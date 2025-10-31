Petro se metió en la decisión de alcalde Galán de restringir parrillero en Halloween: “No quita el homicidio”

Gustavo Petro, presidente de Colombia mostró oposición en contra de la medida de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá - crédito Fernando Vergara/AP/EFE

La insatisfacción que generó la restricción de la circulación de motociclistas y de parrillero en veinte corredores principales de Bogotá durante el puente de Halloween 2025 llegó, incluso, al presidente Petro, que ha sido distante del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, cabeza de la iniciativa.

Las medidas temporales han causado indignación en varios sectores de la economía, aunque esencialmente, entre los moteros, que impulsó un paro en Bogotá desde el 30 de octubre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, el alcalde capitalino insiste en que las restricciones siguen en pie, en aras de garantizar la seguridad y evitar hechos violentos durante las fiestas del 31 de octubre y el 1 de noviembre,

Sin embargo, al presidente no le sonó la idea y decidió contrariar al alcalde. En sus redes sociales se mostró a favor de los moteros y le envió un mensaje a Galán: “En Bogotá, quitar el parrillero, no quita el homicidio".

El mensaje oficial del burgomaestre bogotano es que se busca “recuperar el orden y la seguridad en Bogotá”, y esto “exige medidas difíciles”.

Comentó, en sus redes socuiales: “La restricción de parrillero y la de circulación de motos por veinte corredores principales de Bogotá son medidas de orden temporal, sólo por este fin de semana. Agradezco a los ciudadanos que hoy sí cumplieron las medidas. A toda la ciudad le pido su apoyo para restablecer el orden”, concluyó.