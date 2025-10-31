Colombia

Paola Holguín salió en defensa de Laura Gallego y cuestionó a quienes la critican: “Blanco de los peores ataques”

La ex señorita Antioquia enfrenta señalamientos por preguntar si se le debería “dar bala” al presidente Gustavo Petro y al precandidato Daniel Quintero

Carol Salazar

Por Carol Salazar

La senadora aseguró que Laura Gallego es una mujer inteligente, valiente y comprometida a fondo con Colombia - crédito @PaolaHolguin/X

Laura Gallego Solís, ex señorita Antioquia, sigue siendo punto de debate en redes sociales y en el espectro político colombiano. Las preguntas y afirmaciones que hizo en algunas entrevistas a precandidatos presidenciales derivaron en una ola de críticas en su contra, en las que se le señala de hacer apología a la violencia.

La ex reina de belleza insinuó que se le debería disparar al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín y aspirante a la Presidencia Daniel Quintero. “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo) Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala? (…). Y un cachazo a Petro, pues, al menos””, dijo Gallego en una de las entrevistas que realizó.

La senadora y precandidata del Centro Democrático Paola Holguín, se unió a las reacciones que surgieron al respecto, buscando defender a Gallego. De acuerdo con sus declaraciones, la ex reina es una mujer íntegra que tiene un serio compromiso por el país.

Paola Holguín aseguró que Laura
Paola Holguín aseguró que Laura Gallego es una mujer comprometida con Colombia - crédito @lauragallegosolis/IG y @SenadoGovCo/X

Hace muchos años tengo el privilegio de conocer a Laura Gallego, una mujer inteligente, valiente y comprometida a fondo con Colombia y con las causas en las que cree. Laura es una mujer además hermosa que nos iba a representar en señorita Antioquia. Y unas declaraciones suyas la convirtieron en blanco de los peores ataques”, indicó Holguín.

La congresista de derecha aseguró que los señalamientos en contra de la ex señorita Antioquia serían contradictorias. Desde su perspectiva, las críticas provienen de quienes consideran violentas las preguntas de Gallego, pero permanecen en silencio cuando el presidente Petro da discursos cuestionables.

Como ejemplo, mencionó algunas palabras y frases que ha utilizado el jefe de Estado en redes sociales y eventos públicos. Se ha valido de algunas de esas expresiones para descalificar a políticos de la oposición y otras personas que rechazan su administración.

“Nada dicen cuando es el presidente el que ondea la bandera de guerra, muerte, o trata a sus opositores de muñecas de la mafia, esclavistas, nazis, paramilitares, mafiosos”, señaló la senadora de la oposición.

La reina de belleza aseguró que el presidente Gustavo Petro debería recibir un “cachazo” - crédito @JoseAleCastano/X

En ese sentido, Holguín cuestionó la dureza con la que ha sido señalada Laura Gallego por sus preguntas y declaraciones, y la presunta ligereza con la que el primer mandatario ha sido cuestionado por sus aseveraciones y ataques. También aseguró que otras personas que promueven discursos de odio y de división no son criticadas con la misma contundencia.

Finalmente, envió un mensaje a la ex reina de belleza: “A Laura, el afecto y la admiración de siempre. Eres una mujer sumamente valiosa y valiente”.

La renuncia de Gallego, tras ser blanco de críticas

Por medio de un comunicado enviado a Organización del Concurso Nacional de Belleza, Gallego Solís informó sobre su renuncia al título de señorita Antioquia. La justificación que dio no tiene relación con los señalamientos que derivaron de sus polémicas entrevistas; aseguró que su decisión se fundamentó en la imposibilidad de dar su opinión sobre política por ser participante del reinado.

El concurso emitió una comunicación en la que aclaró que ninguna de las candidatas a señorita Colombia puede participar en política mientras se desarrolla el certamen. Y, para Gallego, esta prohibición constituye una “mordaza” para ella, puesto que es muy activa en redes sociales y sus contenidos suelen tener tinte político.

Laura Gallego Solís presentó su
Laura Gallego Solís presentó su carta de renuncia como Señorita Antioquia - crédito @lauragallegosoliss/IG

“Me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, precisó la ex señorita Antioquia en el comunicado.

