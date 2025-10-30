Colombia

Hugo Rodallega tuvo cruce con periodista en redes sociales tras golazo de chilena frente a Junior: “Son mis datos”

El delantero Cardenal se fajó una verdadera “pinturita” en medio del duelo entre Santa Fe y el Tiburón que dejó al cuadro bogotano con serias chances de acceder al grupo de los ocho

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Hugo Rodallega generó decenas de
Hugo Rodallega generó decenas de comentarios en redes sociales- crédito Vizzorimage

Hugo Rodallega volvió a ser el gran héroe de Independiente Santa Fe. El delantero vallecaucano fue la gran figura del duelo entre el equipo bogotano y Junior de Barranquilla, válido por la fecha 17 de la Liga Betplay Dimayor, que terminó con victoria para los visitantes por 1-2.

“Hugol” marcó el tanto con el que el Cardenal igualó las acciones sobre el final del segundo tiempo, cuando el equipo bogotano caía 1-0, y aportó la asistencia para que Harold Santiago Mosquera colocara el 1-2 final cuando restaban segundos para el final del partido.

No obstante, todas las miradas se quedaron con la anotación del vallecaucano: una espectacular pirueta en el área, acción que ya había intentado el delantero en reiteradas ocasiones, pero que se terminó concretando en la noche del miércoles 29 de octubre de 2025.

Tal fue la controversia del gol del vallecaucano que el mismo delantero salió a presumirla a través de sus redes sociales. Por medio de su cuenta de X, Rodallega publicó un mensaje que decía: “283″, esto, haciendo alusión a la cantidad de goles que ha marcado a lo largo de toda su carrera.

El texto del atacante generó decenas de reacciones entre los hinchas de Santa Fe que salieron a respaldarlo de inmediato; sin embargo, el periodista Álvaro Hincapié no fue ajeno a la situación y respondió, haciendo una “correción” al atacante.

Hugo Rodallega tuvo cruce con
Hugo Rodallega tuvo cruce con periodista tras su golazo frente a Junior- crédito @HINCAPIEDATOS/X

2 7 1. Los goles con Selección Colombia sub-20 no son considerados oficiales en los registros profesionales de los jugadores.En consecuencia:2 7 1 goles de Hugo Rodallega como jugador profesional. Ejemplo: a Messi nunca le sumaron los goles con Selección Argentina sub-20″, fue el mensaje de Hincapié.

Rodallega restó importancia al mensaje del comunicador y volvió a responder con el número que inicialmente había publicado, acompañado por un emoji de una cara guiñando el ojo.

No obstante, Hincapié continuó explicando lo que sucedía, eso sí, manteniendo los formalismos con el atacante, que es activo en sus redes sociales.

Hugo, los goles con selección Colombia sub-20 no son considerados profesionales. Así las cosas, en su inmenso palmarés profesional registra 271 goles oficiales con clubes más Selección Colombia mayor. De no ser así, sería bueno confrontar gol a gol como profesional. Saludos”, volvió a indicar el periodista.

Rodallega restó importancia a la
Rodallega restó importancia a la información del periodista- crédito @HINCAPIEDATOS/X

En este caso, Rodallega no se quedó callado y explicó que más allá de que no cuenten oficialmente los goles que él marcó con la selección sub-20, para su “historial” no dejan de ser importantes.

Los Goles más importantes de mi carrera siempre se contarán Alvarito, Son mis datos y hay que darlos. Y no con ello le estoy mintiendo a la gente porque fueron goles convertidos, Qué otros no los cuenten no quiere decir que yo no lo pueda hacer, Grande abrazo”, concluyó el delantero.

La posición del delantero no terminó de convencer a Hincapie, que terminó la conversación con este mensaje: “Ah bueno, es su posición Hugo. Respetable mas no compartible ante la oficialidad profesional en donde los goles de un jugador se cuentan con clubes profesionales más los que hagan con selección mayor de su país. Las anotaciones con selecciones juveniles no son profesionales”.

Daniel Torres y Hugo Rodallega,
Daniel Torres y Hugo Rodallega, máximos referentes del Santa Fe campeón- crédito X

Lo cierto es que Rodallega continúa reafirmándose como uno de los jugadores más importantes en la era reciente de Independiente Santa Fe. El atacante marcó el primer gol con Junior que dio vida al Cardenal de cara a lo que se viene en la Liga Betplay Dimayor.

Qué partidos le quedan a Independiente Santa Fe en la Liga Betplay

El cuadro Cardenal definirá su clasificación en los dos próximos juegos: recibirá a Deportivo Cali y a Alianza F. C. en el estadio El Campín de Bogotá.

