La pulla de Wally a los medios tradicionales tras imponerse en la consulta del Pacto Histórico

El influenciador boyacense se pronunció por primera vez tras el sorpresivo resultado que obtuvo en la votación que definió la lista de la colectividad al Senado

William Cortés Cañón

El “influenciador” Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido en las redes sociales como Wally, se pronunció por primera vez tras imponerse en las votaciones de la consulta interna del Pacto Histórico que definió su lista al Senado, que se celebró el domingo 26 de octubre de 2025.

El reporte de la Registraduría, que consolidó a Wally en el tercer lugar de las votaciones, se conoció tras el escrutinio de 19.833 mesas: al “influenciador” lo superaron Pedro Hernando Flórez, que ocupó el primer lugar con 185.029 votos (7,91%), y Wilson Arias, con 171.354 (7,32%). Por su parte, el creador de contenido boyacense logró sumar 137.821 votos (5,89%).

Este resultado representó una consolidación notable para Wally, que, tras haber iniciado su incursión en la política hace apenas unos años, logró posicionarse como una de las figuras más votadas dentro del proceso.

Dos días después de su sorprendente resultado, el “influenciador” compartió en sus redes sociales un video en el que agradeció a los más de 130.000 electores que depositaron su confianza en él a través del voto.

“Mis mamertas y mamertos hermosos, el “nichito” se hizo sentir. Esto que sucedió el 26 de octubre lo asumo con humildad, con los pies en la tierra y sobre todo, conociendo la responsabilidad y el compromiso con ustedes, con esas más de 137.000 personas que confiaron en mí, en este proyecto que vamos a construir juntos"

Lejos de proclamar una victoria definitiva, Wally enfatizó que aún no ha alcanzado la condición de senador, aunque reconoció que el avance logrado representa un paso significativo en su carrera política.

La pulla de Wally a los medios alternativos: “Desinformación y mentira”

A continuación, el “influenciador” dedicó su triunfo a los medios de comunicación alternativos que, a su juicio, son los que “han batallado contra la desinformación y la mentira” y, en ese sentido, lanzó pullas contra los medios tradicionales, sobre los que aseguró no haber hablado tras la consulta del Pacto Histórico.

“No he salido a hablar con ningún medio tradicional por una sola razón: quiero que las primeras declaraciones sean con quienes han batallado contra la desinformación y la mentira, con los medios alternativos. Debo decirles algo: aún no soy senador. Es cierto que se dio un paso muy importante, pero lo que se viene es trabajo para lograr que la lista del Pacto Histórico en marzo de 2026 sea la más votada del país”, expuso Wally en su video.

En su mensaje, Wally agradeció de manera especial a los miles de voluntarios que participaron activamente en la campaña, así como a quienes contribuyeron a convencer a otros ciudadanos y a quienes compartieron el sueño de construir una política diferente. “Gracias a todas las personas que creyeron que sí se puede hacer política diferente, con la gente y para la gente”, manifestó.

De cara al futuro, Wally instó a sus seguidores a mantener la fortaleza y a redoblar esfuerzos para las elecciones de 2026, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República. En ese sentido, el “influenciador” reafirmó su compromiso de no defraudar a quienes lo apoyaron y reiteró su propósito de llegar al Senado para impulsar transformaciones, proteger la vida y defender los derechos, sin perder de vista sus orígenes.

“Quiero que juntos lleguemos al Senado para transformar, para cuidar la vida, para defender los derechos y para no olvidar nunca de dónde venimos”, concluyó en su mensaje.

El avance de Wally en el Pacto Histórico fue rápidamente comparado con el caso del senador Jonathan Hernández Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, un congresista que emergió en el actual Legislativo colombiano desde las plataformas digitales.

