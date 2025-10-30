Colombia

“Infiel, eres lo peor”: los particulares mensajes que hicieron viral imágenes de un carro en Bogotá

Algunos han pensado que estos mensajes corresponden a decoración por la celebración de Halloween, mientras que para otros parecen avisos de publicidad

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
El auto fue captado rodando
El auto fue captado rodando por las calles de Bogotá - @pandita100913 / TikTok

Un automóvil negro circuló por las calles de Bogotá y atrajo la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales, no por una decoración tradicional de Halloween, sino por los llamativos mensajes escritos en su carrocería.

En un video difundido por la cuenta de Tiktok @pandita100913, se observa el vehículo cubierto con frases en letras blancas como “Maldito!!”, “se vende jetta por motivos personales”, “Infiel”, “con mi mejor amiga??”, “eres lo peor”, “perro” y “te odio”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La grabación rápidamente se viralizó y generó una oleada de comentarios en la plataforma. Entre las reacciones destacaron opiniones como “Mi compa la que menos sabe del manejo de emociones” y “bien hecho para que aprendan a tener responsabilidad afectiva.. quieren perrear háganlo estando solos”. Otros usuarios, en cambio, se centraron en el aspecto visual del automóvil, señalando “se ve hasta bacano el carro y tiene letra bonita”.

El video se ha hecho popular en redes sociales por la particularidad de los mensajes - @pandita100913 / TikTok

A medida que el video ganaba popularidad, surgieron especulaciones sobre la autenticidad del incidente. Varios internautas sugirieron que podría tratarse de una estrategia publicitaria, ya que en el parabrisas del vehículo aparecía escrito el usuario de Instagram @thommy_torres, identificado como el supuesto “infiel”.

La controversia aumentó cuando el propio dueño del automóvil intervino en la conversación, dejando un comentario en el video viral de TikTok: “Quería ser famoso pero no de esta manera 😂”.

Además, el hombre publicó en TikTok un video donde muestra su vehículo rayado con la descripción: “Mi pobre nene, víctima de la loca”. De hecho un usuario le preguntó: “Cuanto te costo esa decoración para halloween” a lo que el hombre respondió: “Una novia loca” de esta manera parece aclarar que el hecho no es contenido de autopromoción.

Varios usuarios recomendaron a la “despechada” desconocida ir a terapia para manejar el engaño, especialmente ante situaciones que pueden derivar en consecuencias legales.

El dueño del video también posteo un video donde muestra el estado de su vehículo - crédito @thommytorres_ / TikTok

Y es que rayar un vehículo ajeno no solo implica un acto de vandalismo, sino que puede acarrear sanciones civiles y penales, así como la obligación de cubrir los gastos de reparación.

En Colombia, este tipo de conducta se tipifica como delito de “daño en bien ajeno”, lo que puede traducirse en penas de prisión de 1 a 5 años y multas que oscilan entre 5 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Además de las sanciones impuestas por la justicia, la persona responsable debe asumir el costo total de la reparación del daño ocasionado, que en este caso, dependiendo con qué escribió, puede ir de una simple lavada o una pintura completa.

La legislación colombiana contempla que la reparación del daño constituye un elemento central en estos casos, sumándose a la multa y la posible privación de la libertad. Las sanciones específicas pueden variar en función de la gravedad del daño y la normativa vigente, pero en términos generales, rayar un automóvil ajeno se considera un delito contra la propiedad.

Así quedo el vehículo luego
Así quedo el vehículo luego de los mensajes -crédito @thommytorres_ / TikTok

Frente a este panorama, muchas personas buscan alternativas para canalizar sus emociones de manera constructiva. En Bogotá, el costo de una sesión individual de terapia psicológica puede situarse entre $70.000 y $300.000, aunque existen opciones más accesibles en servicios universitarios o plataformas virtuales.

Algunas de estas plataformas ofrecen paquetes, como cuatro sesiones virtuales por $180.000, lo que representa una alternativa económica para quienes buscan apoyo profesional. El precio final depende de factores como la experiencia del terapeuta y el tipo de terapia seleccionada.

Además de la atención psicológica, recurrir a una red de apoyo es otra recomendación frecuente para evitar conductas impulsivas que puedan derivar en daños a la propiedad ajena y sus correspondientes consecuencias legales, aunque el chiste para muchos en este caso, es que a la mujer le fueron infiel con la mejor amiga, así que le han dicho “cambie de novio, de amiga y de ciudad”.

Temas Relacionados

Halloween 2025Decoración de halloween​Infiel en BogotáVehículo decoradoColombia-Noticias

Más Noticias

Exesposa de Gustavo Petro confronta a Ingrid Betancourt y exige reconocimiento por el partido político fundado: “Me equivoqué con ella, pensé que era una mujer que amaba nuestro pueblo”

Mary Luz Herrán responsabilizó a la exsenadora de desvirtuar el proyecto original de Oxígeno, y criticó el giro político que tomó la colectividad desde su refundación

Exesposa de Gustavo Petro confronta

Iván Mejía criticó duro a los directivos de Millonarios tras la eliminación del cuadro azul: “Denle las gracias al petulante”

La eliminación del 16 veces campeón del fútbol colombiano provocó una ola de críticas tanto en su hinchada, como en el periodismo deportivo

Iván Mejía criticó duro a

Resultados Sinuano Día y Noche miércoles 29 de octubre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora de los dos sorteos de hoy

Resultados Sinuano Día y Noche

Resultados Super Astro Sol y Luna de este miércoles 29 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos de hoy

Resultados Super Astro Sol y

Lotería de Meta resultados sorteo 3270 miércoles 29 de octubre: ganadores del premio mayor $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Lotería de Meta resultados sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado contra el Ejército en

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Ana María Estupiñán anunció el

Ana María Estupiñán anunció el embarazo de su primer hijo con un conmovedor video: “El papel que nunca imaginé interpretar”

Esta sería la jugosa cifra que se podrían llevar Karina García y Yina Calderón de ganar ‘La mansión de Luinny’

Se conocen imágenes del lugar donde fue hallada Baby Demomi sin vida: la revelación desató nuevas sospechas

Valentino Lázaro habló sobre las múltiples relaciones de Aida Victoria Merlano: ¿Ustedes saben por qué cambia a cada rato de manes?

Karina García ya tiene enemigos en ‘La mansión de Luinny’: “¿Me estás hablando a mí, bebé?"

Deportes

Iván Mejía criticó duro a

Iván Mejía criticó duro a los directivos de Millonarios tras la eliminación del cuadro azul: “Denle las gracias al petulante”

Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”

Atracado goleador del Independiente Medellín a la salida del Atanasio Girardot: marcó en la victoria ante Atlético Bucaramanga

Millonarios se podría quedar sin copas internacionales tras la eliminación de la Liga: así se reparten los cupos

Así reaccionó la prensa brasileña tras la clasificación a la final de la Libertadores del Flamengo del colombiano Jorge Carrascal