Petro presumió la lujosa sede de la embajada en Arabia Saudita y no tardaron las burlas en redes: tiene hasta piscina

La inauguración de la sede diplomática, defendida por el presidente Petro como símbolo de transformación, ha sido blanco de cuestionamientos por su nivel de sofisticación y el uso de recursos públicos - crédito Cancillería de Colombia

La reciente inauguración de la embajada de Colombia en Arabia Saudita ha generado un amplio debate público, no solo por su relevancia diplomática, sino también por los detalles de lujo que la distinguen, como la presencia de una piscina.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de X, presentó la sede como un símbolo de la transformación y apertura internacional del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las reacciones en redes sociales y la oposición política no tardaron en manifestar críticas y cuestionamientos sobre la pertinencia y el gasto de la nueva sede.

Durante la presentación oficial, Gustavo Petro destacó que la embajada en Riad representa un avance en la dignidad de la representación colombiana en el exterior.

La inauguración de la sede diplomática en Riad, marcada por detalles de lujo, reaviva la discusión sobre el equilibrio entre imagen exterior y responsabilidad en el uso de recursos estatales - crédito captura de pantalla / X

Según el mandatario, por primera vez la sede diplomática para connacionales y extranjeros supera en condiciones a la residencia del embajador, que actualmente se limita a un cuarto de hotel.

Petro subrayó que la nueva embajada no solo cumple funciones diplomáticas, sino que también busca proyectar una imagen de “Colombia bella” en el extranjero, integrando elementos simbólicos tanto de la cultura del Medio Oriente como de la colombiana, según la Presidencia de Colombia.

La Cancillería de Colombia calificó la apertura de la embajada como un “paso histórico” que refuerza la presencia del país en Arabia Saudita y abre nuevas oportunidades de cooperación bilateral.

La canciller y el presidente recorrieron las instalaciones, resaltando la importancia estratégica de fortalecer los lazos con la región y de ofrecer una sede que represente adecuadamente a Colombia ante la comunidad internacional.

El debate suscitado por la nueva sede en Riad revela cómo las decisiones simbólicas en el ámbito internacional pueden influir en la legitimidad y el consenso sobre la acción gubernamental - crédito captura de pantalla / X

Uno de los aspectos que más atención ha captado es el nivel de lujo de la sede, en particular la existencia de una piscina, lo que ha sido motivo de comentarios y burlas en redes sociales.

Usuarios han cuestionado la necesidad de tales comodidades en una misión diplomática, mientras que otros han ironizado sobre la imagen que proyecta el país con este tipo de instalaciones.

La Presidencia y el propio Petro han defendido la decisión, argumentando que la embajada busca ser un espacio digno y representativo, aunque las críticas sobre el gasto y la pertinencia de la inversión han persistido en el debate público.

Las reacciones políticas tampoco se han hecho esperar. El partido Cambio Radical, a través de su cuenta oficial de X, cuestionó la lógica detrás de la inversión en una sede lujosa en Arabia Saudita, especialmente al contrastarla con la reciente venta de la casa del embajador en México, donde residen 36.000 colombianos, frente a los 1.920 que viven en Arabia Saudita, según cifras citadas por la agrupación opositora.

La apertura de la sede diplomática en Arabia Saudita se convierte en escenario de disputas políticas y sociales. El gobierno apuesta por la proyección internacional, pero las críticas no cesan - crédito captura de pantalla / X

“El horror de la lógica de @petrogustavo: había que vender la casa del Embajador de en México, donde residen 36 mil colombianos. Pero montar una embajada hasta con piscina en Arabia Saudita (allá hay 1.920 colombianos) una ‘ideota’”, escribió el partido político.

Para Cambio Radical, la decisión de priorizar una embajada con piscina en un país con una comunidad colombiana mucho menor resulta difícil de justificar y refleja, a su juicio, una política exterior desconectada de las verdaderas necesidades de los ciudadanos en el exterior.

En este contexto, la inauguración de la embajada en Riad se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre el gobierno y la oposición, evidenciando las diferencias sobre el modelo de representación internacional y el uso de los recursos públicos.

El presidente colombiano resaltó la importancia de mostrar una visión positiva del país en el exterior. Su postura ha generado controversia y reacciones encontradas en el ámbito político y social - crédito @CarlosEdward_O / X