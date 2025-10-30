Colombia

La última foto en vida del biólogo italiano Alessandro Coatti fue clave para la captura de su verdugo en Santa Marta

La imagen que muestra con vida por última vez al biólogo italiano Alessandro Coatti se transformó en la pieza central de la investigación sobre su atroz asesinato y desmembramiento

Por Camila Castillo

Guardar
Funcionarios del Cuerpo Técnico de
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de Uber Etilvio Torres García, conocido como alias Uber - crédito @TrueCrimeUpdat/X y Policía Nacional

La última fotografía en la que aparece con vida el biólogo italiano Alessandro Coatti fue tomada mientras caminaba junto a Uber Etilvio Torres García por el camellón de la bahía de Santa Marta.

En esa imagen, ambos aparecen conversando y recorriendo con calma un espacio público de la ciudad, sin que nadie advirtiera que ese sería el inicio de una emboscada que terminó en tragedia.

Torres García, joven samario que logró mantener un bajo perfil durante seis meses luego del crimen, quedó registrado en las cámaras de seguridad y fue identificado por las autoridades como la persona que sedujo y engañó a Coatti.

La investigación determinó que el primer contacto ocurrió a través de una aplicación de citas, donde Uber estableció comunicación con el científico italiano.

Pactaron una cita en el Parque de los Novios, un tradicional punto céntrico de la ciudad, y desde ahí se dirigieron al camellón antes de tomar un taxi hacia el barrio El Pando.

La secuencia de eventos reconstruida por la Policía Nacional y la Fiscalía, junto a investigadores italianos, muestra que en la vivienda de El Pando, Coatti fue recibido por otros seis involucrados en el caso.

En esa casa, la víctima fue drogada, despojada de sus pertenencias y posteriormente asesinada y desmembrada, en un intento de ocultar toda evidencia y dificultar la labor de las autoridades.

Durante varias semanas, el caso estuvo rodeado de pistas falsas. Los responsables intentaron difundir la idea de que se trataba de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

Sin embargo, el seguimiento de registros fílmicos y el análisis minucioso de datos digitales llevó a los investigadores a descubrir que se trató de un robo que derivó en una muerte violenta.

Tras el homicidio, Uber Etilvio Torres desapareció de la vista pública. La investigación avanzó gracias al cruce de imágenes, llamadas y diversos seguimientos en campo. Seis meses después, el mismo video del camellón fue clave: peritos lograron establecer que el joven visto junto a Coatti era la misma persona que frecuentaba una cancha de fútbol en el barrio Las Vegas, donde finalmente fue localizado.

El operativo de captura ocurrió en la noche del 27 de octubre, mientras Uber observaba un partido. Vestía el mismo jean y las sandalias que llevaba el día en que se reunió con el biólogo. No presentó resistencia cuando agentes de la Sijín y la Fiscalía lo arrestaron, cerrando así el grupo de siete implicados directamente en el crimen.

La detención de Torres García marcó el cierre del cerco sobre la banda. Todos sus integrantes habían intentado confundir a los investigadores, pero la evidencia tecnológica y el seguimiento persistente reveló la verdadera secuencia de hechos.

La cooperación entre las autoridades colombianas y los investigadores italianos permitió reconstruir el caso detalladamente: desde el contacto virtual, pasando por la cita y la trampa, hasta la identificación y arresto de cada uno de los participantes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Ríos, destacó el trabajo de los uniformados y reiteró el compromiso de la institución con el esclarecimiento de delitos de alto impacto. Su mensaje a la comunidad fue claro al señalar que quienes cometan crímenes en la ciudad enfrentarán la justicia.

La historia de Alessandro Coatti, biólogo de 41 años, conocido por su pasión y labor en proyectos de conservación ambiental en el Caribe, conmocionó tanto a Colombia como a Italia. Su violenta muerte generó una reacción inmediata en los círculos científicos y diplomáticos, motivando un despliegue especial de cooperación binacional que permitió cerrar el caso.

La imagen registrada por las cámaras de Santa Marta, la misma que mostró a Coatti confiando en quien sería su verdugo, terminó siendo la pieza esencial para ubicar al último involucrado en el crimen. Así, la investigación avanzó hacia el esclarecimiento total de una de las historias policiales más sensibles en la capital del Magdalena, recordando el impacto que puede tener una sola foto cuando se convierte en la clave para desvelar la verdad detrás de un crimen.

Temas Relacionados

Santa Martabiólogo italianoCapturaJudicialesAsesinatoHomicidioColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer dio su testimonio sobre cómo fue reclutada por el Clan del Golfo durante 11 años: “Teníamos que secuestrar a niños”

La joven, que abandonó el grupo terrorista, aseveró que desde los 8 años de edad fue forzadamente a integrar las filas de ese grupo armado, pero desertó por su pequeño hijo

Mujer dio su testimonio sobre

Corte Suprema archivó denuncia de Hollman Morris y avaló libertad de expresión de María Fernanda Cabal

El alto tribunal consideró que los señalamientos de la senadora a Rtvc surgieron en ejercicio de su labor de control político y no constituyeron delito contra los medios públicos

Corte Suprema archivó denuncia de

Tras plantón y recuperación de Samantha, la golden retriever maltratada por su dueño en Bogotá: también se llevaron dos gatos que estaban en el apartamento

El activista por los derechos de los animales Andrés Preciado y la senadora Andrea Padilla lideraron las peticiones para que las autoridades a realizar las visitas al apartamento donde tenían a las mascotas

Tras plantón y recuperación de

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

El ‘reality’ internacional tuvo un inicio tenso por el altercado entre la ‘influencer’ colombiana y una participante dominicana, episodio que requirió la intervención de la producción en la primera dinámica del programa

Yina Calderón protagoniza el primer

Por intentar cumplir un reto en una discoteca de Cali, joven término en una UCI

La joven de 23 años de edad permaneció aproximadamente diecisiete minutos sin respirar, luego de perder el conocimiento y se le indujera al vómito: su estado es grave

Por intentar cumplir un reto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón protagoniza el primer

Yina Calderón protagoniza el primer conflicto en ‘La mansión de Luinny’ y la producción intervino: “Te coses la boca, que yo no te he dicho nada”

Yina Calderón confirmó que Westcol terminó de pagar la deuda que tenía tras su participación en ‘Stream Fighters 4’

Karina García reveló qué pasó en la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla”

Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

Deportes

Mane Díaz, papá de Luis

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

Boyacá Chicó vs. América de Cali ya tendría fecha y estadio: cuándo se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga