Colombia

Testigo relató la brutal golpiza que terminó con la muerte de un estudiante de Los Andes: “Le daban patadas en la cara y el cuerpo”

Un acompañante de la víctima describió cómo un grupo disfrazado interceptó y agredió a dos jóvenes, resultando en la muerte de uno de ellos, en un hecho que conmociona a la ciudad

Guardar
Imagen de referencia. Un grupo
Imagen de referencia. Un grupo disfrazado atacó brutalmente a dos jóvenes tras salir de una discoteca en la celebración de Halloween en el norte de Bogotá - crédito Daniel Cole/Reuters

La noche del 31 de octubre en el norte de Bogotá quedó marcada por la violencia que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes en Bogotá.

El testimonio de un acompañante, recogido por El Tiempo, reveló la secuencia de agresiones que sufrió la víctima tras salir de una discoteca durante la celebración de Halloween.

De acuerdo con su testimonio, los hechos se iniciaron aproximadamente a las 3:20 de la madrugada, cuando ambos estaban en la discoteca Before Club +, situada en la avenida Caracas con calle 63.

“Nos reencontramos sobre las 3:25 a. m. para irnos, porque estábamos dentro de la misma discoteca, pero cada uno por su lado”, relató el testigo, describiendo el momento en que ambos decidieron abandonar el lugar y dirigirse caminando hacia un Oxxo cercano.

En el testimonio detalla cómo, al pasar frente al Instituto Incap, un grupo disfrazado los interceptó. Uno de los hombres, con el rostro pintado de rojo y negro, atacó por la espalda a Jaime Esteban.

Un grupo disfrazado atacó brutalmente
Un grupo disfrazado atacó brutalmente a dos jóvenes tras salir de una discoteca en la celebración de Halloween en el norte de Bogotá - crédito @Uniandes/X

El testigo precisó durante la entrevista que: “Una de ellas, con un disfraz azul, señalaba a mi amigo y decía: ‘Era él, ese era el de la discoteca’. La otra, vestida de negro, solo observaba”.

La tensión aumentó cuando el acompañante intentó intervenir, recibiendo una amenaza directa del agresor principal: “Me metí en la mitad y les dije que no sabíamos qué había pasado, que solo queríamos irnos. Entonces el de la cara pintada nos gritó: ‘Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar’”, recordó el testigo.

A pesar de intentar alejarse, los dos jóvenes fueron alcanzados nuevamente por el mismo grupo. El testigo reconstruyó la brutalidad del ataque: “Corrieron detrás de nosotros. Los dos hombres le pegaron varios puños a Jaime hasta tirarlo al piso. Ya en el suelo le daban patadas en la cara y el cuerpo, mientras la mujer del disfraz azul los animaba a seguir. La del traje negro solo miraba”. Según su versión, la golpiza se prolongó durante cerca de 30 segundos.

Las autoridades capturaron en flagrancia
Las autoridades capturaron en flagrancia a Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres como presuntos implicados - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Tras la huida de los agresores hacia un establecimiento comercial, el testigo encontró a Jaime Esteban Moreno Jaramillo inconsciente y con el rostro ensangrentado.

Los intentos de auxilio resultaron infructuosos y las heridas provocaron su muerte. Las autoridades llegaron minutos después y, de acuerdo con fuentes judiciales, capturaron en flagrancia a Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, señalados como presuntos implicados en el ataque.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

Muerte de estudiante en fiesta de Halloween sacude a Universidad de Los Andes

La muerte de Jaime Esteban
La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería de sistemas en la Universidad de Los Andes, conmociona a Bogotá y al ámbito académico - crédito Reuters/Redes sociales

La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de ingeniería de sistemas en la Universidad de Los Andes, generó conmoción en Bogotá tras los hechos ocurridos durante una fiesta de Halloween.

El joven de 20 años fue trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar en la madrugada del viernes 31 de octubre y falleció a las 7:00 a. m del sábado 1 de noviembre.

La gravedad del incidente quedó reflejada en la confirmación de la captura de tres personas por parte de la Policía, que fueron detenidas la noche del treinta de octubre por lesiones personales relacionadas con el caso.

La comunidad universitaria expresó su dolor y exigió respuestas. Uno de los profesores de Jaime Esteban Moreno Jaramillo manifestó en la red social X: “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia. Fiscalía y Policía urge identificar a los asesinos”, sostuvo el docente, subrayando la urgencia de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Temas Relacionados

Jaime Esteban Moreno JaramilloViolenciaJuan Carlos Suárez OrtizKleidymar Paola Fernández SulbaránBertha Yohana Parra TorresInstituto IncapHalloweenUniversidad de los AndesMurió estudiante de Los AndesEstudiante Los AndesMurió en fiesta de HalloweenColombia-noticias

