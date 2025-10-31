Capturaron a Emilio Tapia en Barranquilla: debe cumplir una condena por el caso de corrupción de Centros Poblados

El empresario ya había sido condenado por su rol en el Carrusel de la Contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno y luego estuvo involucrado en Centros Poblados - crédito redes sociales

El 10 de octubre de 2025, el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá ordenó la captura inmediata del empresario Emilio José Tapia Aldana, que fue condenado por actos de corrupción. Debe responder por los delitos de cohecho propio e interés ilícito en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particular y concierto para delinquir.

“ORDENAR LA CAPTURA INMEDIATA de EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario a que viene siendo sometido, en el establecimiento penitenciario que disponga para tal fin el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec”, indicó el juzgado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Orden de captura contra Emilio Tapia por corrupción - crédito Juzgado 15 de Bogotá

El 31 de octubre de 2025, tres semanas después de que se ordenara su captura, el hoy condenado fue capturado por agentes de la Dijín de la Policía Nacional. De acuerdo con Blu Radio, el empresario fue detenido en Barranquilla. Esto, con el fin de que cumpla con la condena establecida en su contra por el caso de corrupción de Centros Poblados.

En desarrollo...