Mamá de Luis Andrés Colmenares publicó desgarrador mensaje a 15 años de su muerte: “Aún duele, aunque el tiempo pase”

Mamá de Luis Andrés Colmenares habló tras 15 años de su muerte en el caño de El Virrey - crédito @oneida_escobar_lace/Instagram/X

El recuerdo de Luis Andrés Colmenares permanece intacto en la memoria de su familia y de muchos colombianos, 15 años después de su muerte en el caño del parque El Virrey, al norte de Bogotá. La fecha, que coincide con la celebración de Halloween, se transformó en un símbolo de duelo y persistente búsqueda de respuestas para quienes lo conocieron y para una sociedad que aún se pregunta por las circunstancias de su fallecimiento.

A través de una emotiva publicación en Instagram, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés, compartió un mensaje en el que el dolor y el amor se entrelazan. “Mi amado Luigi, hoy se cumplen quince años desde tu partida...”, escribió, dejando ver que la herida por la ausencia de su hijo sigue abierta y que el paso del tiempo no ha logrado mitigar el sufrimiento.

En sus palabras, la fecha de la muerte de su hijo se presenta como una sombra imposible de disipar: “Es una fecha que quisiera borrar de mi memoria, un recuerdo que me sigue desgarrando el alma cada vez que vuelve a mi mente”, expresó Escobar.

Oneida Escobar expreso que le tocó aprender a ser fuerte, pero el recuerdo de su hijo permanece arraigado en su corazón - crédito @oneida_escobar_lace/Instagram

El duelo, lejos de concluir, se ha convertido en una presencia constante en la vida de la familia Colmenares. Oneida Escobar relató cómo le tocó aprender a convivir con el vacío que dejó su hijo, sin que ello implique olvido alguno. “He aprendido a vivir con este dolor, a respirar entre los vacíos que dejaste, pero nunca a olvidarte. No se olvida a quien marcó la vida tan profundamente”, manifestó en su mensaje, acompañado de una fotografía que refuerza la permanencia del recuerdo.

En su homenaje, la madre del joven dirigió un mensaje simbólico “al cielo”, con la esperanza de que su hijo lo reciba dondequiera que esté. “Desde aquí te mando todo mi amor, con la esperanza de que lo sientas. Porque aunque el tiempo pase, mi corazón sigue latiendo por ti”, escribió, subrayando la intensidad de un vínculo que trasciende la muerte.

Escobar describió a Luis Andrés como un “gran maestro”, una figura cuya influencia y enseñanzas continúan presentes en su vida cotidiana. “Tu amor, tu fuerza y todo lo que fuiste permanecen vivos en mí, en cada pensamiento, en cada suspiro”, añadió, resaltando la huella indeleble que dejó en su entorno más cercano.

Luis Andrés Colmenares fue encontrado sin vida la noche del 31 de octubre de 2010 en el caño El Virrey de Bogotá, horas después de haber celebrado con sus compañeros de universidad la noche de Halloween - crédito Colprensa

A pesar de que la justicia cerró etapas del proceso judicial, la familia Colmenares mantiene la convicción de que la muerte de Luis Andrés no fue un accidente. Tanto Oneida Escobar como Luis Alonso Colmenares, padre del joven, han sostenido a lo largo de estos años la búsqueda de verdad y justicia, sin resignarse a aceptar una versión que consideran incompleta. La madre concluyó su mensaje con una declaración de amor incondicional: “Vivirás por siempre en mi mente y en mi corazón. Te amo, mi amor eterno”.

El pronunciamiento del padre de Luis Andrés Colmenares

Luis Alonso Colmenares, padre del joven, reiteró que la familia no abandonará la búsqueda de justicia - crédito X

Luis Alonso Colmenares, padre del joven, reiteró que la familia no abandonará la búsqueda de justicia, convencidos de que su hijo fue víctima de un homicidio y no de un hecho fortuito. Afirmó que existen elementos probatorios suficientes para establecer la responsabilidad de quienes acompañaban a su hijo esa madrugada.

“Por mi caso, no dejó dudas de que había responsabilidades por parte de los compañeros de Luis… Todos los compañeros de Luis saben lo que pasó y todos los compañeros que estaban esa noche con Luis tienen responsabilidad, por acción algunos y por omisión otros, porque algunos participaron directamente y otros supieron lo que pasó y lo ocultaron, no dijeron nada ni siquiera cuando los llamaron a la Fiscalía (…) hay pruebas más que suficientes, con solo las interceptaciones”, declaró en entrevista con Pulzo.

Y agregó: “El Tribunal, en la apelación, dijo ‘sin ninguna duda, aquí hubo un homicidio’ (…) En el caso de Laura y Jessy, dicen, es que no hay pruebas suficientes para demostrar un accidente, pero tampoco hay pruebas suficientes para demostrar que hubo un homicidio. ¿Y entonces? Si no hubo un accidente ni un homicidio, y hay un muerto, ¿entonces, cómo fue?”.