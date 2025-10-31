Declararon muerta a joven madre por reto en discoteca de Cali y el padre expresó dudas: “Parece que hay un trago que no cumple”

María José Ardila, joven que murió en una discoteca de Cali al aceptar un reto con licor - crédito redes sociales

María José Ardila, una joven de 23 años, perdió la vida luego de acceder a un reto de una reconocida musicoterapia de Cali, que consistía en ingerir cantidades considerables de alcohol de diferentes formas para conseguir el premio de $1.500.000 que estaba ofreciendo el establecimiento.

En un video que circuló por las redes sociales, de la noche del 25 de octubre de 2025, se ve a la joven ingiriendo varios tragos; en un momento, ella cuestiona el sabor de uno de los tragos y ahí termina la grabación, pero de acuerdo con el relato de su padre, Andrés Ardila, segundos después María José se desplomó, le dio vómito y broncoaspiró, y quedó inconsciente por varios minutos.

En el instituto médico fue reanimada en tres oportunidades, pero desafortunadamente el jueves 30 de octubre fue desconectada luego de permanecer en una unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por varios días en un estado crítico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sagsa Bar, recinto donde ocurrieron los hechos, por medio de su nueva cuenta de Instagram, ya que la anterior fue eliminada luego del fallecimiento, se refirió a lo ocurrido y su administración expresó que están dispuestos a cooperar con toda la investigación, a pesar de que el padre de María José afirmara en entrevistas a diferentes medios de comunicación que su familia no ha recibido ni una llamada por su parte.

“Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”.

Pronunciamiento Sagsa Bar sobre muerte de joven en su discoteca - crédito Sagsa Bar/Instagram

En diálogo con Blu Radio, Andrés Ardila, padre de la joven, describió el impacto devastador de la noticia: “Esto ha sido una noticia que nos deja sorprendidos, parece una pesadilla, pero... pidiéndole a Dios que nos dé mucha fortaleza y que esto no se repita a nivel nacional”, afirmó Ardila al medio radial.

El relato de los hechos revela que la motivación de María José para aceptar el reto estuvo marcada por la solidaridad hacia una amiga. Ardila explicó que: “Mi hija tenía una amiga que económicamente estaba necesitando el dinero y ella dijo: ‘Lo hago y vamos a regalarle la plata a la amiga’. Y, pues, los jóvenes a esta edad se creen que son Superman, que pueden resistir cualquier cosa y esto nos demuestra que no es así. Su cuerpo no pudo más y falleció”.

Sobre el estado de salud de María José antes del incidente, el hombre afirmó que era una mujer completamente sana.

María José Ardila falleció luego de permanecer en una UCI en Cali por realizar un reto con licor en un bar

Además, detalló que su hija llevaba mucho tiempo sin consumir alcohol debido a que recientemente había dejado de amamantar a su bebé de diez meses: “Ya había terminado de amamantar y realmente llevaba bastante tiempo sin tomar. Y la inauguración de volver a tomar fue con este reto, desgraciadamente”, lamentó.

El momento crítico ocurrió tras ingerir un trago que, según Ardila, resultó determinante: “Ella dice... cuando lo prueba, dice: ‘¿Esto qué es? ¿Qué es esto tan horrible?’. Los que la conocemos, cuando yo vi el video, ella se desfigura la cara, la cara le cambia automáticamente después de ese trago. Es cuando ella se desmaya, vomita, y broncoaspira su propio vómito”, narró Ardila al medio de comunicación.

Andrés no dudó en mencionar la ausencia total de asistencia médica en el establecimiento: “En la discoteca, desgraciadamente, no había ningún tipo de seguridad para el cliente, no había un paramédico, mucho menos una ambulancia, nadie que pudiera prestarle los primeros auxilios a la niña”.

La familia aún espera los resultados de Medicina Legal para determinar si el licor consumido estaba adulterado. Ardila señaló: “Parece que sí hay un trago que no cumple, y eso es lo que están realmente revisando ellos en Medicina Legal”. Además, describió el cambio en la bebida: “Era un trago negro, un trago oscuro, cuando ella venía tomando tragos blancos. Y después del trago oscuro, la niña pierde el conocimiento completamente”.

Este era el reto de una discoteca en Cali que la joven de 23 años aceptó al estar en compañía de unos amigos en la celebración de su cumpleaños - crédito redes sociaels/X

El padre también denunció la dinámica del reto y la respuesta del bar tras el incidente: “Después de que estaban dando $1.500.000, subieron el reto a $2 millones, subieron quinientos mil pesos al reto”, afirmó Ardila a Blu Radio, quien agregó que la página del bar fue eliminada tras los hechos.

En cuanto a la atención recibida, Ardila detalló que las amigas de María José intentaron conseguir un taxi sin éxito y finalmente recurrieron a un amigo para trasladarla al hospital: “Entre ocho y nueve minutos para llegar al hospital y diecisiete minutos en el hospital se demoraron para poderla reanimar. Eso es una eminente muerte cerebral”, explicó.

El diagnóstico médico fue contundente. “Es un coma etílico, sí señor”, confirmó Ardila a Blu Radio. La familia, que planeaba viajar a Estados Unidos en los próximos días, enfrenta ahora una pérdida irreparable.

Finalmente, Ardila anunció la realización de una velatón en memoria de su hija: “Vamos a hacer una velatón el día sábado, tres de la tarde, en el parque de las Banderas”, concluyó.