Lina Garrido respondió a la foto de Gustavo Petro con el príncipe Mohamed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud: “Allí te darías la vida de princeso que tanto anhelas”

Gustavo Petro aterrizó el 28 de octubre de 2025 en territorio árabe para asistir a una reunión global dedicada a la sostenibilidad, encuentro que congrega a diversas figuras internacionales. El primer mandatario estará en Arabia Saudita, Egipto y Catar

Apenas iniciado el evento, el mandatario compartió sus impresiones en X.

A través de su perfil en X, Gustavo Petro difundió una imagen en la que aparece junto al príncipe Mohamed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud. La publicación no pasó inadvertida: la representante a la Cámara del partido Cambio Radical, Lina Garrido reaccionó en la misma red social al comentario del presidente, afirmando con ironía: “Allí te darías la vida de princeso que tanto anhelas”.

En la publicación donde compartió la imagen junto al príncipe, Gustavo Petro escribió un mensaje en X resaltando la trascendencia del evento junto al líder árabe.

El mandatario señaló: “El encuentro más importante que continuará mañana. Con su Alteza Real Príncipe Mohamed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud”.

La representante Lina Garrido reaccionó al mensaje de Gustavo Petro en X dirigiéndole un comentario crítico.

En su respuesta, cuestionó el entusiasmo del mandatario por la visita a Arabia Saudita y sugirió que debería permanecer en ese país, insinuando que disfrutaría más la vida de lujo y reprochando su rol en el gobierno.

“Te ves tan feliz, quédate allá @petrogustavo. Los cuartos fríos y solos de palacio de Nariño te aburren, en cambio allí te darías la vida de princeso que tanto anhelas así lo disimules. Le harías un gran favor al país”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Y es que, en uno de sus mensajes publicados en X, Gustavo Petro hizo referencia al trato recibido durante su visita, empleando palabras que destacan el reconocimiento hacia su figura y hacia el país.

“Que se sienta grande Colombia. Tratan como príncipe al presidente y como princesa a Colombia, madre de la Vida. Ser justo la llave del mundo”, escribió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en su cuenta de X.

Por otro lado, la crítica de Lina Garrido hacia Gustavo Petro no se limitó a una sola intervención, ya que la representante sumó más mensajes cuestionando la gira internacional del mandatario por Egipto, Arabia Saudita y Catar. Garrido persistió en sus reproches, con una postura especialmente dura frente a la actitud exhibida por el presidente en el extranjero.

En una de sus respuestas lo acusó de incongruencia y de actuar con arrogancia durante su visita oficial, señalando una doble moral en su trato a los ciudadanos colombianos frente a su comportamiento con líderes mundiales. La representante escribió en X:

“Tanta hipocresía junta marea. Desprecia a quienes trabajan, producen y pagan impuestos en su país, pero se orina con los más ricos del mundo. Ahora @petrogustavo, con delirios de princeso, posa entre copas y sonrisas, mientras en Colombia se burla de la gente humilde que usa como arma de odio y división. ¡Farsante!”, escribió Garrido en su publicación.

No fue únicamente Lina Garrido quien expresó su desaprobación. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, también reaccionó a la publicación de Gustavo Petro. Forero cuestionó la coherencia del presidente y aludió a una contradicción entre sus palabras y acciones, al afirmar: “Lo de @petrogustavo es solo discurso y por eso posa sonriente junto a un monarca petrolero”.

De acuerdo con la notificación enviada al Congreso, Gustavo Petro Urrego permanecerá fuera del país hasta el 4 de noviembre de 2025, en el contexto de una agenda oficial que abarca visitas a Riad en Arabia Saudita, El Cairo en Egipto y Doha en Qatar. La comunicación, remitida el 26 de octubre al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, detalla que durante este periodo se delegarán las funciones ejecutivas en conformidad con lo estipulado por la Constitución.