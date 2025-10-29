Colombia

Por qué el reflujo gástrico puede ser más peligroso de lo que parece

La persistencia de esta afección incrementa el riesgo de lesiones graves en el tracto digestivo y otras complicaciones asociadas

Guardar
El reflujo gástrico es una
El reflujo gástrico es una afección común que, aunque a menudo se percibe como una simple molestia, puede tener consecuencias graves si no se trata de manera adecuada.

El reflujo gástrico es una afección común que, aunque a menudo se percibe como una simple molestia, puede tener consecuencias graves si no se trata de manera adecuada. Los síntomas habituales, como el ardor, la regurgitación y la dificultad para tragar, suelen considerarse inconvenientes menores, pero su persistencia puede causar daños severos en el esófago y, en los casos más graves, derivar en cáncer de esófago. Esta problemática adquiere especial relevancia en América Latina, donde la prevalencia de la enfermedad es alta y la consulta médica, insuficiente.

El reflujo gástrico ocurre cuando el ácido y los alimentos del estómago regresan al esófago debido a un mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Cuando esta condición se vuelve crónica, se denomina Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) y afecta aproximadamente al 15% de la población en Colombia, según el primer Consenso Latinoamericano de ERGE de 2022. Los síntomas más frecuentes incluyen acidez, sabor agrio en la boca, tos seca y problemas para tragar, que pueden intensificarse durante la noche y alterar el descanso.

El impacto del reflujo gástrico
El impacto del reflujo gástrico va más allá de la salud física. Las molestias constantes, la alteración del sueño y la dificultad para tragar afectan la calidad de vida de quienes lo padecen.

Ignorar el reflujo gástrico puede tener consecuencias médicas de gran alcance. El ácido estomacal, al ascender de forma repetida, lesiona la mucosa esofágica y puede provocar esofagitis, una inflamación que, si progresa, da lugar a úlceras dolorosas y sangrados que dificultan la alimentación. Además, la exposición crónica al ácido puede originar el esófago de Barrett, una alteración precancerosa que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Las complicaciones no se limitan al tracto digestivo: la erosión del esmalte dental y los problemas respiratorios, como tos persistente o agravamiento del asma, también figuran entre los daños asociados al reflujo no tratado, según los especialistas.

El impacto del reflujo gástrico va más allá de la salud física. Las molestias constantes, la alteración del sueño y la dificultad para tragar afectan la calidad de vida de quienes lo padecen. A esto se suman los costos médicos crecientes derivados de la atención de complicaciones avanzadas, que podrían evitarse con un diagnóstico y tratamiento oportunos. A pesar de la alta incidencia, solo el 40% de los pacientes busca atención médica, lo que deja a una mayoría expuesta a riesgos innecesarios y a un deterioro progresivo de su bienestar.

Diversos factores pueden agravar el
Diversos factores pueden agravar el reflujo gástrico. Entre ellos se encuentran los hábitos alimenticios, como el consumo de comidas grasosas, picantes o ácidas, así como el abuso de alcohol, café, chocolate y bebidas gaseosas.

Diversos factores pueden agravar el reflujo gástrico. Entre ellos se encuentran los hábitos alimenticios, como el consumo de comidas grasosas, picantes o ácidas, así como el abuso de alcohol, café, chocolate y bebidas gaseosas. Comer en exceso, cenar poco antes de acostarse, el sobrepeso y el uso de ropa ajustada también contribuyen a empeorar los síntomas. Además, ciertos medicamentos, como la aspirina, el ibuprofeno, algunos antibióticos y suplementos de hierro, pueden intensificar el problema.Los médicos recomiendan adoptar una alimentación equilibrada, evitar los desencadenantes identificados, reducir el consumo de alcohol y café, no fumar y procurar cenar al menos dos horas antes de dormir como medidas preventivas.

La consulta médica resulta fundamental cuando los síntomas de reflujo se presentan más de dos veces por semana, no mejoran con cambios en el estilo de vida o se acompañan de dificultades para tragar o tos crónica. Tradicionalmente, los Inhibidores de la Bomba de Protones (IBPs) han sido el tratamiento de referencia, aunque su eficacia no siempre es óptima, especialmente en personas cuyo organismo metaboliza los medicamentos con rapidez. “Por eso muchos pacientes dicen: ‘me lo tomo, pero no me hace nada’”, explica el doctor Pablo David López, cirujano y gerente médico de Carnot para Latinoamérica.

La consulta médica resulta fundamental
La consulta médica resulta fundamental cuando los síntomas de reflujo se presentan más de dos veces por semana, no mejoran con cambios en el estilo de vida o se acompañan de dificultades para tragar o tos crónica.

Ante estas limitaciones, han aparecido nuevas medicinas como el Tegoprazan, una molécula que, según el doctor López, “mostró un nivel de cicatrización muy superior” en pacientes con esofagitis grados C y D. Esta alternativa representa un avance significativo para quienes no encuentran alivio con los tratamientos tradicionales, especialmente en contextos como el colombiano, donde más del 80% de la población pertenece al grupo de “metabolizadores rápidos”.

Temas Relacionados

Reflujo gástricoEnfermedad por reflujo gastroesofágicoPablo David LópezColombiaCalidad de vidaSalud

Más Noticias

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en El Campín

Los dirigidos por Hernán Torres llegan obligados a ganar para seguir vivos en el camino a los cuadrangulares, lo mismo que el cuadro de Manizales, que apenas le lleva una unidad en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Once

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: golazo de “chilena” de Hugo Rodallega en el Metropolitano

Mientras los rojiblancos le apuntan al liderato y buscar la cabeza de serie en los cuadrangulares, los bogotanos necesitan los tres puntos para aspirar a la clasificación

EN VIVO Junior vs. Santa

José Félix Lafaurie ‘reencauchó’ mensaje de Álvaro Uribe en el que criticaba a Juan Carlos Pinzón por sus nexos con Juan Manuel Santos

El presidente de Fedegán, jugado con la campaña de su esposa, María Fernanda Cabal, no habría ocultado su molestia por las revelaciones que hizo el candidato presidencial de Verde Oxígeno, que agradeció al expresidente por haber hecho el puente para que se convirtiera en el aspirante del partido de Ingrid Betancourt

José Félix Lafaurie ‘reencauchó’ mensaje

Concejal ‘Fuchi’ respondió a la suspensión e inhabilidad ordenada por la Procuraduría: “Les incomoda que voces diferentes crezcan”

El concejal aseguró que la decisión busca frenar a quienes denuncian irregularidades. Informó que prepara una apelación

Concejal ‘Fuchi’ respondió a la

Sushi Master regresa a Colombia: estas son las fechas del evento y el enlace para participar

Nuevas combinaciones, precios accesibles y una competencia nacional prometen redefinir la percepción de este plato tradicional en ciudades principales y regiones

Sushi Master regresa a Colombia:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc atentaron

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

ENTRETENIMIENTO

Karol G continúa estrechando lazos

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

Conoce las 10 películas de Netflix más exitosas de Colombia esta semana

Christopher Carpentier hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: será clave en el primer reto del Top 8

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron cruce de declaraciones en redes sociales: “Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’”

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Once

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en El Campín

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: golazo de “chilena” de Hugo Rodallega en el Metropolitano

Arquera de la selección Colombia femenina fue nominada a la mejor guardameta del mundo en 2025

Millonarios “patearía en el suelo” al Deportivo Pereira: le sacaría una de sus figuras por la crisis económica

James Rodríguez se empieza a olvidar de León: estos serían los cinco equipos que buscarían al volante