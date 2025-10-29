Colombia

Ideas sencillas, fáciles y económicas para maquillarse en este Halloween

A falta de un disfraz, en redes sociales se impulsa la idea de crear maquillajes sencillos, pero impactantes para esta fecha

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Calavera, basta con un lápiz
Calavera, basta con un lápiz de ojos o eyeliner negro y algunos palillos de madera para delinear estratégicamente las líneas que simulan una calavera- crédito Freepik

La llegada de la noche de Halloween ha impulsado la creatividad en redes sociales, donde propuestas de maquillaje sencillo y original se han viralizado como alternativas prácticas para quienes buscan destacarse en la celebración del 31 de octubre.

En Colombia y en numerosos países, esta festividad se ha consolidado como una de las más esperadas del año, caracterizándose por actividades que giran en torno a disfraces, decoraciones y tradiciones populares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El maquillaje, más allá de ser un complemento, se ha convertido en una solución económica y versátil para quienes desean transformar su apariencia sin recurrir a costosos disfraces.

Entre las ideas más replicadas, el maquillaje de esqueleto destaca por su simplicidad y efectividad. Según lo que han compartido varios usuarios en redes sociales, basta con un lápiz de ojos o eyeliner negro y algunos palillos de madera para delinear estratégicamente las líneas que simulan una calavera.

Mujer araña, Posteriormente, con un
Mujer araña, Posteriormente, con un delineador negro, se dibujan las patas de araña alrededor de los ojos y el rostro - crédito Freepik

Esta técnica permite definir las cavidades de los ojos, la nariz y la dentadura, logrando un efecto impactante con recursos mínimos.

Otra propuesta que ha ganado adeptos es la de Mujer Araña. Para este look, se recomienda aplicar una base clara que unifique el rostro y preparar el párpado móvil con corrector o sombra beige. Posteriormente, con un delineador negro, se dibujan las patas de araña alrededor de los ojos y el rostro, combinando sombras oscuras para intensificar el dramatismo.

Aquellos que no se sienten seguros con el delineado pueden optar por sombrear un juguete arácnido sobre la piel, añadiendo detalles como sangre falsa o telarañas adicionales para personalizar el resultado.

El clásico payaso también se reinventa en Halloween. Para lograr este efecto, se recomienda crear una base blanca en el rostro y añadir detalles coloridos que definan el personaje, como una nariz roja, labios exagerados y dibujos que pueden variar entre lo divertido y lo terrorífico.

En el caso del payaso malvado, la clave está en combinar la base blanca con detalles oscuros, líneas afiladas y sangre falsa para intensificar el aspecto inquietante. El uso de brochas de punta fina permite lograr mayor precisión en los detalles.

Payaso, recomienda crear una base
Payaso, recomienda crear una base blanca en el rostro y añadir detalles coloridos que definan el personaje - crédito Freepik

El disfraz de vampiro permanece vigente, aunque con variaciones que aportan originalidad. Además de la tradicional piel pálida, ojos ahumados y labios rojos intensos, se pueden añadir colmillos, cejas definidas y gotas de sangre simuladas con lápiz o pintura roja sobre la boca. Estos elementos permiten personalizar el maquillaje y adaptarlo a diferentes estilos.

Para quienes buscan una opción inspirada en personajes de cuentos, el maquillaje de Caperucita Roja y lobo ofrece la posibilidad de representar ambos roles utilizando técnicas que simulan heridas, desgarros y transformaciones faciales.

Se recomienda emplear tonos rojos y dorados en los párpados, labios en rojo intenso y rubor suave para Caperucita, mientras que para el lobo se utilizan tonos grises, negros y blancos, difuminados para crear un efecto de pelaje y rasgaduras. Los dientes falsos o colmillos, junto con detalles de sangre falsa, aportan realismo a la caracterización.

Las heridas falsas constituyen otra alternativa popular, especialmente para quienes desean un efecto impactante sin necesidad de un disfraz completo. El uso de maquillaje específico permite simular cortes, rasguños y otras lesiones, sumando dramatismo a cualquier look.

Heridas falsas, el uso de
Heridas falsas, el uso de maquillaje específico permite simular cortes, rasguños y otras lesiones, sumando dramatismo a cualquier look - crédito Freepik

La noche del 31 de octubre, dedicada al miedo, el horror y los personajes más emblemáticos del género, invita a experimentar con estas propuestas.

De esta manera se pueden preparar los mejores disfraces para esta noche, hay muchas ideas de maquillaje con las que se puede dar más de un susto y lo mejor es que se pueden recrear solo con el maquillaje de uso diario.

Temas Relacionados

Halloween 2025Maquillaje de halloweenDisfraces de halloween​Disfraces de halloween para mujer​Colombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti confirmó firma del mensaje de urgencia para la reforma a la salud: Comisión Séptima estaría obligada a debatirla

El ministro del Interior presionó al Congreso para que priorice la discusión de la reforma del sistema de salud, mientras la oposición exige conocer de dónde saldrá el presupuesto para la reforma

Armando Benedetti confirmó firma del

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

El presidente de Colombia auguró una destacada presentación de la Tricolor en la próxima Copa Mundial de la Fifa que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026

Gustavo Petro estuvo con Gianni

Fiscalía imputó cargos a Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

El organismo lo acusó formalmente de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego

Fiscalía imputó cargos a Simeón

Colombiana en Estados Unidos logró la Green Card en 45 días y sin entrevista: este fue su método

Una experiencia migratoria de una creadora de contenido mostró cómo conseguir la residencia con rapidez: incluyó en la petición desde los gastos de la boda hasta las cuentas bancarias

Colombiana en Estados Unidos logró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre la fuerza pública

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña consideró hacer el

Nataly Umaña consideró hacer el casting para la ‘Lcdlf’ junto a Alejandro Estrada y terminar su matrimonio ante las cámaras: “Íbamos a pelear todo el tiempo en el 24/7”

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón, es blanco de comentarios en redes sociales por su disfraz de Robin: “Dile que guarde el revólver primero”

Mafe Méndez revela que una polémica en redes sociales terminó llevándola al hospital en Estados Unidos: “La gente me deseaba la muerte”

Maluma debutará como conductor en los Latin Grammys junto a Roselyn Sánchez: “Siempre vivo agradecido”

Película “Noviembre” sobre la toma del Palacio de Justicia tuvo que ser cambiada cuando ya estaba en cartelera: juez ordenó quitar uno de sus diálogos

Deportes

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

Periodista deportivo reveló por qué Carlos Antonio Vélez no quiere a Néstor Lorenzo: “No tienen acceso al chusmerío”

Estos son los millonarios premios que recibe Luis Díaz en el Bayern Múnich: las cláusulas de su contrato

Más problemas para Deportivo Pereira: Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica debido al incumplimiento de salarios