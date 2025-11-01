Legalizaron captura de Juan Carlos Suárez, principal sospechoso en crimen de estudiante de Los Andes en Bogotá

Fiesta de Halloween terminó en tragedia en Bogotá - crédito Reuters

Un juez de control de garantías validó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz —señalado de estar vinculado con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, en Bogotá—.

La decisión judicial se tomó después de analizar los hechos ocurridos el 31 de octubre, en la noche de Halloween, cuando el joven murió tras recibir múltiples golpes en una riña en Chapinero.

La medida legal se produjo luego de que Suárez Ortiz y dos mujeres —identificadas como Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra— fueran detenidos por la Policía en estado de alicoramiento, tras los hechos ocurridos a las 3:35 a. m. frente a una discoteca ubicada en la calle 64 con carrera 15.

Capturados por crimen de joven estudiante en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Detalles del hecho ocurrido en la noche de Halloween, en Chapinero

Según el informe oficial, “de inmediato la patrulla llega al sitio, observando a una persona de sexo masculino con golpes en el rostro tendida sobre la vía pública”. El joven fue trasladado primero a un centro asistencial local y luego remitido al Hospital Simón Bolívar, donde falleció alrededor de las 7:00 p. m.

El informe médico estableció que Moreno presentaba politraumatismos graves, con trauma craneoencefálico severo, sin evidencia del uso de armas blancas.

Después del fallecimiento del joven estudiante, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, tomó el caso con el fin de aclarar lo ocurrido y establecer los motivos del crimen, lo que ha permitido avanzar en el desarrollo del caso.

Muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, luego de participar en una fiesta de Halloween en Bogotá - crédito redes sociales

El encargado de confirmar la noticia fue teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá: “Un testigo clave en el sitio nos informa la presunta acción de tres personas”, lo que permitió la captura rápida de los sospechosos.

“La zona de atención logra la captura de ellas. Entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, agregó el oficial, precisando que inicialmente fueron detenidos por lesiones personales.

Antecedentes y perfil de los detenidos

Tras la captura, la Policía informó que inicialmente el procedimiento se efectuó por lesiones personales, aunque la investigación avanzó hacia homicidio; Juan Carlos Suárez, a diferencia de las acompañantes, mantenía vínculo con la víctima, pues ambos estudiaban en la misma universidad.

Un juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de participar en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años - crédito redes sociales - Policía Nacional

Además, el joven tiene anotaciones por colarse en estaciones de TransMilenio y se encuentra registrado en el Sisbén como población vulnerable. Las autoridades investigan la naturaleza de su relación con las mujeres que lo acompañaban la noche de los hechos, de acuerdo con la información que logró obtener el diario El Tiempo.

El juez de control de garantías fundamentó la legalización de la captura en la evidencia recabada por la Policía y los testimonios de los testigos, así como en la gravedad del delito. La decisión busca garantizar que Suárez permanezca bajo custodia mientras se adelantan las diligencias judiciales correspondientes.

Por ahora, se considera que la agresión se originó por un “roce” dentro de la discoteca, tras el cual los tres jóvenes atacaron al estudiante en la calle, lugar donde la patrulla lo encontró. Estaba acompañado por un amigo, que se convirtió en testigo principal ante las autoridades.

La agresión ocurrió el 31 de octubre, durante la noche de Halloween, en Chapinero, Bogotá, donde el joven recibió múltiples golpes y falleció horas después en el Hospital Simón Bolívar - crédito Pixabay

Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres no tienen antecedentes, por lo que la investigación policial fortalece la hipótesis de un acto de intolerancia como posible motivo del crimen.

El caso continúa bajo estricta investigación, con especial atención en la relación entre el detenido y la víctima, así como en la situación de la confrontación en la discoteca. Las autoridades buscan esclarecer todos los detalles que rodearon la agresión y determinar responsabilidades de manera objetiva y rigurosa.