en un 15,6% al 1 de junio, según datos del Budget Lab de Yale citados por AmCham Colombia.

La diferencia se explica por la vigencia de exenciones, acuerdos comerciales y suspensiones estratégicas que limitan el alcance de los aranceles generales. No obstante, el aumento arancelario comenzó a trasladarse al consumidor estadounidense, con estimaciones que apuntan a un incremento de precios de hasta 1,7% y una pérdida de cerca de USD2.300 por hogar, según el análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que no se arrodillará a las políticas de Donald Trump - crédito Presidencia de Colombia

Riesgos y perspectivas a futuro para Colombia

De cara al futuro, persisten riesgos y desafíos para Colombia. AmCham Colombia advierte que, a pesar de las exenciones actuales, existe una probabilidad del 25% de que el país enfrente nuevos aranceles. El Gobierno colombiano manifestó voluntad de diálogo y envió una carta formal de intención de negociación a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su significado en inglés), el 16 de julio, lo que representa un paso positivo, aunque insuficiente para garantizar un resultado favorable inmediato.

La situación se encuentra en una etapa preliminar y Colombia debe fortalecer su posición técnica, definir claramente los sectores sensibles y construir argumentos sólidos alineados con las prioridades regulatorias estadounidenses, en especial, en materia de inversiones estratégicas y controles de exportación.

En un entorno internacional en transformación, la capacidad de Colombia para anticipar y adaptarse a los cambios en la política arancelaria será clave para mantener su competitividad y aprovechar las oportunidades que surjan en el comercio global.

Temas Relacionados

Donald TrumpAranceles EE. UU.Aranceles Donald TrumpGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Concejal fue asesinado a tiros en La Guajira tras discusión política: también murió el sobrino de un alcalde que intentó vengar el crimen

El violento hecho ocurrió en el municipio de Distracción; durante los acontecimientos, un uniformado de la Policía Nacional también resultó gravemente herido

Concejal fue asesinado a tiros

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

La creadora de contenido recibió tanto mensajes de apoyo como críticas sobre su decisión de mejorar su apariencia física

La Toxi Costeña se volvió

Captura de ‘el Viejo’ alimentó dudas sobre caso Miguel Uribe: columnista insistió en nexos de ‘Fito’ y Nicolás Maduro, y habló de visita de Petro a Manta

La operación involucraría a figuras de alto perfil y expuso la complejidad de las alianzas criminales en la región, que, según un reconocido periodista, ameritan una investigación, incluso, de la presencia del presidente de la República en suelo ecuatoriano

Captura de ‘el Viejo’ alimentó

Alias el Veneco pidió perdón a familiares de Miguel Uribe y se comprometió a delatar a los autores intelectuales del atentado

El condenado se comprometió a colaborar con la Fiscalía para identificar a los responsables intelectuales del acto en contra de la vida del precandidato presidencial

Alias el Veneco pidió perdón

María Claudia Tarazona entuteló a Petro: pide desligar a la ‘Junta del Narcotráfico’ del magnicidio de su esposo Miguel Uribe Turbay

En el recurso judicial, la viuda del asesinado precandidato presidencial recopiló las declaraciones del jefe del Estado en las que también vincula a otros grupos armados con el asesinato

María Claudia Tarazona entuteló a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Organización social denuncia aparición de

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña se volvió

La Toxi Costeña se volvió a someter a una cirugía estética y presumió sus avances en redes sociales

Hermana de Karol G se sometió a cirugía plástica para cambiar su apariencia: reveló los detalles en un video

Así fue la fuerte pelea que tuvo Yina Calderón con La diabla en ‘La mansión de Luinny’: Karina García se involucró

Aida Victoria Merlano reveló detalles de lo que le dijo Juan David Tejada cuando terminaron su relación y por qué la dejó marcada

Reportan balacera en la casa donde se hospedaba Westcol en Cali: todo comenzó por un fan que burló la seguridad del streamer

Deportes

Jorge Carrascal sufrió lesión con

Jorge Carrascal sufrió lesión con Flamengo y se perdería la final de la Copa Libertadores: también sería baja en la selección Colombia

Cuál equipo ha llevado más hinchas a los partidos de la Liga BetPlay: vea el listado de asistencias

Egan Bernal y Nairo Quintana definieron quién es el mejor ciclista de la historia: no es colombiano

Juan Pablo Montoya eligió quién ganaría una definición entre Max Verstappen y Fernando Alonso en la Fórmula 1: “Podrías voltear la pregunta”

Así formarían Atlético Nacional y América de Cali para las semifinales de la Copa Colombia: se juega la ida en Medellín