Yailin confesó haber viajado a Colombia exclusivamente para un procedimiento estético: este fue el resultado

Yailin realiza retoque estético en Colombia y desata reacciones de sus seguidores - crédito REUTERS/Marco Bello

La cantante dominicana Yailin “La más viral”, cuyo nombre real es Georgina Guillermo Díaz, continúa siendo tendencia tras revelar detalles de su reciente viaje a Colombia, donde se sometió a un procedimiento estético dental que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

La artista compartió en sus redes sociales el proceso y los resultados de su cambio, generando todo tipo de reacciones por parte de sus fans y detractores.

La visita de Yailin a Colombia comenzó el pasado 18 de octubre, cuando asistió a la velada de Stream Fighters en Bogotá como una de las artistas invitadas.

En el evento, acompañó a la creadora de contenido Karina García en su llegada al cuadrilátero, ante miles de espectadores presenciales y quienes siguieron la transmisión en línea.

Esta aparición marcó su regreso a la escena pública colombiana luego de varios episodios de controversia tras su relación con Anuel y los rumores con otras figuras como Karol G.

Semanas después, la cantante regresó al país, esta vez a Barranquilla, con el objetivo de someterse a un diseño de sonrisa totalmente nuevo.

Mediante fotografías y videos publicados en sus cuentas oficiales, Yailin mostró orgullosa el antes y después de la intervención, en la que optó por retirar las carillas que usaba y agregar un detalle inusual. “Me quité las carillas que tenía y me puse este diamante”, confesó la artista en un video que rápidamente se viralizó en páginas de entretenimiento y portales dedicados a la farándula.

La Más Viral sorprende a sus fans con un diamante en los dientes tras su paso por Colombia - crédito @yailinlamasviral/ Instagram

Las imágenes dejan ver a la cantante luciendo su nueva sonrisa, con un diamante incrustado en uno de sus dientes. El gesto desató cientos de comentarios en redes sociales, donde algunos de sus seguidores la felicitaron por el resultado y destacaron el aspecto natural logrado por el nuevo diseño dental. Muchos coincidieron en que la transformación resalta sus rasgos y aporta sofisticación a su imagen.

Sin embargo, la decisión de añadir un diamante también generó críticas y cuestionamientos sobre la excentricidad de la tendencia, aunque se trata de una práctica cada vez más frecuente entre celebridades a nivel internacional. Yailin ha optado por no responder a quienes desaprueban su elección ni ha explicado si tuvo otros motivos más allá del diseño dental para visitar Colombia en fechas recientes.