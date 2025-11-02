Ciudadano extranjero se perdió en el cerro de Monserrate, en Bogotá: con drones, perros y un helicóptero adelantan la búsqueda

Las autoridades intensifican la búsqueda de Tenzing Namgil, ciudadano estadounidense desaparecido en el cerro de Monserrate, Bogotá - crédito Colprensa/Luisa González.

Las autoridades adelantan una intensa búsqueda en el cerro de Monserrate, en Bogotá, tras el reporte de desaparición de un ciudadano estadounidense de origen asiático, identificado como Tenzing Namgil.

La Policía Metropolitana de Bogotá habría recibido intentos de contacto de parte del turista, pero hasta el momento no existe confirmación de que la ayuda llegara de inmediato al lugar señalado. Por este motivo, los organismos de socorro han solicitado la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que facilite el hallazgo de la persona.

De acuerdo con información recogida por El Tiempo, la principal hipótesis es que el visitante, tras perder la señal de su teléfono, quedó sin capacidad para notificar su situación o solicitar ayuda adicional, lo que complica la coordinación de los equipos de emergencia desplegados.

El cerro de Monserrate, uno de los principales destinos turísticos de Bogotá, es escenario de un operativo de rescate por la desaparición de un visitante extranjero - crédito Secretaría de Gobierno

A partir de este panorama, las autoridades concentran las labores de búsqueda en los senderos y áreas boscosas, debido a las posibilidades de extravío vinculadas a la falta de carga en el dispositivo móvil del ciudadano extranjero.

Por otra parte, según el reporte de los Bomberos de Bogotá, con corte a las 5:20 p. m., continúa la intensa labor de rastreo.

“Sobre las 7:19 p. m. del 1 de noviembre se recibió el reporte de una persona extraviada en los alrededores del Cerro de Guadalupe, localidad Candelaria. Al llamado, Bomberos Bogotá activó las estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico, con apoyo de los equipos especializados de Forestales, Técnico de Rescate, Aeronaves no Tripuladas, Central de Comunicaciones y Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias”, informó la entidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá y los Bomberos coordinan acciones con Defensa Civil y Ejército Nacional para ampliar el operativo de búsqueda - crédito Secretaría de Gobierno

Durante la noche, los equipos realizaron la búsqueda con bomberos, caninos de rastreo y drones, con apoyo aéreo del Halcón de la Policía. Las acciones continúan mediante vigilancia terrestre y aérea, estableciendo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona para coordinar operativos. Según la dependencia, el apoyo también involucra a unidades de Ponalsar, Defensa Civil, Ejército Nacional y la Policía Nacional, quienes suman personal y equipos de tecnología para ampliar el margen de búsqueda.

En desarrollo...