Tras ser viral en redes sociales, Carlos Bueno buscará ser el sucesor de Beltrán en la Alcaldía de Bucaramanga

Tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, la capital de Santander se prepara para unas elecciones atípicas, en las que los ciudadanos escogerán al sucesor del “Bukele colombiano”.

Entre los nombres que fueron inscritos para la contienda electoral se encuentran Cristián Reyes, Fabián Oviedo, Juan Manuel González o Carlos Fernando Pérez; sin embargo, ha llamado la atención la presencia de Carlos Bueno.

Sobre Bueno, cabe recordar que fue el encargado de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga hasta septiembre de 2024, siendo uno de los pocos funcionarios que permaneció en su cargo tras la llegada de Beltrán a la capital de Santander.

“En la calle me conocieron, y en la calle me seguirán encontrando como alcalde”, fue el mensaje, acompañado de una fotografía junto con varios ciudadanos, con el que Bueno confirmó su inscripción a las elecciones.

Carlos Bueno es ingeniero civil con especializaciones en transporte y logística; sin embargo, el reconocimiento que tiene por parte de la ciudadanía se debe a la exposición que tuvo en redes sociales durante el tiempo que fue director de Tránsito.

Cabe recordar que el santandereano fue tendencia en X en varias ocasiones por el tipo de publicaciones que hacía, en las que exponía los casos más particulares que observaba durante los operativos de movilidad en Bucaramanga.

Por ejemplo, en una ocasión expuso un caso en el que una mujer dejó su vehículo parqueado en una zona restringida, por lo que los agentes de tránsito estaban a punto de retirar el carro en una grúa hasta que la ciudadana salió de un salón de belleza en el que se estaba pintando el cabello.

Al respecto, Bueno confirmó que la presencia de la mujer no evitó que el automotor fuera llevado hasta los patios y ella recibiera una sanción económica por estacionarse en un lugar prohibido.

Este tipo de casos hicieron que Bueno se hiciera popular en Bucaramanga, provocando que Jaime Andrés Beltrán resaltara su labor cuando asumió la administración de la capital de Santander.

“Admiro lo que usted hizo, no tengo afinidad con el gobierno saliente, pero con usted sí. No importa de donde vienen, pero si para donde vamos y usted la tiene clara Carlos Bueno”, fue parte del discurso de posesión de Jaime Andrés Beltrán.

Sin embargo, el respaldo del pastor se terminó nueve meses después, puesto que en septiembre de 2024 se confirmó la salida de Carlos Bueno de la Dirección de Tránsito, que ha sido administrada desde entonces por Andrés Manrique.

Bueno no recibió el respaldo de Beltrán

Además de las inscripciones para los comicios, en la tarde del 29 de octubre también se confirmó que Jaime Andrés Beltrán no participará de las elecciones por no recibir el aval Colombia Justa.

Como respuesta, Beltrán anunció su renuncia al partido político y también expuso que apoyará a su exsecretario privado Cristian Portilla, del que destacó varios aspectos personales.

“Cristian es un hombre con principios, valores familiares y una hoja de vida intachable como profesional, que me ha acompañado por décadas en la construcción de oportunidades en los barrios más apartados y vulnerables de Bucaramanga, que se ha metido de lleno conmigo en los sectores más álgidos en operativos de seguridad, y que conoce a la perfección nuestro modelo de gobierno y los valores que lo rigen“, escribió Beltrán en su cuenta de X.

Beltrán, que ha afirmado que seguirá ligado a la política del país, indicó que Portilla representa el continuismo de su proyecto en Bucaramanga.

"Bucaramanga no va a retroceder, la ciudad no puede entregarse a los mismos que tienen enfermo al país con sus ideologías destructivas. Cristian Portilla representa ese camino que debemos continuar en seguridad, competitividad, repunte económico y enfoque social por el sector rural y cada barrio de Bucaramanga“.