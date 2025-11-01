Colombia

Tensión entre Trump y Petro, además de los pagos a trabajadores, tienen sufriendo a almacenes y supermercados de cara a diciembre: el motivo

Las ventas del sector comercial experimentan una leve mejoría tras años difíciles, aunque persisten obstáculos como el aumento de gastos, la inseguridad y la incertidumbre política que afectan el ritmo de crecimiento económico, reportó Fenalco

Guardar
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el repunte en el comercio "ocurre a pesar del Gobierno y no gracias a él" - crédito Fenalco

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó un balance del comercio colombiano al cierre del tercer trimestre de 2025. Si bien los resultados muestran una recuperación moderada tras dos años difíciles, el gremio advirtió sobre los riesgos que enfrenta el sector debido al aumento de los costos operativos, la inseguridad y la incertidumbre política y regulatoria.

Según la más reciente Bitácora Económica de Fenalco, el 36% de los empresarios reportó un incremento en las ventas durante septiembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. Sin embargo, el 39% indicó que las ventas se mantuvieron estables y un 25% reportó una disminución.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“El tercer trimestre del año se cerró de una manera aceptable. Unos sectores más recuperados y otros más rezagados”, señaló el presidente del gremio, Jaime Cabal durante la instalación de Góndola 2025 en Cartagena.

El comercio es clave para
El comercio es clave para la generación de empleo en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

El informe destaca que, aunque la actividad comercial muestra señales de recuperación, persisten rezagos en categorías como bebidas alcohólicas y no alcohólicas, combustibles y confecciones, que aún no logran despegar.

“Si bien la actividad comercial da señales de recuperación tras dos años difíciles, no podemos desconocer que este repunte ocurre a pesar del Gobierno y no gracias a él. Son los empresarios, con su esfuerzo, quienes mantienen el pulso de la economía frente a un entorno adverso”, enfatizó el dirigente.

Costos operativos y estrategias empresariales

Uno de los principales desafíos que enfrenta el comercio es el aumento de los costos operativos, impulsado por factores como el deterioro de la infraestructura vial, los derrumbes y los bloqueos recurrentes. “Las cargas laborales y tributarias, sumadas a los mayores costos logísticos por el mal estado de las vías, los derrumbes y los bloqueos recurrentes, podrían trasladarse al consumidor final con incrementos de precios hacia fin de año”, advirtió el presidente de Fenalco.

Ante este panorama, muchos empresarios optaron por estrategias de promociones y descuentos para rotar inventarios y prepararse para la temporada de fin de año. Además, la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial permitió a las empresas optimizar procesos, reducir costos y mejorar la gestión de inventarios.

Incertidumbre política y regulatoria

Asimismo, el clima de incertidumbre generado por la Reforma Laboral y la de la salud, la situación fiscal y las tensiones políticas, en especial, con Estados Unidos, frenó las decisiones de inversión en el sector. “Se prenden las alarmas frente a la incertidumbre política que se ha manifestado con relación al pésimo manejo de las relaciones internacionales de Petro y su gobierno y, por supuesto, la expectativa de lo que será el escenario electoral del próximo año”, afirmó Cabal.

La Bitácora Económica también resalta que el 39% de los empresarios consultados espera una mejor situación económica para los próximos seis meses, mientras que el 47% considera que la situación general de la economía y de los negocios seguirá igual y un 14% prevé un empeoramiento.

Inseguridad, un factor crítico

La inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones para los comerciantes. El 52% de los empresarios considera que operar hoy en el país es “inseguro” y el 34% lo califica como “muy inseguro”. En total, el 86% de los empresarios percibe que la situación de orden público se deterioró. “El 86% calificó de grave o muy grave la situación de inseguridad que afecta a sus negocios, que afecta a sus comercios y que afecta a sus empresas”, resaltó Cabal.

El crecimiento económico de Colombia
El crecimiento económico de Colombia no llega al 2% en 2025 - crédito Dane

Panorama económico y perspectivas

A pesar de los desafíos, la economía colombiana muestra una mejoría frente a los dos años anteriores. El crecimiento esperado para este año se sitúa en alrededor del 2,6%, luego de un lánguido aumento de 0,6% y 1,7% en 2023 y 2024, respectivamente. El Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) que calcula el Dane crece 2,7% en lo corrido del año. El empleo crece de forma tímida y la inflación, aunque aún distante de la meta inferior al 4%, se mantiene relativamente estable.

Cabal reconoció el papel del Banco de la República en la preservación del poder adquisitivo de la moneda y destacó la labor de los empresarios como motor de la economía. “Los empresarios, los gerentes, están contribuyendo más a promover la economía actual que el sector público”, afirmó Jaime Cabal.

Innovación y adaptación: el futuro del comercio

El informe de Fenalco también resalta la importancia de la innovación y la adaptación en el comercio detallista moderno. La inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital están impulsando la competitividad y la eficiencia en el sector. Además, la reinvención de los formatos comerciales y la integración de experiencias físicas y digitales son clave para responder a los nuevos hábitos de consumo.

Temas Relacionados

Donald TrumpGustavo PetroAlmacenesSupermercadosDiciembreColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

De Pablo Escobar a los Óscar, Wagner Moura en los primeros puestos de posibles candidatos a mejor actor

El brasileño que destacó a nivel internacional por interpretar al capo colombiano tiene grandes oportunidades de quedarse con la estatuilla

De Pablo Escobar a los

El peso colombiano dejó de ser la moneda más revaluada en octubre de 2025: cayó varios puestos y estos son los motivos

Expertos aseguran que la presión de debilitamiento del dólar registrada en el primer semestre del año se moderó en el tercer trimestre, dando paso a una fase de estabilización

El peso colombiano dejó de

Falabella reportó la presencia de petardos en sus tiendas de tres concurridos centros comerciales de Bogotá: ya se tomaron medidas

A través de un comunicado, la tienda reportó que los explosivos fueron detectados en tres de sus establecimientos de Bogotá

Falabella reportó la presencia de

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de El Águila

Lo que parecía una reunión tranquila en una tienda, terminó siendo una escena fatal que está bajo investigación de las autoridades del departamento

Masacre en Valle del Cauca:

La Dimayor sancionó a Deportivo Cali y Once Caldas en la Liga BetPlay: sus hinchas pagarán el castigo

El comité disciplinario decidió que los dos conjuntos deberán responder por una situación que se dio en las jornadas 16 y 17 del campeonato colombiano

La Dimayor sancionó a Deportivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró Halloween en Bogotá

Shakira celebró Halloween en Bogotá junto a sus hijos y presentó el disfraz que eligió para la ocasión: las imágenes

Yina Calderón protagonizó polémica con otra participante en ‘La mansión de Luinny’: Karina García intervinó

Shakira anunció la llegada de su marca de cuidado capilar a Colombia y otros dos países por los que pasará su gira

Hija del Joe Arroyo se pronunció tras conocerse que uno de los éxitos del ‘Rey del Carnaval de Barranquilla’ será la canción oficial en 2026: “Un bacán”

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Deportes

La Dimayor sancionó a Deportivo

La Dimayor sancionó a Deportivo Cali y Once Caldas en la Liga BetPlay: sus hinchas pagarán el castigo

Esta fue la ‘jugadita’ de América de Cali para suspender la sanción del estadio Pascual Guerrero por Copa BetPlay

Bayern Múnich sigue intratable: goleada por 3-0 ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga, Luis Díaz jugó 34 minutos

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de ida de la Copa BetPlay

Mal momento para los colombianos en River Plate, esto dicen desde Argentina sobre su titularidad: “No es para cualquiera”