Declararon muerta a joven madre por reto en discoteca de Cali y el padre expresó dudas: “Parece que hay un trago que no cumple”

María José Ardila, una joven de 23 años, perdió la vida luego de acceder a un reto de una reconocida musicoterapia de Cali, que consistía en ingerir cantidades considerables de alcohol de diferentes formas para conseguir el premio de $1.500.000 que estaba ofreciendo el establecimiento.
En un video que circuló por las redes sociales, de la noche del 25 de octubre de 2025, se ve a la joven ingiriendo varios tragos; en un momento, ella cuestiona el sabor de uno de los tragos y ahí termina la grabación, pero de acuerdo con el relato de su padre, Andrés Ardila, segundos después María José se desplomó, le dio vómito y broncoaspiró, y quedó inconsciente por varios minutos.
En el instituto médico fue reanimada en tres oportunidades, pero desafortunadamente el jueves 30 de octubre fue desconectada luego de permanecer en una unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por varios días en un estado crítico.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Sagsa Bar, recinto donde ocurrieron los hechos, por medio de su nueva cuenta de Instagram, ya que la anterior fue eliminada luego del fallecimiento, se refirió a lo ocurrido y su administración expresó que están dispuestos a cooperar con toda la investigación, a pesar de que el padre de María José afirmara en entrevistas a diferentes medios de comunicación que su familia no ha recibido ni una llamada por su parte.
“Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”.
En diálogo con Blu Radio, Andrés Ardila, padre de la joven, describió el impacto devastador de la noticia: “Esto ha sido una noticia que nos deja sorprendidos, parece una pesadilla, pero... pidiéndole a Dios que nos dé mucha fortaleza y que esto no se repita a nivel nacional”, afirmó Ardila al medio radial.
El relato de los hechos revela que la motivación de María José para aceptar el reto estuvo marcada por la solidaridad hacia una amiga. Ardila explicó que: “Mi hija tenía una amiga que económicamente estaba necesitando el dinero y ella dijo: ‘Lo hago y vamos a regalarle la plata a la amiga’. Y, pues, los jóvenes a esta edad se creen que son Superman, que pueden resistir cualquier cosa y esto nos demuestra que no es así. Su cuerpo no pudo más y falleció”.
Sobre el estado de salud de María José antes del incidente, el hombre afirmó que era una mujer completamente sana.
Además, detalló que su hija llevaba mucho tiempo sin consumir alcohol debido a que recientemente había dejado de amamantar a su bebé de diez meses: “Ya había terminado de amamantar y realmente llevaba bastante tiempo sin tomar. Y la inauguración de volver a tomar fue con este reto, desgraciadamente”, lamentó.
El momento crítico ocurrió tras ingerir un trago que, según Ardila, resultó determinante: “Ella dice... cuando lo prueba, dice: ‘¿Esto qué es? ¿Qué es esto tan horrible?’. Los que la conocemos, cuando yo vi el video, ella se desfigura la cara, la cara le cambia automáticamente después de ese trago. Es cuando ella se desmaya, vomita, y broncoaspira su propio vómito”, narró Ardila al medio de comunicación.
Andrés no dudó en mencionar la ausencia total de asistencia médica en el establecimiento: “En la discoteca, desgraciadamente, no había ningún tipo de seguridad para el cliente, no había un paramédico, mucho menos una ambulancia, nadie que pudiera prestarle los primeros auxilios a la niña”.
La familia aún espera los resultados de Medicina Legal para determinar si el licor consumido estaba adulterado. Ardila señaló: “Parece que sí hay un trago que no cumple, y eso es lo que están realmente revisando ellos en Medicina Legal”. Además, describió el cambio en la bebida: “Era un trago negro, un trago oscuro, cuando ella venía tomando tragos blancos. Y después del trago oscuro, la niña pierde el conocimiento completamente”.
El padre también denunció la dinámica del reto y la respuesta del bar tras el incidente: “Después de que estaban dando $1.500.000, subieron el reto a $2 millones, subieron quinientos mil pesos al reto”, afirmó Ardila a Blu Radio, quien agregó que la página del bar fue eliminada tras los hechos.
En cuanto a la atención recibida, Ardila detalló que las amigas de María José intentaron conseguir un taxi sin éxito y finalmente recurrieron a un amigo para trasladarla al hospital: “Entre ocho y nueve minutos para llegar al hospital y diecisiete minutos en el hospital se demoraron para poderla reanimar. Eso es una eminente muerte cerebral”, explicó.
El diagnóstico médico fue contundente. “Es un coma etílico, sí señor”, confirmó Ardila a Blu Radio. La familia, que planeaba viajar a Estados Unidos en los próximos días, enfrenta ahora una pérdida irreparable.
Finalmente, Ardila anunció la realización de una velatón en memoria de su hija: “Vamos a hacer una velatón el día sábado, tres de la tarde, en el parque de las Banderas”, concluyó.
Más Noticias
Demandan anular permisos del Inpec que facilitaron salida de cabecillas presos para el “tarimazo” en Medellín
El representante a la Cámara Juan Espinal informó que adelantará la acción legal, ya que, según él, esas resoluciones “carecen de fundamento jurídico válido y contravienen la ley”
El consejo de exfutbolista de la Bundesliga y que ahora juega en Liverpool a Luis Díaz: “Me dijo que iba a disfrutar mucho”
El extremo colombiano ha sido clave en el arranque de temporada del Bayern Múnich, participando en trece goles y consolidándose como una de las figuras del fútbol alemán
Colombia: se registró un sismo de magnitud 3.6 en Santander
Debido a su ubicación geográfica, Colombia es uno de los países en donde se presentan mayor cantidad de eventos sísmicos
Tres miembros de la Armada fueron judicializados por entregar información confidencial a grupos delincuenciales que transportan droga por aguas de Nariño
Según los hallazgos, estos militares habrían entregado información estratégica sobre los controles navales en el Pacífico, a cambio sumas de dinero de la organización criminal
Siga en VIVO la movilidad en Bogotá hoy: Plantón en Ágora complica el tráfico en la carrera 40