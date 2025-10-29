Hombre secuestro y violó a una mujer en Bogotá durante horas: la interceptó mientras ella paseaba a su mascota

Dagoberto Acosta Ramírez, responsable de violación y secuestro - crédito Fiscalía General de la Nación

Un caso de abuso sexual y secuestro ocurrido en el sur de Bogotá ha llevado a la judicialización de Dagoberto Acosta Ramírez, señalado de someter a una mujer a múltiples agresiones durante más de diez horas dentro de una vivienda en la localidad de San Cristóbal.

La víctima, que paseaba a su mascota en el sector de Santa Rita Sur Oriental, fue interceptada bajo amenazas de muerte y obligada a ingresar a un inmueble, donde, según la investigación, permaneció retenida en contra de su voluntad.

La Fiscalía de la Seccional Bogotá, en el boletín emitido el 29 de octubre, sostuvo que Acosta Ramírez utilizó un arma cortopunzante para intimidar a la mujer y evitar que escapara o pidiera auxilio.

La investigación detalla que la víctima fue abordada en la vía pública y, bajo intimidación, forzada a ingresar a la vivienda donde permaneció retenida.

“La víctima habría sido abordada con amenazas de muerte por el procesado, cuando paseaba a su mascota en la localidad de San Cristóbal”, señala el informe oficial.

Durante el tiempo que estuvo privada de la libertad, la víctima habría sido sometida a múltiples vejámenes sexuales, además de sufrir agresiones físicas y amenazas constantes.

Fragmento de la audiencia de imputación de cargos a un hombre que secuestro y violo a una mujer en Bogotá - crédito Fiscalía

En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso, narró partes del testimonio de la víctima, en el que detalló momentos que vivió bajo la vigilancia de este hombre:

“La iba a matar. Usted la entra a su casa donde usted vive, cierra con llave el portón y la puerta. La víctima intenta defenderse dándole patadas y empujándolo, es decir, haciendo repulsa. Además, le pregunta ella que usted qué le iba a hacer. Y usted le responde que toda la noche le va a hacer lo que le dé la gana”.

El episodio, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2025, ha sido calificado por las autoridades como un acto de extrema violencia y vulneración de derechos.

El proceso judicial se inició tras la captura de Acosta Ramírez por parte de uniformados de la Sijin de la Policía Nacional, quienes ejecutaron una orden judicial en el sur de la ciudad.

Miles de mujeres en el mundo salen de sus hogares con miedo a ser víctimas de violencia sexual en las calles o medios de transporte - crédito Sergio Acero / Colprensa

Posteriormente, un juez de control de garantías atendió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado. La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento, cargos que el acusado no aceptó.

En palabras de la autoridad judicial, la medida de aseguramiento responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de proteger a la víctima y a la sociedad.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Santa Rita Sur Oriental, donde los hechos ocurrieron, y ha puesto en evidencia la importancia de la respuesta institucional ante delitos de violencia sexual y privación de la libertad.

La Fiscalía enfatizó que la investigación continúa y que se garantizarán los derechos de la víctima durante el proceso judicial.

La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención y evitar la justicia por mano propia - crédito Policía Nacional

Desde la Secretaría Distrital de la Mujer se habilitó la Línea Purpura, un canal telefónico que está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender cualquier tipo de denuncia de violencia hacia las mujeres, contando con asesoría de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras.

Para las personas que deseen establecer comunicación pueden optar por las siguientes vías de comunicación:

Llamando al 018000112137

Escribiendo al WhatsApp 3007551846

Por su parte, las instituciones continúan entregando resultados positivos, para esclarecer varios de los crímenes que han ocurrido en la ciudad en lo corrido del 20255, como lo son los casi 20 casos de feminicidios que han sido resueltos.