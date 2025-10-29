Condenan a prisión a un soldado al que sorprendieron durmiendo en su turno: esta es la pena que deberá cumplir

El tribunal aseguró que la condena busca servir como advertencia de la vigilancia estricta en puestos militares críticos- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Justicia Penal Militar

La Justicia Penal Militar y Policial de Colombia sentenció al soldado Diego Fernando Ramírez Soto, luego de que fuera encontrado durmiendo durante su turno de centinela en las instalaciones del cantón militar del municipio de Tame, Arauca, según consta en el boletín de prensa difundido el 28 de octubre de 2025.

De acuerdo con el informe, la Fiscalía 2491 de Conocimiento Penal Militar y Policial se hizo cargo del caso e inició el proceso ante un juez, que legalizó la captura del soldado en flagrancia. Posteriormente, la Fiscalía presentó acusación formal contra Ramírez Soto por el delito de centinela.

El juzgamiento se efectuó en el Batallón de Ingenieros No. 18 el 28 de octubre, donde el juez consideró la gravedad de la falta: “El centinela es el último eslabón de la seguridad físico-militar de las unidades y, por tanto, recae sobre él una gran responsabilidad”, subrayó el magistrado en la audiencia, según el comunicado oficial.

La decisión condenatoria subraya que los centinelas deben tener total concentración y alerta durante el cumplimiento de su deber, ya que una omisión en esta función puede comprometer la seguridad de toda una unidad militar.

De esta manera, la Justicia Penal Militar aseguró que la pena impuesta al soldado, de seis meses en prisión, busca servir como advertencia y reafirmar la importancia de la vigilancia estricta en puestos militares críticos, de acuerdo con el boletín judicial emitido por la autoridad competente.

Un policía que también fue sorprendido durmiendo fue condenado a seis meses de cárcel

Ese mismo tribunal de justicia, la jueza 1302 de Conocimiento dictó sentencia el 10 de octubre de 2025 contra un patrullero de apellidos Ramírez Delgado por el delito de Abandono del Puesto, y por el cual le estableció una pena de 6 meses de prisión.

Al igual que el soldado Neira Soto, el uniformado policial fue hallado dormido durante su turno en la Estación de Policía de la localidad de Kennedy.

La investigación, liderada por la Fiscalía 2419 de Conocimiento, permitió reunir pruebas que demostraron que el patrullero incumplió sus funciones el 2 de julio de 2025, al ser sorprendido mientras dormía, lo que dejó expuesta la seguridad del puesto policial. Este hallazgo fue fundamental para sustentar la imputación formal contra el agente.

El proceso judicial, según la Justicia Penal Militar y Policial se caracterizó por la eficiencia y la colaboración entre la Policía Judicial y el ente acusador, lo que facilitó la formalización de un preacuerdo el 21 de agosto de 2025.

El tribunal destacó que la condena impuesta por la jueza no solo sanciona la conducta del patrullero, sino que también refuerza el compromiso de la Fiscalía General Penal Militar y Policial con la disciplina y la integridad institucional, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de incumplir el deber en el ámbito policial.

Condenan a un soldado que abandonó su puesto y reapareció cinco días después

A comienzos de octubre de 2024, la Justicia Penal Militar y Policial condenó a cuatro meses de prisión a un soldado en Bogotá por el delito de deserción.

El incidente se remonta al 12 de mayo de 2025, fecha en la que el soldado, que se encontraba asignado temporalmente a la Escuela Logística en funciones de apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abandonó las instalaciones militares sin contar con la autorización correspondiente. La extensión de su ausencia fue el factor clave que motivó a la Fiscalía General Penal Militar y Policial a abrir una investigación exhaustiva.

El material probatorio recabado durante la indagación resultó concluyente, lo que llevó al uniformado a reconocer su responsabilidad ante las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Esta admisión de los hechos permitió que el Juzgado 1301 de Conocimiento dictara una sentencia de manera expedita, agilizando tanto la labor investigativa como la actuación judicial y facilitando la imposición de la pena.