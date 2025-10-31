Colombia

Capturaron a Emilio Tapia en Barranquilla: debe cumplir una condena por el caso de corrupción de Centros Poblados

El 10 de octubre de 2025, el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá ordenó la detención inmediata del empresario

Guardar
El empresario ya había sido
El empresario ya había sido condenado por su rol en el Carrusel de la Contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno y luego estuvo involucrado en Centros Poblados - crédito redes sociales

El 10 de octubre de 2025, el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá ordenó la captura inmediata del empresario Emilio José Tapia Aldana, que fue condenado por actos de corrupción. Debe responder por los delitos de cohecho propio e interés ilícito en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particular y concierto para delinquir.

“ORDENAR LA CAPTURA INMEDIATA de EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario a que viene siendo sometido, en el establecimiento penitenciario que disponga para tal fin el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec”, indicó el juzgado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Orden de captura contra Emilio
Orden de captura contra Emilio Tapia por corrupción - crédito Juzgado 15 de Bogotá

El 31 de octubre de 2025, tres semanas después de que se ordenara su captura, el hoy condenado fue capturado por agentes de la Dijín de la Policía Nacional. De acuerdo con Blu Radio, el empresario fue detenido en Barranquilla. Esto, con el fin de que cumpla con la condena establecida en su contra por el caso de corrupción de Centros Poblados.

En desarrollo...

Temas Relacionados

CapturaEmilio TapiaCorrupciónCentros PobladosCondenaBarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Líderes moteros anuncian que “si no hay motos, no hay carros en las calles” de Bogotá durante el puente festivo y Halloween

Erixon Aria, fundador de FullGas, arremetió contra el mandatario distrital por sus promesas en campaña

Líderes moteros anuncian que “si

Así fue la reunión entre Álvaro Uribe e Ingrid Betancourto: hablaron sobre riesgo de fraude electoral en las presidenciales del 2026

Ingrid Betancourt entregó detalles del encuentro y dijo que existe inquietud ante la posibilidad de fraude en las presidenciales del próximo año

Así fue la reunión entre

“Cazadores de demonios del K-pop” se mantiene como la película para niños más popular en Netflix

Las producciones infantiles de la plataforma incluyen desde vibrantes musicales hasta emocionantes historias de acción, aventura y fantasía

“Cazadores de demonios del K-pop”

Con disfraces de halloween famosos colombianos impactaron en redes sociales: Merlina, Taylor Swift, Minions, K-Pop Demon hunters entre los más usados

Las celebridades colombianas elevaron el nivel de creatividad en Halloween, mostrando disfraces que se posicionaron como tendencia y sirvieron de inspiración para seguidores en redes sociales

Con disfraces de halloween famosos

Asociación Colombiana de Psiquiatría hizo un llamado a creadores de contenido en redes sociales sobre salud mental: “La desinformación puede costar vidas”

En su informe se precisó que “el uso inadecuado de estos medicamentos puede causar efectos negativos graves en el funcionamiento físico y mental”

Asociación Colombiana de Psiquiatría hizo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Concejala de la Unión Patriótica

Concejala de la Unión Patriótica Heidy Sánchez criticó entrevista de María Fernanda Cabal en la que insultó al periodista: “Viene a pisotear la memoria de las víctimas”

Entre amenazas, recuerdos dolorosos y el rechazo de las autoridades, la lucha de una colombiana por probar la culpabilidad de su propio padre

Fue abatido ‘Mano Tigre’, señalado explosivista del Frente 36, vinculado al ataque del helicóptero de la Policía en Amalfi

Estas son las zonas en las que hay alianzas entre grupos armados de Colombia: Fuerzas Militares revelaron objetivos del accionar

Cayó ‘Nando’, cabecilla de Los Espartanos que tenía la misión de expandir las redes de narcotráfico en Centroamérica desde Chile

ENTRETENIMIENTO

“Cazadores de demonios del K-pop”

“Cazadores de demonios del K-pop” se mantiene como la película para niños más popular en Netflix

Llane, de Piso 21, reveló su transformación tras la fama y el éxito: “Tenía fama y dinero... pero no tenía nada”

Liliana González respondió críticas de Yina Calderón a Juan Pablo Llano y continuó la polémica entre actores e influencers

Karina García recibió costoso obsequio de compañero casado, en ‘La mansión de Luinny’: “Me da pena”

Luisa Fernanda W se metió en la polémica por la división de gastos en las parejas y causó dudas en redes

Deportes

Buen momento de Richard Ríos

Buen momento de Richard Ríos en el Benfica: este fue el “espaldarazo” que recibió del portugués José Mourinho

Técnico del Bayern Múnich habló sobre el estado de Luis Díaz tras la seguidilla de partidos que ha jugado el colombiano

Acolfutpro acusó a otro equipo del fútbol colombiano por falta de pagos y armó polémica: “No se construye señalando”

Jugador del Deportivo Cali le sacó los “trapitos al sol” a compañeros tras la eliminación de la Liga BetPlay: “No todos estábamos comprometidos”

Hinchas del Deportivo Pereira perdieron la paciencia: bloquearon importantes vías para protestar por la crisis en el equipo