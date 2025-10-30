Colombia

Yina Calderón confirmó que Westcol terminó de pagar la deuda que tenía tras su participación en ‘Stream Fighters 4’

La empresaria contó que el creador de contenido no solo saldó la deuda pendiente, sino que le envió un monto extra, cerrando así el capítulo financiero

Iván Gaitán

Iván Gaitán

Guardar
Producto de la pelea contra Andrea Valdiri aseguró que el paisa le dejó más dinero del que esperaba - crédito @juliethpaolaberdu7/TikTok

El reciente desenlace financiero entre Yina Calderón y Westcol después de la fallida pelea en el Stream Fighters 4, ha captado la atención de los seguidores de ambos, luego de que la empresaria confirmara que el streamer no solo saldó la deuda pendiente, sino que además le entregó una suma adicional.

En una conversación con sus fanáticos, Calderón detalló que Westcol le transfirió 41 millones de pesos colombianos, cifra que incluye los 30 millones que aún le debía y un obsequio de 11 millones extra, según relató la influenciadora a sus seguidores.

Westiercol me pagó el restante y me regaló diez millones más. Se acuerdan de que yo había dicho que me debía treinta millones, hoy me pagó 41, incluso me mandó pa’l mecatico. Ya no me debe nada”, afirmó.

'La Valdiri' se quedó con el cinturón de campeona - crédito @stream_fighters/IG

La controversia surgió tras el enfrentamiento con Andrea Valdiri en el evento de boxeo, donde semanas atrás la empresaria había acordado recibir setenta millones de pesos colombianos por su participación.

Sin embargo, según explicó en sus redes sociales, solo había recibido una parte del pago, quedando pendiente una suma de 30 millones.

En su momento, Westcol fue consultado sobre la situación y respondió que no se debía creer en las afirmaciones de Calderón, pero la historia indicó que realmente sí le adeudaban el dinero a la empresaria de fajas.

El combate entre Calderón y Valdiri generó una amplia gama de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la decisión de Calderón de abandonar el ring tras resistir solo unos segundos, otros la criticaron duramente.

Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La propia influenciadora reiteró que su participación en el evento fue concebida como un espectáculo, no como una competencia deportiva, diferenciándose así de la postura de su rival, quien resultó ganadora del enfrentamiento.

En tono humorístico, Calderón aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Westcol, sugiriendo que estaría disponible para colaborar en una próxima edición de Stream Fighters, aunque aclaró que no volvería a competir como participante, sino que consideraría roles alternativos como presentadora.

Actualmente, Yina Calderón participa en el reality La mansión de Luinny, donde comparte escenario con la influenciadora Karina García, con quien ha protagonizado momentos de tensión en las redes sociales.

Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

La interacción entre ambas ha generado expectativas entre los seguidores, atentos a la evolución de su relación dentro del programa.

Yina responsabilizó a Westcol si le ocurre algo a su integridad física

Después de los hechos ocurridos en el Coliseo MedPlus de Bogotá, durante la pelea con Andrea Valdiri, la DJ y empresaria lanzó un mensaje de advertencia a sus seguidores por lo que pudiera ocurrirle debido a las amenazas que estaban ocurriendo en su contra.

En un video difundido en sus redes sociales, Yina Calderón afirmó de manera enfática: “Hago responsable a Westcol si me llega a pasar algo”.

La creadora de contenido hizo la advertencia si algo llegaba a ocurrirle era culpa de los streamers - crédito @lenguaardiendo.13/TikTok

Calderón explicó que teme por su integridad luego de la controversia surgida tras el anuncio de su retiro, justo antes del enfrentamiento con Valdiri, una de las peleas más esperadas del evento.

La creadora también mencionó que, aunque ha sentido afinidad y respeto hacia Dímelo King, sus declaraciones recientes han incrementado el clima de hostilidad.

“Yo siento, Dímelo King, con todo el respeto que te mereces, porque en verdad me caes muy bien, que tú no eres quién para decir si una villana termina mal o… Hoy dijo unas declaraciones que las villanas como yo terminábamos siempre muertas. Sí, triste. Y siento que eso solo incita al odio”, manifestó Calderón.

Yina Calderón Westcol Andrea Valdiri Karina García La mansión de LuinnyStream Fighters 4Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

