Esposa de Daniel Quintero sorprendió al invitar a la ex señorita Antioquia a un café: “Laura, si tú estás lista, yo estoy lista”

Diana Osorio publicó un video en el que invitó a Laura Gallego a su casa para dialogar - crédito @diamaov/X

Tras varios días de polémica por los videos publicados por Laura Gallego, la ex señorita Antioquia 2025, donde incitaba a la violencia contra figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, la esposa de este último, Diana Osorio, decidió responder con un mensaje distinto y lo hizo a través de un video en el que reemplazó la confrontación por una propuesta de diálogo.

Diana Osorio, reconocida por su tono conciliador en medio del caos político que siempre vive al lado de su esposo, apareció en un video con un mensaje directo y sereno.

“Hoy quisiera extenderle una invitación a Laura Gallego. Laura, te invito a tomarte un café. Vienes a mi casa, me conoces, conoces a mis hijas, conoces qué pienso, de qué estoy hecha y yo también te escucho y te conozco”, expresó.

La esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió con serenidad a la ex señorita Antioquia 2025 tras los videos donde incitaba a la violencia - crédito @diamaov/X - @lauragallegosoliss/Instagram

Las palabras de Osorio contrastaron con la tensión que dejó el episodio que llevó a la renuncia de Gallego al título de señorita Antioquia. La exrepresentante de este departamento en el certamen de belleza, que había ganado visibilidad en redes sociales por su activismo cercano a sectores de derecha, fue blanco de críticas por sus declaraciones sobre figuras políticas.

En una de las grabaciones que más repercusión tuvo, Laura Gallego aparecía con el aspirante presidencial Santiago Botero. En medio de un intercambio de preguntas rápidas, la ex señorita Antioquia modificó el rumbo de la dinámica al sustituir una consulta inicial, en la que pedía escoger entre Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro, ante la cual el político optó por decir que ninguno.

Por eso, decidió cambiarla con una fuerte metáfora: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Entre risas, Botero respondió: “A Quintero”. A lo que la señorita Antioquia replica: “Pero, al menos, un cachazo a Petro”.

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Frente a este hecho, que se sumó a otros en los que instó a figuras públicas a tomar partido entre diferentes líderes políticos —una conducta señalada por promover la violencia mediante sus videos—, se originó una amplia controversia que causó gran revuelo y motivó la reacción tanto del presidente como del exalcalde, que decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La invitación de Diana Osorio que marcó la diferencia

A diferencia de su esposo, Diana Osorio optó por no responder con ataques. Prefirió un mensaje sereno y expresó que el país atraviesa momentos de gran agresividad, por lo que consideró necesario frenar esa dinámica y reemplazar la confrontación por el diálogo y los argumentos.

“Creo que hay que quitarle las armas a la violencia y dársela a los argumentos. En Colombia, las diferencias políticas no pueden volverse diferencias personales”, afirmó la esposa del exalcalde.

En su video insistió en la posibilidad de que la conversación y la empatía sean una alternativa frente a la agresividad que domina las redes sociales: “Laura, si tú estás lista, yo estoy lista”.

Diana Osorio invitó a Laura Gallego a su casa para dialogar y conocerla personalmente - crédito @diamaov/X

El gesto generó reacciones diversas, pues algunos usuarios destacaron la altura moral de la respuesta de Diana Osorio, mientras otros dudaron de que Laura Gallego aceptara la invitación; sin embargo, el mensaje no buscó alimentar la controversia, ya que su intención se centró en proponer un cambio de enfoque ante el odio digital.

Algunos usuarios escribieron en la publicación: “Un café? No es mejor una denuncia, una condena, una disculpa y ahí si luego un café con una reflexión mejor”; “Que buen gesto, le aplaudo su buena voluntad. Es mejor tomarse un tinto y limar asperezas que lincharse en redes”; “Entre demandas y espectáculos, ya no se sabe si buscan justicia o aplausos”.