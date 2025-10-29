SIC sancionó a Movistar por violar la ley de protección de datos personales

La operadora de telecomunicaciones fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - crédito Andina

La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la sanción de $670 millones impuesta a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) por el uso indebido de datos personales con fines comerciales, tras comprobar que la empresa contactó de manera reiterada a usuarios de otra compañía de telecomunicaciones sin contar con su autorización previa, expresa e informada.

Según la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia, “las actividades de prospección comercial mediante el envío de mensajes de texto, el uso de aplicaciones o la realización de llamadas telefónicas, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares, vulnera el derecho fundamental al habeas data protegido por la Constitución y por las leyes”.

La investigación, iniciada a partir de una denuncia, determinó que Movistar realizó comunicaciones comerciales a través de mensajes de texto, WhatsApp y llamadas telefónicas, sin el consentimiento de los titulares de los datos.

La Delegatura enfatizó que estas acciones “no son, ni pueden ser consideradas, una ‘conducta menor’”. Al justificar la sanción, la Delegatura subrayó que el derecho a la protección de datos personales constituye una “garantía de los derechos fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, ligados al valor del respeto por la vida privada”, tanto para las personas afectadas directamente como para quienes puedan encontrarse en situaciones similares.

La entidad también señaló que “la falta de respeto que suponen las comunicaciones no deseadas, a veces en horas inapropiadas o en momentos inoportunos, molestas e invasivas del espacio privado, no están cobijadas por un ejercicio legítimo de las libertades de los agentes económicos”.

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó su rechazo a la persistencia de estas prácticas y recordó que “contactar directamente a los titulares de datos personales con fines publicitarios o de prospección comercial, sin su consentimiento expreso, no es legítimo”. Además, reiteró que cualquier tratamiento de datos personales con estos fines debe cumplir estrictamente con la Ley 1581 de 2012 y la Ley 2300 de 2023, conocida como “Ley dejen de fregar”.