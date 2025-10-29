Colombia

SIC sancionó a Movistar por violar la ley de protección de datos personales

La investigación, iniciada a partir de una denuncia, determinó que la empresa realizó comunicaciones comerciales a través de mensajes de texto, WhatsApp y llamadas telefónicas, sin el consentimiento de los titulares de los datos

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
La operadora de telecomunicaciones fue
La operadora de telecomunicaciones fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) - crédito Andina

La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la sanción de $670 millones impuesta a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) por el uso indebido de datos personales con fines comerciales, tras comprobar que la empresa contactó de manera reiterada a usuarios de otra compañía de telecomunicaciones sin contar con su autorización previa, expresa e informada.

Según la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia, “las actividades de prospección comercial mediante el envío de mensajes de texto, el uso de aplicaciones o la realización de llamadas telefónicas, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de los titulares, vulnera el derecho fundamental al habeas data protegido por la Constitución y por las leyes”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación, iniciada a partir de una denuncia, determinó que Movistar realizó comunicaciones comerciales a través de mensajes de texto, WhatsApp y llamadas telefónicas, sin el consentimiento de los titulares de los datos.

La Delegatura enfatizó que estas acciones “no son, ni pueden ser consideradas, una ‘conducta menor’”. Al justificar la sanción, la Delegatura subrayó que el derecho a la protección de datos personales constituye una “garantía de los derechos fundamentales a la intimidad y a la tranquilidad, ligados al valor del respeto por la vida privada”, tanto para las personas afectadas directamente como para quienes puedan encontrarse en situaciones similares.

La entidad también señaló que “la falta de respeto que suponen las comunicaciones no deseadas, a veces en horas inapropiadas o en momentos inoportunos, molestas e invasivas del espacio privado, no están cobijadas por un ejercicio legítimo de las libertades de los agentes económicos”.

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó su rechazo a la persistencia de estas prácticas y recordó que “contactar directamente a los titulares de datos personales con fines publicitarios o de prospección comercial, sin su consentimiento expreso, no es legítimo”. Además, reiteró que cualquier tratamiento de datos personales con estos fines debe cumplir estrictamente con la Ley 1581 de 2012 y la Ley 2300 de 2023, conocida como “Ley dejen de fregar”.

Temas Relacionados

Superintendencia de Industria y ComercioSanción a MovistarProtección de datos personalesMulta millonariaSICColombia TelecomunicacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, es catalogado como “narco invisible” de la Nueva Junta de Narcotráfico en informe de Inteligencia

Según la investigación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la criminalidad se camufla en la dirigencia deportiva y utiliza altos cargos en importantes clubes para sus fines delictivos

Eduardo Méndez, presidente de Santa

Catherine Juvinao sobre el presunto plan para atentar contra ella, Paloma Valencia y Carlos Rodríguez, ya conocidas por Petro: “Presidente, escúcheme”

La congresista busca respaldo internacional ante una posible desprotección y la falta de coordinación estatal

Catherine Juvinao sobre el presunto

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Japón vs. Colombia EN VIVO,

Robo de carro en el sur de Bogotá terminó en persecución y balacera: dos delincuentes resultaron heridos

Uno de los puntos de la investigación que llamó la atención fue que el vehículo en el que se transportaban estas cuatro personas había sido reportado como robado semanas atrás y ya había sido modificado

Robo de carro en el

Canadá abrió vacantes para trabajadores colombianos con salarios que llegan hasta $9 millones

Profesionales del sector gastronómico en Colombia pueden aplicar a empleos en Quebec, con beneficios como seguro médico, alojamiento y tiquetes aéreos, según la convocatoria oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena

Canadá abrió vacantes para trabajadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Karina, señalada de reclutar

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Este ha sido el peor

Este ha sido el peor beso de Nataly Umaña en una producción de televisión

Este es el método de Dani Duke y La Liendra para dividir los gastos del hogar que genera debate en redes: “Les voy a contar”

Yina Calderón respondió críticas del actor Juan Pablo Llanos a los creadores de contenido: “Estamos vigentes y usted en el olvido”

Ricardo Vesga se despidió de ‘MasterChef’ en medio de las lágrimas: la chef Belén Alonso le dedicó sentido mensaje

Melissa Gate sorprende a sus fans y anuncia su entrada a La Casa de Alofoke 2

Deportes

Eduardo Méndez, presidente de Santa

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, es catalogado como “narco invisible” de la Nueva Junta de Narcotráfico en informe de Inteligencia

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

Lanús vs. Universidad de Chile: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Sudamericana

Miguel Ángel Borja podría salir de River Plate: estos serían los destinos del colombiano

Alcalde de Pereira amenazó a directivos del Deportivo Pereira de retirar el patrocinio en caso de seguir la mala administración