Colombia

Indignación contra conductor que se pasó un semáforo y por poco atropella a madre e hija: quedó en video

Un hecho registrado en una transitada zona de Barranquilla generó reacciones entre los ciudadanos, porque estuvieron en riesgo la vida de una adulta y una menor de edad

Por Camila Castillo

Guardar
Los hechos ocurrieron en Barranquilla
Los hechos ocurrieron en Barranquilla - créditos Zona Cero / Facebook

Un conductor atravesó una intersección con el semáforo en amarillo en las inmediaciones de la Estación de Bomberos Las Flores, en Barranquilla, y estuvo a punto de provocar un incidente con una mujer y una niña.

El episodio quedó grabado por cámaras de seguridad. En el video se distingue cómo un vehículo Kia blanco, con placa EMU 849 de Bogotá, avanza sobre el paso peatonal pese a la presencia de personas esperando cruzar.

La escena muestra que la mujer, acompañada por una menor, detuvo su recorrido en el andén, al percatarse de la proximidad del automóvil.

El conductor, sin reducir la velocidad, cambió de carril y continuó su marcha ignorando la señal de alto.

En las imágenes también aparece una motociclista, ubicada después de la cebra, que aguarda y luego circula siguiendo la ruta del automóvil.

Durante la secuencia, la mujer y la niña deciden atravesar rápidamente la avenida antes de que el semáforo marque luz roja para los vehículos.

Esta acción representa también un riesgo, ya que la norma indica que los peatones deben cruzar únicamente cuando la señal peatonal lo permite.

El hecho generó preocupación entre transeúntes que lograron evitar el contacto directo con los vehículos involucrados, sobre todo el que pasó la señal en amarillo.

Un hecho registrado en una transitada zona de Barranquilla generó reacciones entre los ciudadanos, porque estuvieron en riesgo la vida de una adulta y una menor de edad - crédito Zona Cero

La imprudencia, aunque no causó heridos, motivó numerosos llamados en redes sociales para que las autoridades investiguen el caso e impongan las sanciones pertinentes.

En Colombia, la luz amarilla del semáforo indica la necesidad de tomar precauciones. Los conductores deben detenerse antes de la intersección si las condiciones lo permiten, debido a que la próxima señal será la luz roja, destinada a dar paso a los peatones. Si el vehículo ya se encuentra en el cruce al encenderse la luz amarilla, debe completar el paso con prioridad para evitar quedar detenido en medio de la vía.

Los nuevos íconos representan la
Los nuevos íconos representan la inclusión y el respeto por la vida de los actores viales más vulnerables: los peatones - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Cabe mencionar que cruzar con la luz roja o amarillo está tipificado como infracción D04 y contempla multa de aproximadamente $1.423.500 pesos y, en algunos casos, la inmovilización del vehículo.

Conductor de un bus en Barranquilla se hizo viral

En la capital del Atlántico, un video difundido en plataformas digitales muestra a Jhon Acosta, conductor de la empresa de transporte Alianza Sodis, deteniendo su ruta para asistir a un pasajero con movilidad reducida.

De acuerdo con imágenes compartidas por varios usuarios, Acosta descendió del bus y tomó en brazos a un hombre mayor para ayudarlo a cruzar la concurrida Avenida Cordialidad de forma segura.

La grabación, realizada por el conductor de un vehículo particular, generó una amplia respuesta en redes sociales, donde se destaca el gesto de empatía y respeto del trabajador.

El gesto del conductor, que continuó su viaje con normalidad tras el episodio, fue exaltado públicamente tanto por pasajeros como por ciudadanos anónimos, quienes insisten en que estas actitudes merecen atención y reconocimiento.

Además del valor humano de la acción, la escena evidencia las dificultades que enfrentan los peatones, especialmente aquellos con movilidad reducida, al intentar cruzar avenidas de alto tráfico en la ciudad.

Durante el cruce, los vehículos y motocicletas continuaron su marcha sin detenerse, pese a que el paso por ese punto no se encuentra debidamente regulado para peatones.

El video fue grabado en una concurrida vía de Barranquilla - crédito redes sociales

Este hecho ha puesto de relieve la importancia de la solidaridad y el respeto en el transporte público, así como la necesidad de mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad vial para los ciudadanos más vulnerables en las calles de Barranquilla.

Lo cierto es que escenas en las vías son captadas tanto en videos de cámaras de seguridad como por aficionados que las llevan a las redes sociales para discutir sobre las acciones que hacen los actores viales, sea para denunciarlos o felicitarlos.

Temas Relacionados

BarranquillaSemáforoVíaImprudencia vialColombia-Noticias

Más Noticias

Exesposa de Gustavo Petro confronta a Ingrid Betancourt y exige reconocimiento por el partido político fundado: “Me equivoqué con ella, pensé que era una mujer que amaba nuestro pueblo”

Mary Luz Herrán responsabilizó a la exsenadora de desvirtuar el proyecto original de Oxígeno, y criticó el giro político que tomó la colectividad desde su refundación

Exesposa de Gustavo Petro confronta

Iván Mejía criticó duro a los directivos de Millonarios tras la eliminación del cuadro azul: “Denle las gracias al petulante”

La eliminación del 16 veces campeón del fútbol colombiano provocó una ola de críticas tanto en su hinchada, como en el periodismo deportivo

Iván Mejía criticó duro a

Resultados Sinuano Día y Noche miércoles 29 de octubre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora de los dos sorteos de hoy

Resultados Sinuano Día y Noche

Resultados Super Astro Sol y Luna de este miércoles 29 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos de hoy

Resultados Super Astro Sol y

Lotería de Meta resultados sorteo 3270 miércoles 29 de octubre: ganadores del premio mayor $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería de Meta resultados sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado contra el Ejército en

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ana María Estupiñán anunció el

Ana María Estupiñán anunció el embarazo de su primer hijo con un conmovedor video: “El papel que nunca imaginé interpretar”

Esta sería la jugosa cifra que se podrían llevar Karina García y Yina Calderón de ganar ‘La mansión de Luinny’

Se conocen imágenes del lugar donde fue hallada Baby Demomi sin vida: la revelación desató nuevas sospechas

Valentino Lázaro habló sobre las múltiples relaciones de Aida Victoria Merlano: ¿Ustedes saben por qué cambia a cada rato de manes?

Karina García ya tiene enemigos en ‘La mansión de Luinny’: “¿Me estás hablando a mí, bebé?"

Deportes

Iván Mejía criticó duro a

Iván Mejía criticó duro a los directivos de Millonarios tras la eliminación del cuadro azul: “Denle las gracias al petulante”

Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”

Atracado goleador del Independiente Medellín a la salida del Atanasio Girardot: marcó en la victoria ante Atlético Bucaramanga

Millonarios se podría quedar sin copas internacionales tras la eliminación de la Liga: así se reparten los cupos

Así reaccionó la prensa brasileña tras la clasificación a la final de la Libertadores del Flamengo del colombiano Jorge Carrascal