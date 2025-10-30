Colombia

“Sabía que me iba a morir ahí”: el padre Chucho reveló detalles del asalto del que fue víctima en Ecuador

El sacerdote aseguró que el hecho de haber salido ileso del ataque constituye un milagro

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El padre Chucho confesó que
El padre Chucho confesó que no quería morir en el momento del ataque - crédito Colprensa

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como padre Chucho, vivió momentos de terror en medio de un violento asalto del que fue víctima mientras se movilizaba en una carretera de Ecuador. De acuerdo con su relato, que otorgó en La Red Viral, el incidente ocurrió la noche del 28 de octubre, cuando se dirigía hacia una iglesia para predicar a varias comunidades.

Durante el trayecto, una camioneta de platón con cinco personas a bordo bloqueó repentinamente el paso del vehículo en el que viajaba. De inmediato, los asaltantes abrieron fuego contra todos los ocupantes del carro. “Veía los disparos de frente, a la cabeza, al cuerpo, al parabrisas del carro, nos disparaban”, relató el sacerdote al informativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio del ataque, el padre Chucho intentó abrir la puerta para lanzarse del vehículo, pero la presencia de otro camión en la vía lo obligó a desistir. El conductor, en una maniobra que, según detalló, aún no logra comprender, logró retroceder y desviar el vehículo hacia una zanja, lo que permitió escapar de los agresores.

Hombres armados atacaron el vehículo
Hombres armados atacaron el vehículo en el que se movilizaba el padre Chucho - crédito Colprensa

Si hubiera venido otro camión, pues no estaría aquí contando”, expresó.

Mientras todo eso pasaba, los criminales no dejaron de disparar. Sin embargo, ninguno de los ocupantes resultó herido. Eso lo pudo constatar al revisar su cuerpo, en busca de heridas de bala. “Yo me miraba si tenía sangre, si tenía algún golpe, y no, no nos pasó nada. Para mí fue un milagro”, afirmó.

El conductor del vehículo logró huir a gran velocidad, alcanzando más de 225 kilómetros por hora (140 millas por hora), según el testimonio del sacerdote. Tras recorrer aproximadamente cuatro kilómetros, encontraron una patrulla de la policía. Los agentes le informaron que el violento asalto no dejó muertos.

Según confesó, durante esos momentos de peligro, el reconocido sacerdote pensó en su familia y creyó que no sobreviviría, aunque tenía fe de ser respaldado por Dios, conforme a su creencia religiosa. “No perdí la fe, pero sí sabía que me iba a morir ahí. Me vi muerto porque veía las balas y no tenía forma de salir”, recordó en la entrevista.

El padre ‘Chucho’ aseguró que
El padre ‘Chucho’ aseguró que pensó que sería asesinado en medio del asalto - crédito Instagram @padrechuchocolInstagram

Reconoció que en sus pensamientos apareció su madre, sus sobrinos y los niños de su entorno, lo único que concluyó es que no quería que su vida terminara tan pronto y en medio de esa situación “Yo dije: ‘No, Dios mío, no me quiero morir aquí’”, relató.

Apenas se sintió a salvo, dio gracias a Dios porque no resultó afectado de ninguna manera en el ataque y porque, a su juicio, escuchó sus plegarias de protección mientras las balas pasaban a su alrededor. Desde su perspectiva, el hecho de que haya salido ileso del asalto solo puede atribuirse a un milagro, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y el alto riesgo en el que se encontraba.

Fue como una coraza de hierro que hubo en ese carro, no sé qué pasó, pero para mí es un milagro. Dios me dio una segunda oportunidad para vivir y para abrazar a mi familia”.

El sacerdote se fue del
El sacerdote se fue del país por fuertes amenazas de muerte - crédito @pdrechuchocol / Instagram

A pesar de que la situación de terror no terminó en tragedia, aseguró “estar impactado” con lo que vivió y el nivel de violencia al que estuvo expuesto. “Qué dolor que vivamos con personas que disparan así, sin tener valor por la vida”, reflexionó.

No obstante, el padre Chucho ha vivido otras experiencias de peligro que, incluso, lo han llevado a tomar decisiones drásticas sobre su vida. Según reveló, empezó a recibir amenazas de muerte, por las que prefirió dejar Colombia y radicarse en Estados Unidos, donde se le permitió ejercer el sacerdocio sin problema.

Yo me voy a otro lugar, pero jamás voy a dejar de ser sacerdote, y esa es una de las oportunidades que me da el gobierno americano, poder trabajar como sacerdote”, detalló en una entrevista que otorgó en 2024 a La Red Viral.

Temas Relacionados

Padre ChuchoAsaltoEcuadorJesús Hernán OrjuelaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Soda Stereo anunció su regreso a Colombia con ‘Ecos’, su nuevo espectáculo: todo lo que debe saber

Los miembros sobrevivientes del emblemático trío argentino confirmaron en redes sociales la fecha de su regreso al país

Soda Stereo anunció su regreso

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: partido de pocas emociones en El Campín

Los dirigidos por Hernán Torres llegan obligados a ganar para seguir vivos en el camino a los cuadrangulares, lo mismo que el cuadro de Manizales, que apenas le lleva una unidad en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Once

Primera sanción contra clínica que practicó una cirugía estética a detective de la Policía de Nueva York que murió

La Secretaría de Salud de Cali acudió al centro médico donde fue operada la agente dominicana para inspeccionar el cumplimiento de las normas de habilitación en salud

Primera sanción contra clínica que

Chontico Día y Noche números ganadores de los últimos sorteos 29 de octubre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche números

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: jueza reveló que alias el Viejo planeaba cometer atentados contra otros precandidatos, tenía explosivos listos

Simeón Pérez Marroquín no aceptó los cargos en su contra, pese a las pruebas que expuso la Fiscalía General de la Nación

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: jueza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc atentaron

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

ENTRETENIMIENTO

Soda Stereo anunció su regreso

Soda Stereo anunció su regreso a Colombia con ‘Ecos’, su nuevo espectáculo: todo lo que debe saber

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

Conoce las 10 películas de Netflix más exitosas de Colombia esta semana

Christopher Carpentier hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: será clave en el primer reto del Top 8

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Once

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: partido de pocas emociones en El Campín

Juan Pablo Montoya reveló que solo vio un partido en su vida “por obligación”: fue uno de los más importantes de la selección Colombia

América de Cali habría desconocido a una de sus viejas figuras para no pagarle pensión: “No deja de ser triste”

Richard Ríos protagonizó ‘maradoneana’ asistencia con Benfica: el colombiano participó en clasificación en Copa de Portugal

Santiago Mosquera dejó vivo a Santa Fe en la Liga BetPlay en Barranquilla: venció a Junior por 2-1 en la fecha 18