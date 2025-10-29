Ideam explica las causas del frío extremo en Bogotá recientemente

lluvia en Bogotá - crédito VisualesIA

Durante las últimas semanas de octubre, Bogotá ha registrado temperaturas inusualmente bajas, con mínimas que han descendido hasta los 6,8 grados centígrados en algunos sectores del norte y occidente de la ciudad. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que estas condiciones obedecen a una combinación de factores climáticos que tienden a repetirse en esta época del año, pero que han sido más notorios debido a la intensidad de las lluvias y a la persistente cobertura de nubes sobre la capital.

De acuerdo con José David Garavito Mahecha, meteorólogo del Ideam, las sensaciones térmicas tan bajas no se deben a un fenómeno extraordinario, sino a la interacción entre humedad elevada, nubosidad continua y menor radiación solar, una mezcla que impide el calentamiento diurno del aire y provoca un enfriamiento más rápido durante la noche.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El experto indicó que el comportamiento atmosférico forma parte de los ciclos normales del segundo periodo de lluvias del año, que se extiende entre octubre y diciembre.

Garavito explicó que la falta de radiación directa del sol debido a la densa capa de nubes reduce la temperatura superficial, lo que hace que el suelo retenga menos calor. Al caer la noche, esa misma humedad acelera la pérdida de energía térmica y genera madrugadas más frías, una situación que se intensifica en zonas abiertas o con menor presencia urbana.

Según lo informó la Revista Semana, el Ideam ha insistido en que el actual descenso térmico no debe asociarse con expresiones como “ola polar”, ya que ese término describe fenómenos atmosféricos que no corresponden a la realidad de la región andina. La entidad aclaró que el comportamiento actual se enmarca dentro de los patrones esperados para esta temporada de transición, en la que los sistemas nubosos y la humedad ambiental tienden a incrementarse.

El fenómeno también se ha manifestado en municipios de la sabana, como Chía, Zipaquirá, La Calera y Usme, donde se han presentado valores aún más bajos que en el centro de la capital. En estas zonas, la altitud, el relieve y la menor densidad urbana facilitan que el aire frío se concentre cerca de la superficie, generando neblinas y, en algunos casos, heladas ligeras durante la madrugada.

El Ideam precisó que la probabilidad de heladas en la sabana aumenta cuando coinciden noches despejadas con días de alta humedad acumulada. Bajo esas condiciones, el calor del suelo se disipa rápidamente hacia la atmósfera, lo que enfría las capas de aire cercanas a la superficie y puede afectar los cultivos agrícolas más expuestos.

La entidad enfatizó que, aunque las temperaturas actuales no rompen récords históricos, se mantendrán bajas durante las próximas semanas mientras persistan los episodios de lluvia y nubosidad. Por ello, recomendó a los ciudadanos abrigarse adecuadamente en las primeras horas del día y evitar exposiciones prolongadas al aire frío, especialmente en áreas rurales o abiertas.

El Ideam también reiteró la importancia de comunicar correctamente los fenómenos meteorológicos y evitar interpretaciones inexactas. Explicó que términos como “invierno atípico” o “ola polar” no reflejan la naturaleza de lo que ocurre en Bogotá, pues las bajas temperaturas son el resultado de la dinámica atmosférica normal para esta época, caracterizada por humedad elevada y nubosidad persistente.

Aunque los registros actuales se ubican cerca de los 6,8 °C, la entidad señaló que no se aproximan aún a los valores mínimos históricos, que han alcanzado los 3 °C en años anteriores. No obstante, advirtió que podrían presentarse descensos puntuales si se combinan noches despejadas con vientos suaves, lo que favorece una mayor pérdida de calor hacia la atmósfera.

En los próximos días, los pronósticos apuntan a una alternancia entre jornadas nubladas, lluvias esporádicas y amaneceres fríos. A medida que avance noviembre, se prevé una ligera recuperación térmica, coincidiendo con la reducción de la nubosidad y el aumento gradual de la radiación solar sobre el altiplano cundiboyacense.

Finalmente, el Ideam recordó que la actual temporada de lluvias constituye el segundo periodo húmedo del año y recomendó mantenerse informado a través de los reportes oficiales, especialmente para las zonas rurales de la sabana, donde persiste la posibilidad de heladas ligeras durante las madrugadas más despejadas.