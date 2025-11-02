Colombia

Así fue el concierto de Ryan Castro en Bogotá: el cantante dedicó emotivas palabras a sus fans y lanzó aviso con el que emocionó a muchos

El reguetonero colombiano desató la locura en el Coliseo MedPlus ante más de 20.000 seguidores, con invitados de lujo, reconocimientos y un ‘show’ que marcó un antes y un después en su carrera

Ryan Castro hace historia en
Ryan Castro hace historia en Bogotá con un concierto sold out y una fiesta inolvidable - crédito cortesía equipo Ryan Castro

El cantante colombiano Ryan Castro ‘encendió’ a Bogotá con una noche que quedará marcada como uno de los momentos más importantes de su carrera y en la memoria de sus fanáticos.

El artista, conocido como “El cantante del ghetto” y ahora como “El Tío Favorito de Colombia” (gracias a la manera en la que le dice el hijo de J Balvin que se popularizó en las redes sociales), ofreció un concierto sold out en el Coliseo MedPlus ante más de 20.000 fans, que disfrutaron de un espectáculo de más de tres horas lleno de energía, baile y sorpresas.

El evento, que se agotó en menos de cinco horas tras su anuncio, se convirtió en el espectáculo más grande de Ryan Castro hasta la fecha. El artista aprovechó la ocasión para presentar en vivo los temas más destacados de sus dos recientes producciones, Sendé y Hopi Sendé, en una puesta en escena que combinó luces, coreografías, pirotecnia y una conexión total con el público capitalino.

La noche también contó con la participación de grandes invitados, entre ellos Nicky Jam, quien sorprendió a los asistentes al interpretar junto a Ryan varios de sus éxitos más recordados, Jory Boy y figuras emergentes del género urbano colombiano como DFZM, Maisak, Hamilton y Rayo & Toby, demostrando que la nueva generación del reguetón en el país viene con fuerza.

Ryan Castro hace historia en Bogotá con concierto inolvidable - crédito cortesía equipo Ryan Castro

El público coreó cada una de las canciones del artista paisa, desde su éxito mundial Ba Ba Bad Remix hasta temas como Sanka, Bombastik, Botapafo, Dónde, Malory, Ojalá, Wasa Wasa, entre otros.

Antes del concierto, Ryan recibió múltiples reconocimientos por su impacto en la música: un disco de platino por Sendé, certificaciones de diamante por Ojalá y Bombastik, doble platino y diamante por Sanka, y oro por Menos El Cora. Además, fue sorprendido con un ticket conmemorativo que celebraba su concierto totalmente agotado.

Tras la histórica presentación, el cantante compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales agradeciendo a su público bogotano por la inolvidable experiencia junto a un carrusel de fotos y videos en los que recopiló lo vivido en el show.

AWOOOO!!!! BOGOTÁ QUÉ PASÓ AYERRRRRRRRR? 🥵 Gracias por darme una de las noches más especiales de toda mi vida y por estar siempre apoyando la carrera del awoo. QUÉ ENERGÍA TAN HPPPPP, SIGO BORRACHO 😂😂 qué farraaa. Hicimos la fiesta de Halloween más hp que se ha hecho. Todo el show prendido más de 3 horas, tenemos mucha energíaaaaa 🥵🥵🥵🥵 (sic)”, escribió emocionado.

"El Tío Favorito de Colombia"
"El Tío Favorito de Colombia" conquista a 20 mil fanáticos en Bogotá - crédito cortesía equipo Ryan Castro

En una historia posterior en Instagram, Ryan mostró su lado más sentimental al recordar sus comienzos y el cariño del público capitalino, en un video en el que dejó ver el lleno total del recinto y la energía de la fiesta.

Esta noche nunca la voy a olvidar, Bogotá. Gracias por recibirme con tanto amor, con el mismo amor desde que empecé en sus calles, en sus bares, en sus discotecas. Bogotá es esa ciudad que quiero con mi corazón. Gracias por vivir el proceso conmigo, por escucharme y tratarme con tanto amor. 20 mil personas con la energía más alta, más de tres horas de show y nunca bajó la energía. Sudamos la camiseta, bailamos, tomamos y pasamos muy rico. GRACIAS 🫶🏻 (sic)“, expresó el cantante.

Sin embargo, no solo la emotividad y el recuento de lo que sucedió en el concierto llamó la atención, sino también unas palabras con las que dejó una pista que emocionó a miles de seguidores.

Yo sé que querían otra fecha (un concierto extra en Bogotá), pero tengo mejores planes para que sigamos pasando chimba”, aseguró Ryan Castro.

Y es que, pocas horas después del concierto, comenzaron a aparecer vallas publicitarias en Medellín con el mensaje: “El Tío Favorito de Colombia Vuelve a Casa” con la fecha “25/04/2026, lo que ha desatado especulaciones sobre una nueva presentación en su ciudad natal, la cuna de su carrera musical.

Ryan Castro deja pistas sobre
Ryan Castro deja pistas sobre un posible regreso a Medellín tras conquistar Bogotá y emociona a sus seguidores - crédito cortesía equipo Ryan Castro

Finalmente, el artista indicó que el martes 4 de noviembre anunciara la tan esperada noticia, especialmente para su gente de Medellín, y esto encendió las alarmas de que podría tratarse de un concierto en el estadio Atanasio Girardot con invitados nacionales e internacionales, incluso, con un festival completo como en su momento lo realizaron Feid y Karol G.

Mientras tanto, Ryan Castro se prepara para la etapa estadounidense de su gira Sendé, que lo llevará a Miami (9 de noviembre), Nueva York (16 de noviembre) y Los Ángeles (22 de noviembre), continuando con su ascenso internacional.

