Westcol y Ryan Castro sorprendieron con jornada de arte y solidaridad en Pereira: “Me dejaron sin palabras”

El ‘streamer’ y el cantante recorrieron el barrio Nacederos, de la capital de Risaralda, donde regalaron juguetes a los niños y ropa a los jóvenes, antes de una presentación

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El cantante y el streamer
El cantante y el streamer sorprendieron a cientos de niños y jóvenes en Pereira con emotivo gesto y sorpresa - crédito @iAlejandroCh/ X

Westcol y Ryan Castro revolucionaron las calles de Pereira con una visita sorpresa que incluyó una jornada solidaria y un mensaje de apoyo a iniciativas de transformación social.

Antes de presentarse como DJ en una discoteca de la ciudad, el streamer colombiano y el cantante urbano decidieron recorrer el barrio Nacederos, donde conocieron y respaldaron el proyecto La Ferro Transformadores.

La actividad causó expectativa entre los habitantes del sector. Lo que comenzó como una visita espontánea terminó convirtiéndose en una celebración adelantada de Navidad.

Durante la jornada, Westcol y Ryan Castro entregaron miles de regalos a los niños, ropa a los jóvenes y compartieron momentos y fotografías con las familias, recorriendo los murales coloridos que adornan el barrio.

Uno de los hechos más destacados se produjo cuando Westcol se encontró con un mural hecho en su honor por los jóvenes del sector.

El streamer expresó su emoción ante el reconocimiento y elogió el talento local: “Me dejaron sin palabras, es impresionante el arte que tienen estos pelados”.

Ryan Castro se sumó a la conversación y rápidamente conectó con los asistentes. “Los niños bailaron, cantaron y rieron con nosotros, ojalá muchos de ellos puedan crecer inspirados y crear a través del arte o la música”, compartió el artista mientras seguía interactuando en la zona. De fondo, sonaban fragmentos de algunos de sus éxitos.

La visita sorpresa de los dos artistas incluyó entrega de regalos y apoyo a la iniciativa juvenil La Ferro Transformadores, generando gran expectativa y emoción en la comunidad local - crédito @awooclips / TikTok

El proyecto La Ferro Transformadores es dirigido por jóvenes de la comuna, con la finalidad de embellecer el barrio y transformar su imagen, marcada en el pasado por el conflicto urbano. Entre sus acciones incluye la intervención artística de espacios, actividades de emprendimiento y la rehabilitación de lugares que antes eran sitios de abandono. La visita de los dos creadores generó atención nacional y, además de la entrega de regalos y ropa, buscó difundir un mensaje de superación y valoración de la creatividad local.

La jornada cerró con abrazos y expectación antes del evento central de la noche, reuniendo cerca de 30.000 espectadores conectados a la transmisión en vivo a través de Kick. La iniciativa dejó entre la comunidad un mensaje de inclusión, esperanza y posibilidades a partir del arte y el trabajo colectivo.

Westcol se encontró con un
Westcol se encontró con un mural hecho por jóvenes del sector, gesto que calificó como “impresionante” y que destacó el talento local - crédito @iAlejandroCh/ X

Ryan Castro se prepara para sorprender a su público en Bogotá

Ryan confirmó que su concierto en Bogotá será parte de la gira Sendé World Tour y representa su única actuación en Colombia para 2025. El evento se realizará el viernes 31 de octubre en el Coliseo MedPlus, un escenario reconocido por su capacidad para grandes espectáculos, lo que refuerza la magnitud del show esperado en la capital.

La presentación está prevista para iniciar en la noche, aunque la hora exacta todavía no ha sido informada oficialmente. Se espera que la ambientación del concierto integre elementos temáticos alusivos a Halloween, dado que la fecha coincide con la tradicional celebración y el propio artista ha sugerido en redes sociales que los asistentes podrán asistir disfrazados, como parte del espectáculo y para incentivar la interacción con el público.

Ryan Castro confirma concierto en
Ryan Castro confirma concierto en Bogotá para el 31 de octubre - crédito @ryancastro/IG

El repertorio incluirá temas de su nuevo álbum Sendé, así como canciones emblemáticas de su carrera como Mujeriego, Jordan y Quema. Además, habrá sorpresas para los asistentes, entre ellas la posible aparición de invitados especiales, aunque no se han confirmado oficialmente los nombres de otros artistas sobre el escenario. Los organizadores han resaltado que el evento contará con una producción de alto nivel, efectos visuales, sonido de última generación y un montaje especial adaptado para grandes audiencias.

La logística de acceso y seguridad será reforzada en el Coliseo MedPlus, y autoridades locales han participado en las mesas de trabajo para garantizar la adecuada movilidad y el ingreso del público. De acuerdo con las recomendaciones de los promotores, se sugiere a los asistentes llegar con antelación suficiente para evitar congestiones y cumplir con las regulaciones de ingreso.

