Colombia

Gobierno Petro mantendrá tarifas de energía en el Caribe colombiano para “garantizar” continuidad del servicio

Durante su intervención en Cartagena, la viceministra de Minas, Karen Schutt, confirmó que el Ministerio ampliará el régimen especial tarifario para estabilizar las tarifas

Por Mauricio Villamil

Viceministra de Minas, Karen Schutt
Viceministra de Minas, Karen Schutt - crédito @MinEnergiaCo

En medio del debate por los altos costos de la electricidad en la costa norte del país, la viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt, anunció que las tarifas de energía en el Caribe colombiano se mantendrán estables. Según declaraciones entregadas y difundidas por Blu Radio, la medida busca garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio, así como la sostenibilidad financiera de las empresas operadoras.

Los usuarios del servicio de
Los usuarios del servicio de energía en la región Caribe colombiana están aburridos de los altos costos en el precio del recibo de luz - crédito @Dumek_Turbay

Durante el Congreso del Mercado de Energía Mayorista, realizado en Cartagena, Schutt explicó que el Ministerio de Minas y Energía emitirá una resolución que amplía el régimen especial tarifario, vigente desde 2019, con el fin de equilibrar los intereses de los usuarios y las empresas.

“Necesitamos estas tarifas que inicialmente están para que el operador del servicio pueda seguir manteniendo un servicio confiable y seguro. Y aquí es una protección al usuario, estamos protegiendo al usuario, y nuestro deber está avocado hacia el usuario final”, sostuvo la funcionaria, citada por Blu Radio.

La viceministra agregó que, aunque el Gobierno Nacional reconoce las dificultades de los hogares de la región Caribe frente al costo del servicio, reducir las tarifas podría poner en riesgo la estabilidad operativa de las compañías. Según precisó, los valores actuales permiten que las distribuidoras, como Aire y Afinia, cuenten con el recaudo suficiente para financiar labores de mantenimiento y nuevas inversiones.

Blu Radio informó que la Corte Constitucional respaldó la ampliación del régimen tarifario especial, al considerar que este reconoce las condiciones socioeconómicas de los departamentos caribeños. Schutt recordó que “la región Caribe tiene un índice de pobreza multidimensional y energética muy alto”, lo que exige políticas diferenciales para garantizar un suministro confiable y con estándares técnicos adecuados.

Corte Constitucional - Colprensa
Corte Constitucional - Colprensa

El Ministerio de Minas y Energía busca, además, estabilizar las tarifas a largo plazo, de modo que las familias no enfrenten incrementos adicionales mientras se ejecutan las obras de expansión y modernización del sistema eléctrico regional. La medida beneficiará a los usuarios de los siete departamentos de la costa norte, donde persisten dificultades en cobertura y calidad del servicio.

Otro de los puntos destacados por Blu Radio fue el anuncio de un mecanismo de cesión de derechos de subsidios a través de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), con el cual el Gobierno busca aliviar la presión financiera de las electrificadoras ocasionada por los retrasos en los pagos de subsidios para los estratos 1, 2 y 3.

Schutt explicó que este esquema no constituye un crédito, sino una herramienta para anticipar recursos ya reconocidos por el Estado. “Con la resolución donde se liquidan los subsidios ya causados y otorgados, las empresas van con esa certificación y solicitan a la Financiera de Desarrollo Nacional que les anticipe el giro. Hay una tasa compensada, pero si el gobierno paga en menos de un año, se descuenta el valor de los intereses”, detalló.

La empresa prestadora del servicio
La empresa prestadora del servicio de energía Air-e | crédito Air-E

Según la viceministra, dos empresas ya han accedido al mecanismo: la Empresa de Energía de Putumayo, que recibió 800 millones de pesos, y la empresa Aire, con un desembolso cercano a los 60.000 millones. La comercializadora Afinia también está próxima a incorporarse al esquema, que pretende garantizar liquidez ante la estrechez financiera derivada del incremento de costos operativos.

