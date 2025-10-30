Abelardo de la Espriella recibió 10.000 firmas de colombianos en España: “Un soldado que viene a servir a su patria”

El jurista ha subido considerablemente en las encuestas - crédito Prensa Abelardo de la Espriella / iStock

A falta de siete meses para que se lleve a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo de la Espriella es uno de los candidatos que mejor aceptación ha tenido por parte de la ciudadanía, lo que ha quedado expuesto en los resultados de las más recientes encuestas.

Sumado a ello, a nivel internacional ha recibido el respaldo de un número considerable de connacionales radicados en el exterior, siendo el también abogado Juango Ospina una de las figuras más relevantes.

Cabe recordar que Ospina nació en Bogotá, pero ha vivido la mayor parte de su vida en España, en donde es conocido por ser uno de los abogados penalistas más destacados de los últimos años, principalmente por ser el defensor de la familia de Edwin Arrieta, colombiano asesinado en Tailandia por el europeo Daniel Sancho.

Ospina entregó 10.000 firmas a Abelardo de la Espriella

El criado en Europa invitó a los colombianos radicados en España a sumarse a la campaña del abogado - crédito @Juangoospina/Instagram

Varias semanas después de exponer en redes sociales que ayudaría a su colega a recoger firmas de colombianos radicados en España, el 30 de octubre Juango Ospina reveló en su cuenta de Instagram el número de actas que ha logrado recolectar para la campaña del jurista nacido en Montería.

“Un líder escucha a su gente, comparte su historia, inspira con sus ejemplos y sueña con valentía en construir un proyecto común. Él es uno más. Un soldado que viene a servir a su patria. Y por eso @delaespriella_style es especial. Y será el próximo presidente de Colombia”, escribió el colombo- español en la descripción de la publicación en la que compartió varias fotografías junto a su colega.

Tras indicar que ha sumado 10.000 firmas para la campaña de Abelardo de la Espriella, Ospina agradeció a las personas que le ayudaron en la recolección e indicó que es el trabajo para lograr un objetivo en común.

“Personas que han dado su tiempo, su esfuerzo y su dedicación— por un proyecto nuevo que cambie el rumbo de este país. Como muchos Defensores de la Patria dicen: esto no es un partido, es una familia. Sin burocracia ni egos, simplemente unidos por un fin común: una Colombia fuerte, segura y libre".

Ospina compartió varias fotografías junto con su colega - crédito @Juangoospina/Instagram

En la parte final de la descripción, Ospina pidió la ayuda de los demás colombianos en España para invitar a los más de 500.000 connacionales radicados allí, para que sumen su apoyo a Abelardo de la Espriella.

"Si estás en España y eres colombian@, te necesitamos. Únete, comparte la publicación, etiqueta a los patriotas que pueden ayudarnos y coméntanos en qué ciudad estás o envíanos un Mensaje Directo“.

Abogado del caso Daniel Sancho y su respaldo por de la Espriella

El abogado colombo-español le entregó 10.000 firmas a de la Espriella - crédito @Juangoospina/Instagram

Un mes antes de entregarle las firmas a de la Espriella, Juango Ospina compartió en sus redes sociales un escrito en el que argumentó por qué los colombianos deberían votar por el oriundo de Montería.

“Un nuevo tiempo para Colombia. La historia de los pueblos se define en los momentos decisivos. Colombia necesita líderes valientes, con principios firmes y un profundo amor por la patria”, escribió Ospina en una publicación en la que expuso su respaldo a Abelardo de la Espriella.

En la publicación, el colombo-español indicó que, en su postura, de la Espriella representa la voz de lo que debe buscar el país para mejorar en los próximos cuatro años.

“@delaespriella_style representa esa voz libre que defiende la justicia, la democracia y la grandeza del país. Su trayectoria profesional y su compromiso con la verdad lo convierten en un referente para quienes creemos que el futuro de Colombia debe construirse desde la libertad y no desde el miedo".