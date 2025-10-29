Colombia

Familia pidió ayuda tras incendio que destruyó su casa en Bogotá: denuncia falta de acompañamiento institucional

La emergencia dejó a los afectados en hacinamiento y sin recursos, mientras la comunidad exige soluciones a las autoridades

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos minutos después de reportada la emergencia- crédito Tomada de CityTV

El 21 de octubre de 2025, un incendio destruyó por completo la vivienda de una familia en el barrio Quirigua, en la localidad de Engativá, dejándola sin pertenencias y en una situación de extrema vulnerabilidad.

La emergencia, que consumió todo lo que poseían, obligó a los afectados a depender de la solidaridad de sus vecinos mientras esperan la llegada de las ayudas oficiales prometidas, que hasta el momento no se han materializado.

Según el relato de los afectados y el informe del Cuerpo Oficial de Bomberos, el incendio fue provocado por un cortocircuito en una toma eléctrica. Las llamas se extendieron rápidamente porque parte de la estructura de la vivienda estaba construida con madera, lo que dificultó cualquier intento de controlar el fuego antes de la llegada de los bomberos.

La familia, compuesta por una mujer adulta mayor y su hijo, quien padece párkinson y depende de cilindros de oxígeno, tuvo que abandonar el inmueble de inmediato.

“Sacamos los cilindros de oxígeno y salimos a la calle, no pudimos hacer más nada”, relató la mujer a CityTV, describiendo la impotencia y el temor que experimentaron durante la emergencia.

El hecho causó preocupación por la enorme columna de humo que se vio desde varios sectores - crédito @FelipeRP75 / X

Los vecinos del sector desempeñaron un papel fundamental. Al percatarse del incendio, las personas alrededor ayudaron a evacuar a la familia y alertaron a los bomberos, quienes lograron controlar la conflagración.

La rápida reacción de la comunidad evitó consecuencias mayores, aunque no fue posible salvar las pertenencias ni el hogar de los afectados.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) intervino para registrar a los damnificados y prometió entregarles una ayuda económica de 1.300.000 pesos. Sin embargo, la familia asegura que, pese a las promesas, no ha recibido el dinero ni ha contado con un acompañamiento real por parte de las entidades distritales.

La mujer afectada manifestó que los días posteriores al incendio han sido especialmente difíciles, ya que carecen de recursos para recuperar su vivienda y retomar su vida cotidiana.

Incendio en centro de Bogotá fue controlado por bomberos - crédito @PaulaHenaoCBB/X

Actualmente, la situación de la familia sigue siendo precaria. La mujer reside temporalmente con una de sus hijas en una vivienda cercana, mientras que su hijo se refugió con otro familiar.

Ambos se encuentran en condiciones de hacinamiento, sin acceso a los electrodomésticos ni a las pertenencias que perdieron durante el incendio, lo que agrava su vulnerabilidad y dificulta su recuperación.

Tanto los afectados como la comunidad han hecho un llamado urgente a las autoridades para que cumplan con la entrega de las ayudas prometidas y ofrezcan soluciones definitivas.

Los incendios representan una de las grandes problemáticas en el territorio nacional- crédito Difusión

Recomendaciones para evitar incendios dentro de sus hogares

Instale y mantenga en buen estado los detectores de humo. Colóquelo en cada nivel de la vivienda, dentro o justo fuera de las zonas de descanso, y pruebe el funcionamiento al menos una vez al mes. También reemplace las baterías anualmente o según indique el fabricante.

Use los aparatos eléctricos, la cocina y los materiales inflamables con precaución. Por ejemplo: no deje la cocina desatendida, mantenga materiales como paños, empaques o papel lejos del fuego, revise que cables, tomas y enchufes no estén dañados, y evite sobrecargar enchufes o usar extensiones de modo permanente.

Tenga un plan de escape y un equipo básico de seguridad. Asegure al menos dos vías de salida en cada espacio, ensaye una evacuación con su familia, y tenga a mano un extinguidor u otro medio para actuar en caso de fuego inicial (siempre que sea seguro hacerlo).

Es importante mencionar además que en Colombia se han registrado múltiples casos similares al del barrio Quirigua, en algunas de las ciudades más importantes del país como Bucaramanga, Cali, Bogotá, entre otras.

