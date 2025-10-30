“Infiel, eres lo peor”: los particulares mensajes que hicieron viral imágenes de un carro en Bogotá

El auto fue captado rodando por las calles de Bogotá - @pandita100913 / TikTok

Un automóvil negro circuló por las calles de Bogotá y atrajo la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales, no por una decoración tradicional de Halloween, sino por los llamativos mensajes escritos en su carrocería.

En un video difundido por la cuenta de Tiktok @pandita100913, se observa el vehículo cubierto con frases en letras blancas como “Maldito!!”, “se vende jetta por motivos personales”, “Infiel”, “con mi mejor amiga??”, “eres lo peor”, “perro” y “te odio”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La grabación rápidamente se viralizó y generó una oleada de comentarios en la plataforma. Entre las reacciones destacaron opiniones como “Mi compa la que menos sabe del manejo de emociones” y “bien hecho para que aprendan a tener responsabilidad afectiva.. quieren perrear háganlo estando solos”. Otros usuarios, en cambio, se centraron en el aspecto visual del automóvil, señalando “se ve hasta bacano el carro y tiene letra bonita”.

El video se ha hecho popular en redes sociales por la particularidad de los mensajes - @pandita100913 / TikTok

A medida que el video ganaba popularidad, surgieron especulaciones sobre la autenticidad del incidente. Varios internautas sugirieron que podría tratarse de una estrategia publicitaria, ya que en el parabrisas del vehículo aparecía escrito el usuario de Instagram @thommy_torres, identificado como el supuesto “infiel”.

La controversia aumentó cuando el propio dueño del automóvil intervino en la conversación, dejando un comentario en el video viral de TikTok: “Quería ser famoso pero no de esta manera 😂”.

Además, el hombre publicó en TikTok un video donde muestra su vehículo rayado con la descripción: “Mi pobre nene, víctima de la loca”. De hecho un usuario le preguntó: “Cuanto te costo esa decoración para halloween” a lo que el hombre respondió: “Una novia loca” de esta manera parece aclarar que el hecho no es contenido de autopromoción.

Varios usuarios recomendaron a la “despechada” desconocida ir a terapia para manejar el engaño, especialmente ante situaciones que pueden derivar en consecuencias legales.

El dueño del video también posteo un video donde muestra el estado de su vehículo - crédito @thommytorres_ / TikTok

Y es que rayar un vehículo ajeno no solo implica un acto de vandalismo, sino que puede acarrear sanciones civiles y penales, así como la obligación de cubrir los gastos de reparación.

En Colombia, este tipo de conducta se tipifica como delito de “daño en bien ajeno”, lo que puede traducirse en penas de prisión de 1 a 5 años y multas que oscilan entre 5 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Además de las sanciones impuestas por la justicia, la persona responsable debe asumir el costo total de la reparación del daño ocasionado, que en este caso, dependiendo con qué escribió, puede ir de una simple lavada o una pintura completa.

La legislación colombiana contempla que la reparación del daño constituye un elemento central en estos casos, sumándose a la multa y la posible privación de la libertad. Las sanciones específicas pueden variar en función de la gravedad del daño y la normativa vigente, pero en términos generales, rayar un automóvil ajeno se considera un delito contra la propiedad.

Así quedo el vehículo luego de los mensajes -crédito @thommytorres_ / TikTok

Frente a este panorama, muchas personas buscan alternativas para canalizar sus emociones de manera constructiva. En Bogotá, el costo de una sesión individual de terapia psicológica puede situarse entre $70.000 y $300.000, aunque existen opciones más accesibles en servicios universitarios o plataformas virtuales.

Algunas de estas plataformas ofrecen paquetes, como cuatro sesiones virtuales por $180.000, lo que representa una alternativa económica para quienes buscan apoyo profesional. El precio final depende de factores como la experiencia del terapeuta y el tipo de terapia seleccionada.

Además de la atención psicológica, recurrir a una red de apoyo es otra recomendación frecuente para evitar conductas impulsivas que puedan derivar en daños a la propiedad ajena y sus correspondientes consecuencias legales, aunque el chiste para muchos en este caso, es que a la mujer le fueron infiel con la mejor amiga, así que le han dicho “cambie de novio, de amiga y de ciudad”.