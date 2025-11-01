Colombia

Legalizaron captura de Juan Carlos Suárez, principal sospechoso en crimen de estudiante de Los Andes en Bogotá

La decisión judicial se tomó tras analizar los hechos del 31 de octubre del 2025, cuando el joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo recibió múltiples golpes durante una riña en la noche de Halloween

Guardar
Fiesta de Halloween terminó en
Fiesta de Halloween terminó en tragedia en Bogotá - crédito Reuters

Un juez de control de garantías validó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz —señalado de estar vinculado con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, en Bogotá—.

La decisión judicial se tomó después de analizar los hechos ocurridos el 31 de octubre, en la noche de Halloween, cuando el joven murió tras recibir múltiples golpes en una riña en Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida legal se produjo luego de que Suárez Ortiz y dos mujeres —identificadas como Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra— fueran detenidos por la Policía en estado de alicoramiento, tras los hechos ocurridos a las 3:35 a. m. frente a una discoteca ubicada en la calle 64 con carrera 15.

Capturados por crimen de joven
Capturados por crimen de joven estudiante en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Detalles del hecho ocurrido en la noche de Halloween, en Chapinero

Según el informe oficial, “de inmediato la patrulla llega al sitio, observando a una persona de sexo masculino con golpes en el rostro tendida sobre la vía pública”. El joven fue trasladado primero a un centro asistencial local y luego remitido al Hospital Simón Bolívar, donde falleció alrededor de las 7:00 p. m.

El informe médico estableció que Moreno presentaba politraumatismos graves, con trauma craneoencefálico severo, sin evidencia del uso de armas blancas.

Después del fallecimiento del joven estudiante, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, tomó el caso con el fin de aclarar lo ocurrido y establecer los motivos del crimen, lo que ha permitido avanzar en el desarrollo del caso.

Muerte del estudiante de la
Muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, luego de participar en una fiesta de Halloween en Bogotá - crédito redes sociales

El encargado de confirmar la noticia fue teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá: “Un testigo clave en el sitio nos informa la presunta acción de tres personas”, lo que permitió la captura rápida de los sospechosos.

“La zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, agregó el oficial, precisando que inicialmente fueron detenidos por lesiones personales.

Antecedentes y perfil de los detenidos

Tras la captura, la Policía informó que inicialmente el procedimiento se efectuó por lesiones personales, aunque la investigación avanzó hacia homicidio; Juan Carlos Suárez, a diferencia de las acompañantes, mantenía vínculo con la víctima, pues ambos estudiaban en la misma universidad.

Un juez de control de
Un juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de participar en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años - crédito redes sociales - Policía Nacional

Además, el joven tiene anotaciones por colarse en estaciones de TransMilenio y se encuentra registrado en el Sisbén como población vulnerable. Las autoridades investigan la naturaleza de su relación con las mujeres que lo acompañaban la noche de los hechos, de acuerdo con la información que logró obtener el diario El Tiempo.

El juez de control de garantías fundamentó la legalización de la captura en la evidencia recabada por la Policía y los testimonios de los testigos, así como en la gravedad del delito. La decisión busca garantizar que Suárez permanezca bajo custodia mientras se adelantan las diligencias judiciales correspondientes.

Por ahora, se considera que la agresión se originó por un “roce” dentro de la discoteca, tras el cual los tres jóvenes atacaron al estudiante en la calle, lugar donde la patrulla lo encontró. Estaba acompañado por un amigo, que se convirtió en testigo principal ante las autoridades.

La agresión ocurrió el 31
La agresión ocurrió el 31 de octubre, durante la noche de Halloween, en Chapinero, Bogotá, donde el joven recibió múltiples golpes y falleció horas después en el Hospital Simón Bolívar - crédito Pixabay

Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres no tienen antecedentes, por lo que la investigación policial fortalece la hipótesis de un acto de intolerancia como posible motivo del crimen.

El caso continúa bajo estricta investigación, con especial atención en la relación entre el detenido y la víctima, así como en la situación de la confrontación en la discoteca. Las autoridades buscan esclarecer todos los detalles que rodearon la agresión y determinar responsabilidades de manera objetiva y rigurosa.

Temas Relacionados

Jaime Esteban Moreno JaramilloEstudiante de Los AndesMuere estudiante de Los AndesUniversidad de Los AndesJuan Carlos Suárez OrtizFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

De Pablo Escobar a los Óscar, Wagner Moura en los primeros puestos de posibles candidatos a mejor actor

El brasileño que destacó a nivel internacional por interpretar al capo colombiano tiene grandes oportunidades de quedarse con la estatuilla

De Pablo Escobar a los

El peso colombiano dejó de ser la moneda más revaluada en octubre de 2025: cayó varios puestos y estos son los motivos

Expertos aseguran que la presión de debilitamiento del dólar registrada en el primer semestre del año se moderó en el tercer trimestre, dando paso a una fase de estabilización

El peso colombiano dejó de

Tensión entre Trump y Petro, además de los pagos a trabajadores, tienen sufriendo a almacenes y supermercados de cara a diciembre: el motivo

Las ventas del sector comercial experimentan una leve mejoría tras años difíciles, aunque persisten obstáculos como el aumento de gastos, la inseguridad y la incertidumbre política que afectan el ritmo de crecimiento económico, reportó Fenalco

Tensión entre Trump y Petro,

Falabella reportó la presencia de petardos en sus tiendas de tres concurridos centros comerciales de Bogotá: ya se tomaron medidas

A través de un comunicado, la tienda reportó que los explosivos fueron detectados en tres de sus establecimientos de Bogotá

Falabella reportó la presencia de

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de El Águila

Lo que parecía una reunión tranquila en una tienda, terminó siendo una escena fatal que está bajo investigación de las autoridades del departamento

Masacre en Valle del Cauca:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

Shakira celebró Halloween en Bogotá

Shakira celebró Halloween en Bogotá junto a sus hijos y presentó el disfraz que eligió para la ocasión: las imágenes

Yina Calderón protagonizó polémica con otra participante en ‘La mansión de Luinny’: Karina García intervinó

Shakira anunció la llegada de su marca de cuidado capilar a Colombia y otros dos países por los que pasará su gira

Hija del Joe Arroyo se pronunció tras conocerse que uno de los éxitos del ‘Rey del Carnaval de Barranquilla’ será la canción oficial en 2026: “Un bacán”

Samor One negó haber maltratado a Baby Demoni, pese a denuncia pública de su familia: “Era violenta”

Deportes

La Dimayor sancionó a Deportivo

La Dimayor sancionó a Deportivo Cali y Once Caldas en la Liga BetPlay: sus hinchas pagarán el castigo

Esta fue la ‘jugadita’ de América de Cali para suspender la sanción del estadio Pascual Guerrero por Copa BetPlay

Bayern Múnich sigue intratable: goleada por 3-0 ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga, Luis Díaz jugó 34 minutos

Atlético Nacional vs. América de Cali: hora y dónde ver la semifinal de ida de la Copa BetPlay

Mal momento para los colombianos en River Plate, esto dicen desde Argentina sobre su titularidad: “No es para cualquiera”