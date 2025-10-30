Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Además del video la abogada antioqueña compartió un comunicado - crédito @lauragallegosoliss/IG

Los videos y palabras de la ex Señorita Antioquia Laura Gallego Solís siguen dando de qué hablar por cuenta de la pregunta que le hizo a los precandidatos de la derecha, Abelardo de la Espriella y Santiago Botero Jaramillo, sobre “darle bala” a Daniel Quintero y al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Una de las que se ha referido a la polémica es la activista Karol Solís Menco, que dejó una reflexión sobre la delgada línea que hay entre la opinión política y la apología al delito.

Solís le hizo un análisis a Gallego, a pesar de que la hoy exreina emitió un comunicado y un video, además de conceder una entrevista, explicando los motivos de su renuncia a representar a Antioquia en el Concurso Nacional de la Belleza,

La grabación que la politóloga y también influencer compartió en su cuenta de Instagram (@) el miércoles 29 de octubre de 2025, inició con un fragmento del video que dejó en su perfil (@lauragallegosoliss) Laura Gallego diciendo “Una corona nunca debería callar a una mujer”.

La activista política barranquillera cuestionó a la abogada y creadora de contenido que dimitió a su título como Señorita Antioquia, con el que iba a representar al departamento en el Concurso Nacional de la Belleza - crédito @lauragallegosoliss/IG

“¿Balas para Petro o para Daniel Quintero? Tenés una pistola con una bala. Se sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?" fueron las dos preguntas que la ex reina le hizo a de la Espriella y Botero Jaramillo, y que preceden como contexto antes de que Solís Menco inicie con su explicación.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay: las implicaciones de lo dicho por la ex Señorita Antioquia Laura Gallego Solís

“Tres balas, Laura, acabaron con la vida de Miguel Uribe. Entonces, darle bala a alguien no es una postura política y tenemos que entender por qué”, inicia la activista barranquillera su respuesta para la abogada antioqueña, que que como dijo en diálogo con Bluradio, no ha borrado ninguno de los contenidos que ha subido, incluso antes de que la aceptara la organización del reinado.

Continuando con su tesis, Solís dijo: “Miren, un discurso político puede ser controversial, populista, incluso incendiario y seguir siendo político, porque busca persuadir, provocar debate, tensionar ideas. Pero hay una frontera, la de incitar al delito, a la violencia”.

Frente a la defensa que hizo Gallego de sus publicaciones, la politóloga aseguró que “cuando se llama a eliminar o atacar al otro, eso no es política, es violencia pura y dura”.

crédito @karolsolismenco/IG

Para exponer la afirmación anterior, Solís detalló que “la diferencia entre una opinión política y una apología de este tipo está justamente ahí: la primera busca convencer; la segunda, eliminar”.

Al respecto, y teniendo como contexto el pasado reciente violento que precede al país, “atravesado por décadas de violencia política como lo es Colombia, eso no es libertad de expresión, me da mucha pena”, replicó la barranquillera.

Para ella lo que hace Gallego es solo “repetir el mismo odio que nos mantiene atrapados en una espiral de muerte”.

Precandidato Santiago Botero Jaramillo también fue cuestionado por parte de la activista Karol Solís

En la primera parte del video, se observa que el precandidato Santiago Botero Jaramillo le respondió a Laura Gallego que le “pondría la bala” a Daniel Quintero.

Por tal motivo, en la segunda parte del video Karol Solís arremetió no solo contra la abogada, sino que le dejó también un mensaje al empresario antioqueño: “Ahora, ¿por qué personas como Laura o Santiago Botero confunden ambas cosas? Pues porque vivimos en una cultura marcada por al menos dos fenómenos que permearon también la política y que nos ayudan a entenderlo: el narcotráfico y el paramilitarismo".

Laura Gallego Solís presentó su carta de renuncia como Señorita Antioquia - crédito @lauragallegosoliss/IG

De acuerdo con las razones que esgrimió la activista política, “el primero (narcotráfico): infiltró al Estado, glorificó al narco, reconfiguró lo que entendemos por éxito, poder, respeto; el segundo (paramilitarismo) justificó la masacre bajo el disfraz de la autodefensa”.

Y para dimensionar lo que, según Solís, ambos fenómenos han influido en la sociedad, ella resaltó: “Ambos mezclaron violencia con prestigio. Y lo peor, hoy esa mezcla se romantiza en series, en música, en redes”.

“Convertimos al matón en modelo y la matanza en preguntas para un tren. Es lo que llamamos la cultura traqueta y paramilitar, que no solo se sostienen armas o dinero, sino en discursos que celebran la crueldad, que confunden el carácter con el desprecio y que creen que la vida del otro vale menos", añadió la politóloga.

El polémico video entre Laura Gallego y Santiago Botero, precandidato presidencial - crédito @N.I.C.O_CO/Instagram

Los reparos a la ex Señorita Antioquia Laura Gallego Solís

El segmento final de la grabación de Karol Solís fue dedicado de forma expresa a Laura Gallego, a quien le dijo: “Laura, puedes ser activista, puedes ser de derecha, puedes defender tus ideas, pero lo que no puedes es hacerte viral pidiendo bala y luego posar de víctima”.

De hecho, la misma politóloga rememoró parte del comunicado oficial que la abogada antioqueña dejó en su cuenta de Instagram.

“Cuando en tu comunicado dices: ‘Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina’. Reina, lo único que es incompatible, tanto con el certamen como con ser buena persona por definición, es que quieras que al otro le caigan a balazos”, cerró Solís, que dejó como leyenda acompañando su grabación: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”.