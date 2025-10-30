Colombia

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

La presentadora compartió cómo un tierno encuentro con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano la llevó a plantearse la maternidad y a considerar métodos para convertirse en mamá

El emotivo momento que llevó
El emotivo momento que llevó a Valentina Taguado a pensar en la maternidad independiente - crédito cortesía Canal RCN

El encuentro entre Valentina Taguado y el bebé de Aida Victoria Merlano despertó en la figura pública una sensibilidad especial y un profundo deseo de convertirse en madre.

Taguado compartió en el programa Qué hay pa’ dañar, del Canal RCN, que este momento marcó un punto de inflexión en su vida, generando interés entre quienes siguen los debates sobre maternidad independiente.

La confesión de Taguado surgió tras coincidir con Merlano en una campaña de la que hacen parte las dos, donde, según relató, conoció al primogénito de la influencer barranquillera, después de que ella se le acercó espontáneamente para saludarla.

"Conocí a Aida Victoria Merlano. Jamás, jamás en la vida la había visto en persona. Y entonces, cuando llegué, yo sí sabía que ella estaba en la misma campaña que yo, pero cuando llegué, yo no la vi. Y la nena de la nada como que me jaló para saludarme. Después, conocí a su bebé. Ay... Y como me va a llegar, estoy sensible, pero entonces cargué al bebé, que es un pitico perfecto, divino ese culicagado, divino porque es demasiado chiquito y se ríe por todo. Y lo estoy cargando y le digo: quiero un bebé (risa nerviosa)“, confesó la locutora.

Valentina Taguado conoció al bebé
Valentina Taguado conoció al bebé de Aida Victoria Merlano y le causó emotividad - crédito @aidavictoriam/IG

Posteriormente, Taguado tuvo la oportunidad de cargar al bebé, a quien describió como “demasiado chiquito” y sonriente, una experiencia que la conmovió profundamente, al punto de que en ese momento le expresó a Merlano que quería tener un pequeño como ese.

Pero la sensación no se quedó solo ahí, pues al regresar a casa, Valentina compartió su sentir con Valeria Aguilar, exparticipante de Masterchef Celebrity con la cual actualmente es muy amiga, expresando su deseo de ser madre y su preferencia por tener una niña, lo que evidenció el impacto emocional de ese encuentro.

Y llegué a mi casa y le escribí a Valeria y le dije: ‘quiero un bebé, Valeria’. Yo quisiera una niña. Es que está... es que me va a llegar, estoy sensible”, explicó la presentadora.

Taguado reflexionó sobre la posibilidad de la maternidad independiente, inspirándose en el ejemplo de otras figuras públicas, pues explicó que considera la opción de tener un hijo sola, mencionando la referencia de la influenciadora Epa Colombia.

Valentina Taguado confiesa que el
Valentina Taguado confiesa que el bebé de Aida Victoria Merlano despertó su deseo de ser madre - crédito @valentinataguado/IG

En este contexto, reveló que contempla la inseminación artificial como el método para cumplir su deseo de ser madre, dejando claro que está dispuesta a asumir la crianza de un hijo por cuenta propia, sin depender de una pareja ni solicitar apoyo externo.

Aparte, yo creo que, que yo voy a terminar teniendo un hijo sola. O sea, me refiero a tipo Epa Colombia. Sí, como inseminarme trin y tener mi hijo sola y no tener que pedirle nada a ningún pirobo”, aseguró Valentina Taguado.

Con esta determinación, Valentina Taguado reafirma su deseo de tomar las riendas de su maternidad, apostando por la autonomía y la libertad de elegir el camino que mejor se ajuste a sus convicciones personales.

Sin embargo, sus compañeras de programa, Johana Velandia y Valeria Aguilar, expresaron su desacuerdo con respecto a querer tener un hijo, especialmente en la actualidad.

“Ayuda”, mencionó Valeria con cara de preocupación.

No, pero hagamos una cosa. Yo tengo un sobrinito que ese chino jode por todos. Se lo dejó unos cinco días, se lo voy a alquilar por unos ocho días. Tiene un añito, creo. Es que toca así pequeñito para que usted empiece a cambiar popó, para que usted se tenga que levantar a la madrugada a darle teta”, reaccionó irónicamente Johana Velandia.

Valentina Taguado revela su decisión
Valentina Taguado revela su decisión de ser madre soltera tras conocer al hijo de Aida Victoria Merlano - crédito @valentinataguado/Instagram

Aunque la intención era persuadir a Valentina para que cambiara de opinión, estas situaciones no le causaron molestia y aseguró que ella lo haría sin ningún problema.

