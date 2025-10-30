Yeferson Cossio arremetió contra seguidora que criticó su colaboración con el influenciador Camilo Cifuentes: “¿Usted qué tiene en la cabeza’"

Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes sorprenden con una mega donación para causas sociales y animales - crédito Infobae Colombia / Mateo Riaños

El reciente anuncio de una unión entre Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes para realizar una colaboración, dos de los creadores de contenido más reconocidos en Colombia, generó una intensa reacción en redes sociales.

Sin embargo, lo que está dando de qué hablar es que Cossio respondió de manera directa a una seguidora que cuestionó su decisión de trabajar junto a Cifuentes, defendiendo tanto la colaboración como su historial de acciones benéficas.

De acuerdo con las declaraciones de Yeferson, las cuales dio a través de un video publicado en sus redes sociales, la idea de unir fuerzas surgió tras varios meses de conversaciones y admiración mutua por el trabajo realizado en el ámbito social.

Ambos buscaban realizar una donación de mayor impacto que las habituales, con el objetivo de multiplicar el alcance de sus contribuciones para los animales de Colombia, pero esta gestión se vio opacada por los mensajes que algunos internautas han dejado en el clip en el que dieron la noticia de manera negativa.

La respuesta de Yeferson Cossio a las críticas por su colaboración con Camilo Cifuentes - crédito @yefersoncossio/ Instagram

“Camilo Cifuentes y yo llevábamos hablando unos dos, tres meses, no sé, desde una vez que yo fui a Manizales, porque aparte de que nos admiramos mucho por, pues, lo que hemos hecho, queríamos hacer una colaboración...una colaboración grande. No es como que yo normalmente dono un dólar, él normalmente dona un dólar, nos vamos a juntar a dar dos dólares. No. Si, por ejemplo, yo dono un dólar y él dona un dólar, nos vamos a juntar y entre los dos vamos a dar diez dólares, por ejemplo”, explicó Cossio al describir la magnitud de la iniciativa.

La colaboración se concretó recientemente, tras una reunión en la que ambos acordaron los detalles y compartieron el video en redes sociales para anunciar el proyecto y aunque la reacción de la audiencia fue mayoritariamente positiva, también surgieron críticas.

Entre los comentarios, destacó el de una usuaria a la que Cossio se refirió como “Claudia cejas locas”, quien expresó su desaprobación por la colaboración con frases como: “Noooo, Cami, con ese tipo no”, indicandole a Camilo Cifuentes de que no se uniera con Yeferso Cossio y esto causó la molestia del creador de contenido paisa.

“Yo por lo general no suelo quejarme como de las cosas que me molestan en redes porque, pues, en teoría importa un culo y ya, las cosas pasan. Si no que esta vez pasó algo que yo, marica, a mí la gente cada vez me sorprende más. O sea, cuando uno cree que la gente no puede ser más hija de puta, es más hija de puta. ¿Usted qué mierdas tiene en la cabeza para decir: ‘que ese tipo no’?”, replicó, subrayando que, aunque su contenido pueda no agradar a todos, considera innegable su compromiso con las causas sociales y el bienestar animal.

Así fue el encuentro entre Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes que desató debate en redes y una ola de apoyo solidario - crédito @yefersoncossio/tiktok

En su defensa, Cossio enumeró diversas acciones benéficas realizadas durante los últimos cinco años y entre ellas, mencionó la reconstrucción y dotación de un ancianato junto a su hermana Cintia Cossio, la esterilización de más de 10.000 perros con recursos propios, la adopción y rescate de decenas de animales, y la electrificación con energía solar de una comunidad entera en La Guajira.

Además, relató donaciones millonarias a fundaciones cada Navidad, la provisión de agua y tecnología a colegios en zonas olvidadas, la construcción de una ludoteca, el financiamiento de carreras universitarias y la entrega regular de miles de almuerzos a personas en situación de calle. También recordó el caso de un niño de Cali, Kaleth, a quien ayudó económicamente para una cirugía que le permitió volver a caminar.

“¿Adivine quién dio ese dinero? O sea, y así entre muchas cosas, eso es lo poquito que se me ocurrió. Entonces, creemos dos influencers, los dos que más han ayudado en Colombia, y nos unimos para hacer algo lindo, algo hermoso, algo que aporte. Y llegan personas como la señorita de las cejas chistosas, que estoy seguro de que no ayudan ni a la mamá. A echar caca. Yo digo: ‘¿Con qué criterio? Muéstrame, muéstrame qué has hecho tú’. O sea, a mí que me eche mierda", expresó Cossio.

Cossio insistió en que solo acepta críticas de quienes también han contribuido socialmente, mencionando a figuras como Camilo Cifuentes, “el negro está claro” o Julián Pinilla, a quienes reconoce por su labor. En contraste, desestimó los comentarios de quienes, según él, no han realizado aportes significativos y cuestionó la legitimidad de sus juicios.

Polémica en redes por colaboración entre Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes - crédito @yefersoncossio/IG

A pesar de las críticas, Cossio reafirmó su compromiso con las causas animales y sociales, y anticipó que junto a Cifuentes planea una iniciativa de gran alcance en beneficio de los animales, dejando claro que ese es su principal interés.

“Igual se pueden matar, pueden hacer lo que quieran. Cami y yo, de igual forma, vamos a hacer algo gigantesco por los animales, que es lo único que me interesa”, puntualizó.