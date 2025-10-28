WhatsApp permitirá transferencias bancarias inmediatas en Colombia: estas son las entidades financieras habilitadas

La integración de WhatsApp, dale! y el sistema Bre-B permite transferir dinero en Colombia de forma instantánea y segura - crédito Dado Ruvic/File Photo/REUTERS

La manera de transferir dinero en Colombia está a punto de experimentar un giro radical. A partir de una integración entre WhatsApp, la billetera digital dale! y el Sistema de Pagos Inmediatos (Bre-B) del Banco de la República, ahora será posible mover dinero tan fácilmente como enviar un mensaje de texto.

El Grupo Aval anunció la implementación de esta nueva funcionalidad, que posiciona a sus entidades entre los pioneros en pagos conversacionales inteligentes, seguros e inmediatos mediante chat. La billetera digital dale!, desarrollada por este conglomerado financiero, es la primera en habilitar este sistema y será seguida próximamente por los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas.

La innovación elimina la necesidad de descargar aplicaciones adicionales o ingresar a plataformas bancarias externas, pues la operación se realiza directamente dentro de WhatsApp, en una interacción tan cotidiana y familiar como conversar con un amigo.

Grupo Aval lidera la innovación financiera al habilitar pagos conversacionales a través de la billetera digital dale! en WhatsApp - crédito Luisa González/REUTERS

Para dar curso a una transferencia, el usuario solo debe contar con una cuenta activa en dale! o en alguna de las mencionadas entidades de Grupo Aval. Al iniciar la operación, agrega al destinatario como contacto favorito y luego escribe al número oficial 315 269 6532 desde WhatsApp. El servicio automático guía paso a paso el proceso: el remitente recibe instrucciones, confirma el monto y autoriza la transacción, que se completa en pocos segundos y sin costos asociados.

Este avance se alinea en la estrategia de modernización y democratización del sistema financiero nacional. “Con esta funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano. Nuestra apuesta es por la innovación y por ofrecer una tecnología segura, interoperable y cercana”, explicó María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, en declaraciones recogidas por Valora Analityk. Subrayó también que "los pagos a través de WhatsApp y el sistema Bre-B son un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje“.

A partir de este escenario, los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular, AV Villas y la billetera dale! se perfilan así como referentes en la adopción de soluciones ágiles, seguras y pensadas en la experiencia del usuario, que conectan con nuevas tendencias globales y las necesidades puntuales del país.

Los usuarios solo necesitan una cuenta activa en dale! o bancos de Grupo Aval para enviar dinero por WhatsApp sin costos asociados - crédito Dale.com.co

Cuánto es lo máximo que se puede enviar por Bre-B

El Sistema de Pagos Inmediatos Bre-B amplió la interoperabilidad del ecosistema bancario y permite ejecutar transferencias tanto entre personas (P2P) como entre persona y comercio (P2C). Para realizar un envío, el usuario necesita conocer la Llave del destinatario —una credencial vinculada a la cuenta para recibir fondos— o, alternativamente, escanear un código QR.

Aunque para enviar dinero no es indispensable tener una Llave, sí lo es para recibirlo. El proceso, completamente digital, garantiza seguridad, rapidez y la eliminación de fricciones que comúnmente dificultaban transferencias entre bancos o plataformas distintas.

Un aspecto destacado del nuevo sistema es el límite máximo de transferencia fijado en $11.552.000, aunque cada entidad financiera tiene la potestad de definir límites inferiores, restringir el número diario de operaciones o establecer otros controles de seguridad según políticas internas. Según el Banco de la República, este tope suficiente da flexibilidad al usuario para realizar tanto pagos cotidianos de bajo monto como transferencias de mayor cuantía.

El límite máximo para transferencias por Bre-B es de $11.552.000, aunque cada banco puede establecer restricciones adicionales - crédito Banco de la República

Este tipo de tecnología impulsa la inclusión financiera en Colombia, acercando los servicios bancarios a millones de ciudadanos e integrando el dinero digital a la cotidianidad. En adelante, enviar un aporte, pagar a un amigo, cubrir una compra o realizar transacciones entre personas y comercios será tan sencillo como intercambiar mensajes por WhatsApp, tradicionalmente usado para la comunicación con familiares, amigos y colegas.

La solución tiene particular impacto para segmentos que aún mostraban reticencia o dificultades frente a la banca digital tradicional, como personas mayores, pequeños comerciantes y sectores rurales.