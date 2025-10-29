Ladrones se le metieron a la casa a exministro de Ambiente Manuel Rodríguez en el norte de Bogotá: su esposa fue intimidada

El exministro aseguró que su esposa y empleada doméstica fueron intimidadas - crédito red social X

No cesan los hechos de inseguridad en la capital del país. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra informó de un grave hecho ocurrido en el interior de su vivienda, en el norte de Bogotá.

Según comentó el también columnista en su perfil de la red social X, aunque no se encontraba presente durante el reciente asalto a su vivienda, tanto su esposa como la empleada doméstica resultaron ilesas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, Rodríguez Becerra informó: “Atracaron nuestra casa. Yo no estaba. Por fortuna mi esposa Carmen y Flor Alba, la empleada, se encuentran bien”.

De acuerdo con los detalles preliminares recogidos tras el incidente, individuos desconocidos ingresaron al domicilio y, mediante intimidación, sustrajeron varios objetos de valor.

Tras el atraco, las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá han iniciado una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y localizar a los responsables. Hasta el momento, las fuentes policiales señalaron que no se ha realizado ninguna captura relacionada con el caso.

Manuel Rodríguez Becerra, quien ejerció como ministro de Ambiente en Colombia entre 1993 y 1996, es ampliamente conocido por su trabajo a favor de la sostenibilidad, la biodiversidad y el desarrollo ambiental.

Tras su paso por el ministerio, se ha desempeñado como columnista en el diario El Tiempo y es considerado una de las voces más influyentes en temas medioambientales dentro del país.