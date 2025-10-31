Colombia

Emiro Navarro reveló que estar en ‘La casa de los famosos Colombia’ nunca fue su sueño y confesó a cuál ‘reality’ le gustaría ir a participar

El exparticipante reveló que su pasión por la cocina supera cualquier programa de convivencia, y que sueña con mostrar su talento culinario en un ‘reality’

Emiro Navarro reveló que su paso por La casa de los famosos Colombia no formaba parte de sus aspiraciones iniciales, aunque la experiencia terminó por transformarse en algo importante para él.

A pesar de que el formato del reality suele asociarse con la polémica y la confrontación, algo que muchos creadores de contenido suelen priorizar en las redes sociales, Navarro confesó que su verdadera pasión se encuentra en otro tipo de programas: los de cocina, y expresó abiertamente su deseo de participar en Masterchef Celebrity.

Durante una conversación con Valeria Aguilar en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, del Canal RCN, Navarro explicó que nunca se visualizó en un formato de convivencia, ya que prefiere el humor y la diversión por encima de la controversia, aprovechando que la influencer paisa le preguntó sobre la posibilidad de ingresar al programa de cocina en el que ella también estuvo.

Amiga, la verdad, la casa de los famosos nunca fue el proyecto de mis sueños. O sea, eso se convirtió mi sueño allá adentro. Yo me sentí superbién, a pesar de que es un formato en el que normalmente la gente espera es polémica, que la pelea, que la controversia, qué tal. Yo no soy tanto de ese tipo. A mí me gusta mucho más el humor, más la diversión. Entonces, digamos que yo nunca me visualicé en un programa de convivencia como tal. Masterchef siempre ha sido algo que yo he querido, a mí me encanta la cocina”, afirmó, dejando claro que, aunque disfrutó la experiencia, su personalidad no encaja del todo con el perfil que suele buscarse en este tipo de programas.

El participante relató que, a diferencia de lo que muchos esperan de los realities, él disfruta compartir y convivir, pero sin buscar el conflicto, por ende le gustaría estar en un espacio en el que pueda crear contenido sin necesidad de pasar por la polémica.

Digamos que yo nunca me visualicé en un programa de convivencia como tal. ¿Me entiendes? Donde esperaban que uno fuera polémico, porque a mí me encanta la convivencia, a mí me encanta compartir contigo. Es más, nosotros nos podemos ir a vivir a un apartamento, mi amor, y creamos contenidos. Eso a mí me fascina. Pero, pues normalmente en los realities, las personalidades que esperan son personalidades de conflicto, de pelea, porque al final eso es lo que vende, uno tiene que ser muy sincero con eso”, comentó, subrayando su preferencia por ambientes colaborativos y creativos.

Sin embargo, Navarro reconoció que, en la televisión de hoy, la polémica suele ser un ingrediente clave para el éxito de estos formatos, y aunque no se identifica con esa dinámica, la pasó bien en el tiempo en el que estuvo participando en La casa de los famosos Colombia.

Pasión por la cocina y deseo de participar en MasterChef

De todas formas, la verdadera pasión de Emiro Navarro, según sus propias palabras, está en la cocina, algo que confesó en la entrevista que le realizaron en el programa del Canal RCN.

Ahí aseguró que desde pequeño sentía fascinación por los programas culinarios, incluso cuando la mayoría de los niños prefería caricaturas.

MasterChef siempre ha sido algo que yo he querido, a mí me encanta la cocina. O sea, de hecho, cuando yo estaba más pequeño, que uno veía televisión, en televisores de esos jopones, cabezones, de esos así, yo siempre veía, eran programas de cocina. A mí me encanta la cocina”, confesó.

Además, recordó que durante su estancia en La casa de los famosos Colombia cocinó durante los 137 días que permaneció en el programa, una experiencia que reforzó su deseo de participar en un reality gastronómico.

Yo cociné, amiga, los ciento treinta y siete días junto con la abuela en la casa”, relató, evidenciando su entusiasmo y dedicación en la cocina.

Así que al ser consultado sobre la posibilidad de unirse a MasterChef Celebrity, Navarro no dudó en manifestar su interés.

“Pues sí, claro. La verdad. Estoy abierto, mi amor, a todas las posibilidades”, respondió, dejando abierta la puerta para ingresar a ese reality.

