Incautaron 1.7 toneladas de marihuana en Palermo, Huila: fue capturado el responsable de transportar el cargamento

Una operación de la Policía Nacional de Colombia en la vía Juncal, entre Neiva y Palermo (Huila), logró la incautación de 1,7 toneladas de marihuana, según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de su cuenta oficial en X.

El cargamento fue detectado por agentes en el sector conocido como Puente La Quebrada El Piñal, donde las autoridades mantenían controles sobre los corredores utilizados por redes de narcotráfico.

De acuerdo con el pronunciamiento de Sánchez, durante el procedimiento fue capturado un hombre que se identificó como responsable del transporte de la droga.

Además de la droga incautada, las autoridades lograron el decomiso del vehículo utilizado para el transporte, así como de dos teléfonos celulares y diversos elementos considerados relevantes para el desarrollo de la investigación en curso sobre las redes de tráfico de estupefacientes en la región

La sustancia incautada tenía como destino su distribución en centros urbanos del país, donde, según el ministro, “pretendía llegar a manos de redes de microtráfico que destruyen comunidades”.

Sánchez destacó la importancia del resultado obtenido y reiteró la postura oficial del gobierno frente al tráfico de sustancias ilícitas. “Cero tolerancia con el narcotráfico”, señaló al referirse al mensaje institucional bajo el que se enmarcan estos operativos.

“Este hallazgo demuestra nuestra capacidad para frenar las cadenas logísticas del crimen”, añadió, remarcando la función de la fuerza pública en la protección de las familias y en la contención del avance de economías ilegales en distintas regiones del país.

El ministro también resaltó el esfuerzo de los equipos implementados en esta zona del país y el despliegue de controles estratégicos, elementos que permitieron interceptar el cargamento antes de que alcanzara su destino final.

En sus palabras, se trató de un “trabajo articulado” que evidencia el compromiso de “hombres y mujeres que mantienen control permanente” sobre rutas clave del territorio.

La autoridad invitó a la ciudadanía a colaborar activamente en la denuncia de actividades sospechosas vinculadas al crimen organizado, reiterando que la información suministrada se atenderá bajo completa reserva.

Finalmente, Sánchez sostuvo que “el Estado somos todos y los buenos somos más”, enfatizando el valor de la cooperación entre la comunidad y las autoridades para enfrentar de manera sostenida el impacto del narcotráfico en la seguridad ciudadana.

Incautaron casi media tonelada de marihuana en Miranda, Cauca: “El decomiso representa una afectación cercana a $986 millones en Colombia”

En Miranda, Cauca, una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió la incautación de casi media tonelada de marihuana lista para ser enviada a Centroamérica.

El procedimiento ejecutado el 26 de octubre de 2025 logró interceptar un cargamento que, según autoridades, estaba destinado a fortalecer las finanzas de un grupo armado ilegal vinculado a alias Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que la acción operacional generó un impacto económico inmediato sobre esa estructura delictiva.

“El decomiso representa una afectación cercana a $986 millones en Colombia y hasta $2.465 millones en el exterior”, detalló el funcionario en su pronunciamiento a medios.

Las autoridades precisaron que la droga incautada representa aproximadamente 493.000 dosis que no llegarán a consumidores internacionales, constituyendo un golpe directo contra las redes de narcotráfico transnacional.

Según Sánchez, “golpeamos el brazo financiero de quienes pretenden imponer la violencia con el dolor ajeno”, en referencia a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes que habrían recibido recursos por la exportación ilegal.

Voceros oficiales indicaron que la marihuana fue hallada empaquetada y lista para su distribución fuera del territorio nacional, donde su comercialización habría fortalecido a estructuras criminales en la región.

La carga decomisada quedó bajo custodia de la Fiscalía, que ya inició el proceso legal para su destrucción e identificación de los responsables.

Sánchez agradeció el trabajo de uniformados y personal judicial, resaltando que “cada operación que evita que la droga cruce nuestras fronteras salva vidas y debilita al crimen organizado”.