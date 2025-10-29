Colombia

Hombre secuestro y violó a una mujer en Bogotá durante horas: la interceptó mientras ella paseaba a su mascota

La Fiscalía de la Seccional Bogotá sostuvo que Dagoberto Acosta Ramírez utilizó un arma cortopunzante para intimidar a la víctima durante diez horas en la localidad de San Cristóbal

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Dagoberto Acosta Ramírez, responsable de
Dagoberto Acosta Ramírez, responsable de violación y secuestro - crédito Fiscalía General de la Nación

Un caso de abuso sexual y secuestro ocurrido en el sur de Bogotá ha llevado a la judicialización de Dagoberto Acosta Ramírez, señalado de someter a una mujer a múltiples agresiones durante más de diez horas dentro de una vivienda en la localidad de San Cristóbal.

La víctima, que paseaba a su mascota en el sector de Santa Rita Sur Oriental, fue interceptada bajo amenazas de muerte y obligada a ingresar a un inmueble, donde, según la investigación, permaneció retenida en contra de su voluntad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía de la Seccional Bogotá, en el boletín emitido el 29 de octubre, sostuvo que Acosta Ramírez utilizó un arma cortopunzante para intimidar a la mujer y evitar que escapara o pidiera auxilio.

La investigación detalla que la víctima fue abordada en la vía pública y, bajo intimidación, forzada a ingresar a la vivienda donde permaneció retenida.

“La víctima habría sido abordada con amenazas de muerte por el procesado, cuando paseaba a su mascota en la localidad de San Cristóbal”, señala el informe oficial.

Durante el tiempo que estuvo privada de la libertad, la víctima habría sido sometida a múltiples vejámenes sexuales, además de sufrir agresiones físicas y amenazas constantes.

Fragmento de la audiencia de imputación de cargos a un hombre que secuestro y violo a una mujer en Bogotá - crédito Fiscalía

En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso, narró partes del testimonio de la víctima, en el que detalló momentos que vivió bajo la vigilancia de este hombre:

“La iba a matar. Usted la entra a su casa donde usted vive, cierra con llave el portón y la puerta. La víctima intenta defenderse dándole patadas y empujándolo, es decir, haciendo repulsa. Además, le pregunta ella que usted qué le iba a hacer. Y usted le responde que toda la noche le va a hacer lo que le dé la gana”.

El episodio, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2025, ha sido calificado por las autoridades como un acto de extrema violencia y vulneración de derechos.

El proceso judicial se inició tras la captura de Acosta Ramírez por parte de uniformados de la Sijin de la Policía Nacional, quienes ejecutaron una orden judicial en el sur de la ciudad.

Miles de mujeres en el
Miles de mujeres en el mundo salen de sus hogares con miedo a ser víctimas de violencia sexual en las calles o medios de transporte - crédito Sergio Acero / Colprensa

Posteriormente, un juez de control de garantías atendió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado. La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento, cargos que el acusado no aceptó.

En palabras de la autoridad judicial, la medida de aseguramiento responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de proteger a la víctima y a la sociedad.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Santa Rita Sur Oriental, donde los hechos ocurrieron, y ha puesto en evidencia la importancia de la respuesta institucional ante delitos de violencia sexual y privación de la libertad.

La Fiscalía enfatizó que la investigación continúa y que se garantizarán los derechos de la víctima durante el proceso judicial.

La Policía Nacional recordó la
La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención y evitar la justicia por mano propia - crédito Policía Nacional

Desde la Secretaría Distrital de la Mujer se habilitó la Línea Purpura, un canal telefónico que está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender cualquier tipo de denuncia de violencia hacia las mujeres, contando con asesoría de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras.

Para las personas que deseen establecer comunicación pueden optar por las siguientes vías de comunicación:

  • Llamando al 018000112137
  • Escribiendo al WhatsApp 3007551846

Por su parte, las instituciones continúan entregando resultados positivos, para esclarecer varios de los crímenes que han ocurrido en la ciudad en lo corrido del 20255, como lo son los casi 20 casos de feminicidios que han sido resueltos.

Temas Relacionados

Dagoberto Acosta RamírezSecuestro y violaciónBogotáHombre enviado a la cárcelColombia-Noticias

Más Noticias

Presidente Petro confirmó que el café y cacao colombianos obtuvieron la certificación Halal para su exportación a Medio Oriente

La reciente acreditación abre las puertas de los mercados de Medio Oriente a productores rurales, que ermite la venta directa y beneficia a regiones con sustitución de cultivos, según anunció Gustavo Petro

Presidente Petro confirmó que el

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 29 de octubre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Este es el niño argentino que “cobró” promesa a Jorge Carrascal en la previa del partido Racing vs. Flamengo: “Acuérdate de mí”

El mediocampista regresa Argentina, donde brilló con River Plate, pero ahora con Flamengo, de Brasil, y le cumplió una promesa a un niño, antes del partido contra Racing, de la semifinal de la Copa Libertadores

Este es el niño argentino

Presidente del Grupo Pachuca, dueños del Club León donde juega James Rodríguez, tiene una orden de detención en su contra

La noticia surge en medio de los rumores de que el capitán de la selección Colombia buscaría un nuevo equipo para el 2026, luego de que se filtrara que no renovará con los Panza Verde

Presidente del Grupo Pachuca, dueños

Vicky Dávila y Petro se enfrentaron en redes por presuntas amenazas de muerte en contra de la precandidata: “El responsable es usted”

La precandidata presidencial y el presidente Gustavo Petro intercambiaron mensajes en sus cuentas de X, donde Vicky Dávila lanzó acusaciones en contra del mandatario

Vicky Dávila y Petro se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habitante de calle degolló con

Habitante de calle degolló con un cuchillo a un perro en Barranquilla: el indignante momento quedó en video

Se reportan combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón le habría dejado

Yina Calderón le habría dejado una indirecta en redes a Karina García: “Voy a trabajar, no a put34r”

Valeria Aguilar responde a los rumores y habla de los sacrificios personales en ‘Masterchef Celebrity’

Maluma destapó su pasado y confesó cómo la fama lo afectó en el amor: “Yo me enamoraba de varias”

Marcela Reyes respalda la decisión de Aida Victoria Merlano y analiza su separación de Juan David Tejada: “Hay hombres muy ciegos”

Maluma reveló de qué canción se arrepiente: habló de las colaboraciones que le dejaron un sabor amargo en el género urbano

Deportes

Este es el niño argentino

Este es el niño argentino que “cobró” promesa a Jorge Carrascal en la previa del partido Racing vs. Flamengo: “Acuérdate de mí”

Presidente del Grupo Pachuca, dueños del Club León donde juega James Rodríguez, tiene una orden de detención en su contra

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

En Pereira cuelgan carteles con amenazas contra el presidente de Deportivo Pereira y sus parientes: “Su familia o el equipo”

Palmeiras vs. Liga de Quito: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Libertadores